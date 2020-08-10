Простые и удобные тапочки на двух спицах без швов

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Сегодня вяжу Простые и очень удобные тапочки на двух спицах без швов, работа выполняется платочной вязкой и укороченными рядами. Для работы понадобится нить двух цветов, вязальные спицы и в дальнейшем круговые спицы. Вяжутся такие тапочки очень просто, под силу даже начинающим рукодельницам, стоит только следовать описанию, и можно быстро запомнить по какой схеме вязать

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Такие тапочки можно связать ещё быстрее, если сделать шов иголкой по низу подошвы и заднюю сторону, но тогда они будут немного меньше размером, по желанию можно связать подошву без швов, выбор остаётся за вами. Ниже в описании про это сказано.

Итак, приступим к работе!

Я буду вязать следки на 37 - 38 размер ноги. Пряжа у меня Кавказская, спицы №2,5 , плотность вязания средняя. Я использую пряжу для основного цвета серую, и пряжу жёлтого цвета для полосок.

Набираем на спицы 23 петли нитью основного цвета.

Первую кромочную петлю в начале ряда всегда снимаем не провязывая, а последнюю кромочную в конце ряда всегда вяжем изнаночной

Будем вязать платочной вязкой (все петли лицевые) 52 ряда

1 - 52 ряды - кром. * все петли лицевые * кром.

провязали 52 ряда платочной вязкой нитью основного цвета

Вводим в работу нить контрастного цвета (у меня желтый), будем вязать укороченными рядами, чередуя цвет нити через каждые 2 ряда, в результате у нас получится мысок тапочка.

1 ряд (лиц. сторона) - кром., 20 лиц.( на левой спице остаётся 2 петли) Разворачиваем вязание

2 ряд (изн. сторона) - кром., 19 лиц., кром.

Меняем цвет нити на основной

3 ряд (лиц. сторона) - кром., 19 лиц.( на левой спице остаётся 3 петли) Разворачиваем вязание

4 ряд (изн. сторона) - кром., 18 лиц., кром.

Меняем цвет нити (у меня желтый)

5 ряд (лиц. сторона) - кром., 18 лиц.( на левой спице остаётся 4 петли) Разворачиваем вязание

6 ряд (изн. сторона) - кром., 17 лиц., кром.

Меняем цвет нити на основной

7 ряд (лиц. сторона) - кром., 17 лиц.( на левой спице остаётся 5 петель) Разворачиваем вязание

8 ряд (изн. сторона) - кром., 16 лиц., кром.

Меняем цвет нити (у меня желтый)

9 ряд (лиц. сторона) - кром., 16 лиц.( на левой спице остаётся 6 петель ) Разворачиваем вязание

10 ряд (изн. сторона) - кром., 15 лиц., кром.

Меняем цвет нити на основной

11 ряд (лиц. сторона) - кром., 15 лиц.( на левой спице остаётся 7 петель) Разворачиваем вязание

12 ряд (изн. сторона) - кром., 14 лиц., кром.

Меняем цвет нити (у меня желтый)

13 ряд (лиц. сторона) - кром., 14 лиц.( на левой спице остаётся 8 петель ) Разворачиваем вязание

14 ряд (изн. сторона) - кром., 13 лиц., кром.

15 - 30 ряды - продолжаем вязать по той же схеме, меняя цвет нити через каждые 2 ряда, оставляя на левой спице в каждом лицевом ряду на 1 петлю больше, до тех пор, пока на правой спице останется 5 петель

Вот что у нас получилось

всего провязали 30 рядов

Далее будем вязать 12 рядов платочной вязкой нитью основного цвета

1 - 12 ряды - кром. * все петли лицевые * кром.

Далее будем вязать узор асимметрично в обратном порядке, чередуя цвет нити через каждые 2 ряда

Меняем цвет нити (у меня желтый)

1 ряд (лиц. сторона) - кром., 5 лиц. Разворачиваем вязание

2 ряд (изн. сторона) - кром., 4 лиц., кром.

Меняем цвет нити на основной

3 ряд (лиц. сторона) - кром., 6 лиц. Разворачиваем вязание

4 ряд (изн. сторона) - кром., 5 лиц., кром.

Меняем цвет нити (у меня желтый)

5 ряд (лиц. сторона) - кром., 7 лиц. Разворачиваем вязание

6 ряд (изн. сторона) - кром., 6 лиц., кром.

Меняем цвет нити на основной

7 ряд (лиц. сторона) - кром., 8 лиц. Разворачиваем вязание

8 ряд (изн. сторона) - кром., 7 лиц., кром.

Меняем цвет нити (у меня желтый)

9 ряд (лиц. сторона) - кром., 9 лиц. Разворачиваем вязание

10 ряд (изн. сторона) - кром., 8 лиц., кром.

11 - 30 ряды - продолжаем вязать по той же схеме, меняя цвет нити через каждые 2 ряда, до тех пор, пока на левой спице останется 2 петли

Вот что у нас получилось

Далее вяжем платочной вязкой 52 ряда, а затем закроем петли любым удобным для вас способом

В принципе тапочек уже готов, можно не заморачиваться, а просто сшить подошву и задник, получится на 36-37 размер ноги

Далее будем вязать подошву и задник, для этого нам нужно набрать петли по всему краю, желательно на круговые спицы. Набираем по лицевой стороне вязания. Всего получилась 131 петля

1 ряд (изн. сторона) - кром., 129 лиц., кром.

Теперь начнём вязать подошву по принципу запуска пятки. Отметим маркерами 7 центральных петель

2 ряд (лиц. сторона) - кром., 68 лиц., 2 вместе изн. Разворачиваем вязание

3 ряд (изн. сторона) - кром., 7 лиц., 2 вместе лиц. Разворачиваем вязание

4 ряд (лиц. сторона) - кром., 7 лиц., 2 вместе изн. Разворачиваем вязание

5 ряд (изн. сторона) - кром., 7 лиц., 2 вместе лиц. Разворачиваем вязание

Запускаем подошву на 9 центральных петлях

Продолжаем вязание по этой схеме повторяя 4 и 5 ряды до тех пор, пока на спицах останется 9 центральных петель. закроем их любым удобным для вас способом

Вот и всё, тапочек готов, аналогично свяжем второй, обработаем готовое изделие, аккуратно спрячем все хвостики и можно примерять

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