Лекарство от простуды "за одну ночь"- рецепт от Жени. Проверила- работает.
Запись в дневнике №186. Начало дневника можно прочесть на моём канале.
С самого утра почувствовала себя неважно.
К обеду появились симптомы- насморк, глаза слезиться начали.
К вечеру запершило в горле, во рту всё высохло, в носу чесалось, кашель сухой.
Я совсем расклеилась. Запретила Артёму подходить ко мне. Он обиделся. Объяснила что я простыла и могу его заразить, и тогда ему придётся целыми днями пить горькие таблетки и лежать в постели.
Он тут же отбежал от меня подальше, сказал что не обижается и любит меня, и подходить не будет.)
И тут на моё счастье позвонила Женя с новым рецептом луковых плюшек.
Вместо "привет Женя", я четыре раза чихнула в трубку.
Женя сразу же забыла о луковых плюшках и спросила лечусь ли я?
Я ответила что чай пью с мёдом и сироп солодки , и это всё лечение, ибо лечить простуду бессмысленно- она сама пройдёт, а всякие чудодейственные порошки и таблэтки" я стараюсь не употреблять.
Женя фыркнула, сказала что таблэтки она мне и не предлагает и тут же рассказала рецепт как вылечится за одну ночь!
Привожу рецепт почти дословно.
Для начала нужно приготовить постельку, принять душ, надеть пуховые носки на босые ноги и приступить к лечению.
Во первых- нарезать лук, разложить его по блюдечкам и расставить по всем комнатам.
Во вторых- сделать "наивкуснейший наиполезнейший напиток"- взять три чайные чашки, в каждую выдавить по два зубчика чеснока, добавить по трети чайной ложечки сливочного масла и залить горячим молоком.
В третьих- нарезать мелко лук и носом глубоко вдыхать луковый аромат!
В четвёртых- сначала вытереть всё что натекло из носа и глаз после нюхания лука, и сразу же начинать пить "наивкуснейший наиполезнейший напиток", и обязательно слопать весь давленный чеснок со дна чашек!
В пятых- как только напиток выпит- лечь в кроватку и спать!
Вот такой рецепт.
Перед тем как приступить к лечению, я накормила и уложила спать Артёма.
Всё выполнила в точности.
Небольшие проблемы возникли с "выпиванием чудесного напитка"- ххх жуткое, еле выпила.
Легла в кровать и тут началось. Мне стало ужасно жарко. Настолько жарко, как будто в комнате +45. Я сбросила с себя одеяло. Ещё жарче. Через пять минут у меня вся подушка стала влажной, но сил встать и сменить её вообще не было, и я мгновенно уснула. Проспала почти девять часов!
Можете мне не верить, но утром я проснулась здоровой! Насморка нет, не чихаю, как только встала- сразу откашлялась и за весь день больше не кашляла, горло не дерёт и не болит, и не першит. Состояние - отличное, бодренькая и готова к подвигам). Единственный минус- аромат лука во всём доме.
Позвонила Жене, сказала что лечение помогло. А Женя сказала ещё одну важную вещь- желательно чтобы блюдца с нарезанным луком стояли по всему дому пока на улице сырость и слякоть, и достаточно раз в день менять лук.
Вот такой вот рецепт, мною испытанный и действующий!