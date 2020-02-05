Лекарство от простуды "за одну ночь"- рецепт от Жени. Проверила- работает.

Запись в дневнике №186. Начало дневника можно прочесть на моём канале.

С самого утра почувствовала себя неважно.

К обеду появились симптомы- насморк, глаза слезиться начали.

К вечеру запершило в горле, во рту всё высохло, в носу чесалось, кашель сухой.

Я совсем расклеилась. Запретила Артёму подходить ко мне. Он обиделся. Объяснила что я простыла и могу его заразить, и тогда ему придётся целыми днями пить горькие таблетки и лежать в постели.

Он тут же отбежал от меня подальше, сказал что не обижается и любит меня, и подходить не будет.)

И тут на моё счастье позвонила Женя с новым рецептом луковых плюшек.

Вместо "привет Женя", я четыре раза чихнула в трубку.

Женя сразу же забыла о луковых плюшках и спросила лечусь ли я?

Я ответила что чай пью с мёдом и сироп солодки , и это всё лечение, ибо лечить простуду бессмысленно- она сама пройдёт, а всякие чудодейственные порошки и таблэтки" я стараюсь не употреблять.

Женя фыркнула, сказала что таблэтки она мне и не предлагает и тут же рассказала рецепт как вылечится за одну ночь!

Привожу рецепт почти дословно.

картинка взята из мультфильма Чиполлино

Для начала нужно приготовить постельку, принять душ, надеть пуховые носки на босые ноги и приступить к лечению.

Во первых- нарезать лук, разложить его по блюдечкам и расставить по всем комнатам.

Во вторых- сделать "наивкуснейший наиполезнейший напиток"- взять три чайные чашки, в каждую выдавить по два зубчика чеснока, добавить по трети чайной ложечки сливочного масла и залить горячим молоком.

В третьих- нарезать мелко лук и носом глубоко вдыхать луковый аромат!

В четвёртых- сначала вытереть всё что натекло из носа и глаз после нюхания лука, и сразу же начинать пить "наивкуснейший наиполезнейший напиток", и обязательно слопать весь давленный чеснок со дна чашек!

В пятых- как только напиток выпит- лечь в кроватку и спать!

Вот такой рецепт.

Перед тем как приступить к лечению, я накормила и уложила спать Артёма.

Всё выполнила в точности.

Небольшие проблемы возникли с "выпиванием чудесного напитка"- ххх жуткое, еле выпила.

Легла в кровать и тут началось. Мне стало ужасно жарко. Настолько жарко, как будто в комнате +45. Я сбросила с себя одеяло. Ещё жарче. Через пять минут у меня вся подушка стала влажной, но сил встать и сменить её вообще не было, и я мгновенно уснула. Проспала почти девять часов!

Можете мне не верить, но утром я проснулась здоровой! Насморка нет, не чихаю, как только встала- сразу откашлялась и за весь день больше не кашляла, горло не дерёт и не болит, и не першит. Состояние - отличное, бодренькая и готова к подвигам). Единственный минус- аромат лука во всём доме.

Позвонила Жене, сказала что лечение помогло. А Женя сказала ещё одну важную вещь- желательно чтобы блюдца с нарезанным луком стояли по всему дому пока на улице сырость и слякоть, и достаточно раз в день менять лук.

Вот такой вот рецепт, мною испытанный и действующий!