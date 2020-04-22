Красивая и простая Линия Реглана спицами "Цепочка"(сверху от горловины)

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Сегодня вяжу интересную оригинальную линию реглана. Этот способ отлично подходит для вязания спицами реглана сверху. Такая линия очень красиво смотрится на изделиях, вязаных лицевой гладью, будет отличным украшением любого изделия.

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Раппорт регланной линии состоит из 5 петель в ширину и 4 рядов в высоту. В исполнении совсем не сложная, справится даже начинающая рукодельница.

Итак, приступим к работе!

Для образца узора набираем на спицы количество петель кратное 5 + 2 кромочные петли

Первую кромочную петлю в начале ряда всегда снимаем не провязывая, а последнюю кромочную в конце ряда всегда вяжем изнаночной

В лицевых рядах делаем прибавления (накиды), в изнаночных рядах, провязываем все накиды за переднюю стенку изнаночными петлями.

В центре всегда 5 петель

1 ряд (лиц. ст.) - кром., накид (к себе) * 1 изн., далее у нас идут 3 центральные петли реглана, подхватываем правой спицей 3ю петлю и перекидываем её через 2 петли (у нас получилось 2 петли вместо 3х), вяжем 1ю петлю лиц., накид (от себя), вяжем 2ю петлю лиц., 1 изн. * накид (к себе), кром.

1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем 1 ряд Подробно (листайте фото) Кромочную снимаем

2 ряд (изн. ст.)- кром., 1 изн. * 1 лиц., 3 изн.,1 лиц. * 1 изн., кром.

2 ряд - По обеим сторонам от центральных 5 петель, у нас прибавилось 2 петли за счёт накидов

3 ряд (лиц. ст.) - кром., 1 лиц., накид ( к себе ) * 1 изн., далее

3 лиц., 1 изн. * накид (к себе), 1 лиц., кром.

3 ряд

4 ряд (изн. ст.) - кром., 2 изн. * 1 лиц., 3 изн.,1 лиц. * 2 изн., кром.

4 ряд (изнаночная сторона)

4 ряд (лицевая сторона) - По обеим сторонам от центральных 5 петель, у нас прибавилось ещё 2 петли за счёт накидов

Далее узор повторяется с 1 по 4 ряд

Чтобы вам было понятнее, я сделаю описание следующего раппорта ☟☟☟

5 ряд (лиц. ст.) - кром., 2 лиц., накид (к себе) * 1 изн., подхватываем 3ю петлю и перекидываем через 2 петли, затем вяжем 1 лиц., накид (от себя), 1 лиц., 1 изн. * 2 лиц., накид (к себе), кром.

6 ряд (изн. ст.) - кром., 3 изн. * 1 лиц., 3 изн.,1 лиц. * 3 изн., кром.

7 ряд (лиц. ст.) - кром., 3 лиц., накид ( к себе ) * 1 изн., 3 лиц., 1 изн. * накид (к себе), 3 лиц., кром.

8 ряд (изн. ст.)- кром., 4 изн. * 1 лиц., 3 изн.,1 лиц. * 4изн., кром.

По обеим сторонам от центральных 5 петель, у нас прибавилось ещё 4 петли за счёт накидов

Провяжем ещё несколько рапортов

Так выглядит готовое полотно с изнаночной стороны ☟☟☟☟

Так выглядит лицевая сторона узора ☟☟☟☟

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► Подписывайтесь на мой канал Яндекс Дзен, Вас ждёт еще много интересных идей, а также оставляйте свои отзывы и ставьте пальчики вверх 👍

Вяжите вместе со мной, получайте Удовольствие, и лёгких Вам петелек!

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