Новая модель шикарных Носочков - Следочков на двух спицах, без швов, вяжутся просто, без заморочек

Приветствую своих постоянных читателей, а также, всех, кто заглянул на мой канал Вязание и Рукоделие впервые.

Сегодня вяжу новую модель Носочков-Следочков, на двух спицах, без швов, без отрыва нити. Очень интересная модель, на выходе получаем красивейшие, можно сказать, даже шикарные, удобные следки, аккуратно облегающие ногу, и со стороны, очень даже похожие на носочки, хотя вяжутся как следочки.

В исполнении нет никаких трудностей и заморочек, всё легко и просто. Я вяжу однотонные, без полосок, по моему мнению, здесь полоски ни к чему. По желанию можно связать манжеты с отворотом, тоже смотрятся красиво. Но выбор цвета пряжи, как всегда, остаётся за вами, и вязать полоски или нет, решать вам.

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Итак, приступим к работе!

Я буду вязать носочки на 37 - 38 размер ноги. Пряжа у меня Кавказская, спицы №2,5 , плотность вязания средняя. Я использую пряжу светло - голубого цвета

Набираем на спицы 46 петель любым удобным для Вас способом.

Начинаем вязать голенище резинкой 2х2

Первую кромочную петлю в начале ряда всегда снимаем не провязывая, а последнюю кромочную в конце ряда всегда вяжем изнаночной

1 ряд (лиц. ст.) - кром., 1 изн. * 2 лиц., 2 изн. * 2 лиц., 1 изн., кром.

2 ряд (изн. ст.) - кром., 1 лиц.* 2 изн., 2 лиц. * 2 изн., 1 лиц., кром.

Далее продолжаем вязать резинку повторяя 1 и 2 ряды. Всего 14 рядов.

Отмечаем маркерами центральные 10 петель (18 - 10 - 18 = 46)

Берём круговые спицы. Далее будем делать прибавки и таким образом у нас появится мысок носочка, который мы будем продолжать вязать резинкой, а боковые стороны платочной вязкой. Ниже по фото вы всё поймёте

1 ряд (лиц. ст.) - кром. * 17 лиц., накид (к себе), 2 лиц., накид., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., накид (к себе), 2 лиц., накид, 17 лиц. * кром.

2 ряд (изн. ст.) - кром. * 18 лиц., 3 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 3 изн., 18 лиц., * кром.

3 ряд (лиц. ст.) - кром. * 18 лиц., накид (к себе), 2 лиц., накид., 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., накид (к себе), 2 лиц., накид, 18 лиц. * кром.

4 ряд (изн. ст.) - кром. * 19 лиц., 4 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 4 изн., 19 лиц., * кром.

5 ряд (лиц. ст.) - кром. * 19 лиц., накид (к себе), 2 лиц., накид., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., накид (к себе), 2 лиц., накид, 19 лиц. * кром.

6 ряд (изн. ст.) - кром. * 20 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 20 лиц., * кром.

7 ряд (лиц. ст.) - кром. * 20 лиц., накид (к себе), 2 лиц., накид., 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 1 изн., накид (к себе), 2 лиц., накид, 20 лиц. * кром.

8 ряд (изн. ст.) - кром. * 21 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 21 лиц., * кром.

Аналогично продолжаем вязание с прибавками до тех пор, пока в центральной части будет 24 петли

Всего на спицах 82 петли. Далее будем вязать только центральную часть (мысок) по рисунку, резинкой 2х2

1 ряд (лиц. ст.) - кром., 28 лиц., 1 лиц., 22 петли по рисунку, кром. Разворачиваем вязание

2 ряд (изн. ст.) - кром., 22 петли по рисунку, кром. Разворачиваем вязание

3 ряд (лиц. ст.) - кром., 22 петли по рисунку, кром. Разворачиваем вязание

Продолжаем вязать, повторяя 2 и 3 ряды. Всего нужно провязать 38 рядов. Примеряем, на этом этапе корректируется размер, если нужен размер больше, вяжем ещё несколько рядов

