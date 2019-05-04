Всем привет!

Сегодня вяжу Бесшовные Следочки спицами. Пополним нашу копилочку ещё одними следочками. За свою жизнь я перевязала очень много разных следков, и крючком и спицами. Очень удобные, прекрасно облегают ногу, вяжутся легко и быстро, пряжи расхожуется совсем немного.

Я вяжу из пряжи "Карачаевская", на круговых спицах, но можно связать и на вязальных спицах. Размер моих следков 37-38. Стараюсь объяснять как можно понятнее, нот если что то не понятно, спрашивайте в коментариях, постараюсь ответить и помочь.

Набираем на круговые спицы 9 петель

1 ряд - кром., затем из 3х петель вяжем 5 след. образом ( из 3х петель провяжем 1 лиц.(за переднюю стенку) затем - накид -лиц. петля - накид - лиц. петля = всего 5 петель с наклоном вправо, снимаем со спицы, 1 изн., из 3х петель вяжем 5 петель с наклоном вправо (за заднюю стенку) , кром.

Всего на спицах 13 петель

из 3х петель провяжем 1 лиц.(за переднюю стенку) затем - накид -лиц. петля - накид - лиц. петля = всего 5 петель с наклоном вправо, снимаем со спицы

2 ряд - кром. * 1 изн., 1 лиц. * 1 изн., кром.

Всего на спицах 13 петель

3 ряд - кром., 1 лиц., 1 изн., из 3х петель вяжем 5 с наклоном вправо (за переднюю стенку), 1 изн., из 3х петель вяжем 5 петель с наклоном вправо, 1 изн., 1 лиц., кром.

Всего на спицах 17 петель

4 ряд - кром. * 1 изн., 1 лиц. * 1 изн., кром.

5 ряд - кром., (1 лиц., 1 изн.) повторять до 3 петель, затем из 3х петель вяжем 5 с наклоном вправо (за переднюю стенку), 1 изн., из 3х петель вяжем 5 петель с наклоном вправо(за заднюю стенку), (1 изн., 1 лиц.) повторять до конца ряда. кром.

Всего на спицах 21 петля

6 ряд - кром. * 1 изн., 1 лиц. * 1 изн., кром.

Чтобы не запутаться, ориентируйтесь на центральную изнаночную петлю в лиц. ряду

7 - 30 ряды - повторяем 5 и 6 ряд. Всего на спицах 69 петель.

Ничего сложного здесь нету, резинка 1х1 и ещё из 3х петель вывязываем 5 лиц. В каждом лицевом ряду у нас идёт прибавка по 4 петли.

Начинаем убавление петель для подошвы (по принципу пятки)

Для удобства отметим центральные 17 петель маркерами(можно ниточками)

31 ряд - кром., 1 лиц., 1 изн., (повторять до 1го маркера), далее 17 центральных петель изн.- лиц. (вяжем резинкой 1х1 по рисунку), 2 вместе лиц. (с наклоном влево).

Разворачиваем вязание

32 ряд ( изн. ряд) - снимаем петлю, вяжем 17 петель резинкой лиц.- изн. по рисунку до 2го маркера, затем 2 вместе изн. Разворачиваем вязание.

33 ряд (лиц. ряд) - снимаем петлю, вяжем 17 петель резинкой изн.- лиц. по рисунку до 2го маркера, затем 2 вместе лиц. (с наклоном влево). Разворачиваем вязание.

Далее повторяем 32-33 ряды пока на спицах останется 19 петель

Носовая часть следочка готова

Теперь нам нужно набрать по 12 петель по обеим сторонам, будем вязать боковые стороны следочка

1 ряд (лиц. ряд) - кром. далее вяжем по рисунку 1 изн.- 1 лиц. (18 петель) , затем со стороны набираем 12 петель из каждой кромочной петли. Одновременно с другой стороны также наберём 12 петель из каждой кромочной петли, другим концом спицы

набираем 12 петель из каждой кромочной петли с лицевой стороны вязания

одновременно набираем 12 петель из каждой кромочной петли с изнаночной стороны вязания другим концом спицы

2 ряд (изн. ряд) - кром., 5 лиц.(это будет планка), далее вяжем резинку изн.- лиц. (31 петля вяжем до последних 6 петель), 5 лиц., кром.

3 ряд (лиц. ряд) - кром., 5 лиц., далее лиц. - изн. (31 петля вяжем до последних 6 петель), 5 лиц., кром.

4 - 16 ряды - повторяем 2 и 3 ряды. Эти ряды как раз задают размер следка, если нужен меньше размер, вяжем меньше рядов, если нужен больше размер вяжем большее количество рядов.

Боковые стороны следка готовы

Далее буде запускать заднюю сторону пятки. Для удобства возвращаем в работу маркеры, отмечаем центральные 17 петель подошвы

17 ряд(лиц. ряд) - кром. вяжем по рисунку до 2го маркера - 5 лиц., вяжем резинку лиц. - изн. - 24 петли), затем 2 вместе лиц. (с наклоном влево). Разворачиваем вязание

18 ряд(изн. ряд) - петлю снять, вяжем по рисунку до 2го маркера лиц. - изн.(17 петель), затем 2 вместе изн. Разворачиваем вязание.

19 ряд (лиц. ряд) - петлю снять, вяжем по рисунку до 2го маркера изн.- лиц. (17 петель), затем 2 вместе лиц. (с наклоном влево). Разворачиваем вязание.

Продолжаем запускать (повторяя 18 и 19 ряды) заднюю сторону пятки, до тех пор, пока не закончатся все петельки с боковых сторон.

Закрываем петли с убавлением. : снять петлю * 2 вместе лиц.(за передние стенки) с наклоном вправо, перекинуть первую петлю через вторую * повторять пока не закончатся все петли.

Нить не обрезаем, обвяжем крючком по кругу ст.без/н в следующей последовательности: * ст.без/н - в след. петлю 2 ст.без/н *

Следочек готов. Анологичным образом свяжем второй следочек.

Вот такие красивые следочки у нас получились

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► Подписывайтесь на мой канал Яндекс Дзен, Вас ждёт еще много интересных идей, а также оставляйте свои отзывы и ставьте пальчики вверх 👍

Вяжите вместе со мной, получайте Удовольствие, и лёгких Вам петелек!

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