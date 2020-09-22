Вкус северной столицы: какие блюда стоит попробовать в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург - один из наиболее любимых российских городов среди туристов. Посмотреть на местные достопримечательности приезжают иностранцы, жители провинции и даже пресытившиеся памятниками архитектуры москвичи. А насыщенный культурный досуг пробуждает аппетит. Какие же аутентичные деликатесы может предложить туристам город на Неве и его окрестности? Давайте посмотрим!

1. Корюшка

Начало сезона корюшки в Петербурге приходится на апрель-май. В это время город наполняется терпким, завораживающим ароматом этой маленькой, но вкусной рыбки. Разумеется, большинство ресторанов не упускают возможности побаловать своих гостей блюдами из корюшки. Классикой жанра считается жареная рыба в кляре, однако, если постараетесь, вы сможете найти и более экзотические варианты: от ухи до тартара.

Сезон заканчивается уже с приходом лета, но не переживайте: достать корюшку можно и в другое время, просто обойдётся несколько дороже. Но это совершенно не повод не насладиться этим подлинно петербуржским деликатесом!

Фотография: Интернет

2. Лисички

Петербуржцы очень любят собирать грибы, а так уж вышло, что лисички в обилии растут в Ленобласти, что сделало их своеобразным грибным символом города. Оно и понятно: гриб редко бывает червивым, а ещё не гниёт даже во влажном климате северной столицы, чем и радует грибников.

Найти лисички в лесу можно с середины июля до конца октября, а потому гриб стал постоянным гостем осеннего меню во многих городских ресторанчиках. Это неспроста: лисички не только обладают изысканным, пряным вкусом и фруктовым ароматом, но ещё могут усилить вкус других ингредиентов в блюде. Благодаря этому свойству пуститься в гастрономический тур по блюдам с лисичками чрезвычайно увлекательно. Они поражают разнообразием вкусовых сочетаний, ограниченных лишь мастерством повара.

Фотография: Интернет

3. Пышки

Побывать в Санкт-Петербурге и не попробовать пышки так же необычно, как ни разу не пройтись по Невскому. Они продаются практически везде – и в центре, и на окраинах. Конечно, в городе есть старинные пышечные с историей, в которых готовят пышки по «тем самым» рецептам, однако, практика показывает, что найти вкусную пышку можно и в новенькой кофейне, и в ларьке у парка, если вы не гонитесь за «подлинно петербуржской» атмосферой.

Обычно с пышками пьют чай или кофе, а саму выпечку обильно посыпают сахарной пудрой. Кстати, не путайте пышки с пончиками: первые – это колечки из теста, которые не допускают в рецептуре никаких начинок, а вторые – шарики, в которые вполне можно поместить что-нибудь ещё.

Фотография: Интернет

4. Крендели

Если же кроме Петербурга вам доведётся побывать ещё и в Выборге, то вы обязательно должны попробовать местные крендели! Это тоже выпечка, однако, универсальная – в зависимости от теста и посыпки крендель может стать как дополнением к чаю, так и прекрасной альтернативой хлебу во время обеда. Есть их «без ничего» тоже можно, хотя и немного суховато.

Причудливая форма кренделей и разнообразие вкусов делает их замечательным сувениром и съедобным подарком для друзей и знакомых, ожидающих вашего возвращения. Вам только придётся удержаться от того, чтобы не съесть всё самостоятельно!

Фотография: Интернет

Как видите, в Петербурге и Ленинградской области есть что попробовать, и голодным вы не останетесь точно. Приезжайте и насладитесь вкусом здешних блюд! Идя навстречу туристам, некоторые турфирмы Петербурга даже устраивают кулинарные мастер-классы для своих гостей. В конце концов, отведать местную кухню - один из способов ощутить дух города, и, хотя бы немного сродниться с его жителями. Разве не для того мы путешествуем?