Далее будем закруглять мысок, делая убавки в лицевых рядах

1 ряд (лиц. ст.) - кром., из 2х петель вяжем 1 лиц., 18 лиц., из 2х петель вяжем 1 лиц., кром. Разворачиваем вязание

2 ряд (изн. ст.) - кром., 20 лиц., кром. Разворачиваем вязание

3 ряд (лиц. ст.) - кром., из 2х петель вяжем 1 лиц., 16 лиц., из 2х петель вяжем 1 лиц., кром. Разворачиваем вязание

4 ряд (изн. ст.) - кром., 18 лиц., кром. Разворачиваем вязание

И так убавляем далее (10 рядов), пока на спицах останется 14 петель

Вот что у нас получилось

Теперь нужно набрать на круговые спицы петли по кругу. Листайте фото ☟

Чтобы не обрезать нить, протянем её свободно, и будем набирать петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне Чтобы не обрезать нить, протянем её свободно, и будем набирать петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне Чтобы не обрезать нить, протянем её свободно, и будем набирать петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне Чтобы не обрезать нить, протянем её свободно, и будем набирать петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне Чтобы не обрезать нить, протянем её свободно, и будем набирать петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне

Вот что у нас получилось. Всего 102 петли

Далее вяжем 10 рядов платочной вязкой без прибавок.

Теперь отметим маркером 10 центральных петель 46 - 10 - 46 = 102. На этих 10 центральных петлях, мы будем вязать подошву, по принципу запуска пятки.

Совет: Чтобы следки служили очень долго, можно подошву вязать со специальной дополнительной крепкой нитью

1 ряд (лиц. ст.) - кром., 54 лиц., из 2х петель вяжем 1 лиц. Разворачиваем вязание

2 ряд (изн. ст.) - кром., 8 лиц., из 2х петель вяжем 1 изн. Разворачиваем вязание

3 ряд (лиц. ст.) - кром., 8 лиц., из 2х петель вяжем 1 лиц. Разворачиваем вязание

Продолжаем вязать подошву повторяя 2 и 3 ряды, пока на боковых сторонах спиц останется по 1 петле.

Сделаем убавку для пяточки

1 ряд (лиц. ст.) - кром., 7 лиц., из 3х петель вяжем 1 изн. Разворачиваем вязание

2 ряд (изн. ст.) - кром., 6 лиц., из 3х петель вяжем 1 лиц. Разворачиваем вязание

Поднимем петли с обеих сторон голенища и продолжим вязать, платочной вязкой по принципу запуска пятки, повторяя 1 и 2 ряды

Мы на лицевой стороне, набираем петли по кромке с правой стороны голенища, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне. Листайте фото с подробным описанием ☟☟☟

набираем петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне. У меня получилось 22 петли набираем петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне. У меня получилось 22 петли набираем петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне. У меня получилось 22 петли набираем петли по кромке с правой стороны мыска, захватывая петли за стеночку, которая расположена ближе к лицевой стороне. У меня получилось 22 петли

Далее продолжаем вязать голенище по принципу запуска пятки на 8 петлях платочной вязкой до резинки

1 ряд (лиц. ст.) - кром., 6 лиц., из 2х петель вяжем 1 изн. Разворачиваем вязание

2 ряд (изн. ст.) - кром., 6 лиц., из 2х петель вяжем 1 лиц. Разворачиваем вязание

Дошли до резинки, продолжаем вязать всё так же, только резинкой 2х2 (по желанию), можно продолжать чулочной вязкой, на ваше усмотрение

Закрываем петли любым удобным для Вас способом. Хорошее настроение, немного терпения... вуаля... и наш следок готов, аналогично свяжем второй.

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можно голенище связать чулочной вязкой до конца, а можно резинкой по рисунку

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на ноге сидят просто шикарно, очень удобные и такие уютные, даже не хочется снимать

Очень рада, что вы заглянули в мою копилку узоров и мастер классов по вязанию, и досмотрели до конца.

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Вяжите вместе со мной, получайте Удовольствие, и лёгких Вам петелек!

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