Простые и удобные тапочки на двух спицах без швов
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Сегодня вяжу Простые и очень удобные тапочки на двух спицах без швов, работа выполняется платочной вязкой и укороченными рядами. Для работы понадобится нить двух цветов, вязальные спицы и в дальнейшем круговые спицы. Вяжутся такие тапочки очень просто, под силу даже начинающим рукодельницам, стоит только следовать описанию, и можно быстро запомнить по какой схеме вязать
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Такие тапочки можно связать ещё быстрее, если сделать шов иголкой по низу подошвы и заднюю сторону, но тогда они будут немного меньше размером, по желанию можно связать подошву без швов, выбор остаётся за вами. Ниже в описании про это сказано.
Итак, приступим к работе!
Я буду вязать следки на 37 - 38 размер ноги. Пряжа у меня Кавказская, спицы №2,5 , плотность вязания средняя. Я использую пряжу для основного цвета серую, и пряжу жёлтого цвета для полосок.
Набираем на спицы 23 петли нитью основного цвета.
Первую кромочную петлю в начале ряда всегда снимаем не провязывая, а последнюю кромочную в конце ряда всегда вяжем изнаночной
Будем вязать платочной вязкой (все петли лицевые) 52 ряда
1 - 52 ряды - кром. * все петли лицевые * кром.
Вводим в работу нить контрастного цвета (у меня желтый), будем вязать укороченными рядами, чередуя цвет нити через каждые 2 ряда, в результате у нас получится мысок тапочка.
1 ряд (лиц. сторона) - кром., 20 лиц.( на левой спице остаётся 2 петли) Разворачиваем вязание
2 ряд (изн. сторона) - кром., 19 лиц., кром.
Меняем цвет нити на основной
3 ряд (лиц. сторона) - кром., 19 лиц.( на левой спице остаётся 3 петли) Разворачиваем вязание
4 ряд (изн. сторона) - кром., 18 лиц., кром.
Меняем цвет нити (у меня желтый)
5 ряд (лиц. сторона) - кром., 18 лиц.( на левой спице остаётся 4 петли) Разворачиваем вязание
6 ряд (изн. сторона) - кром., 17 лиц., кром.
Меняем цвет нити на основной
7 ряд (лиц. сторона) - кром., 17 лиц.( на левой спице остаётся 5 петель) Разворачиваем вязание
8 ряд (изн. сторона) - кром., 16 лиц., кром.
Меняем цвет нити (у меня желтый)
9 ряд (лиц. сторона) - кром., 16 лиц.( на левой спице остаётся 6 петель ) Разворачиваем вязание
10 ряд (изн. сторона) - кром., 15 лиц., кром.
Меняем цвет нити на основной
11 ряд (лиц. сторона) - кром., 15 лиц.( на левой спице остаётся 7 петель) Разворачиваем вязание
12 ряд (изн. сторона) - кром., 14 лиц., кром.
Меняем цвет нити (у меня желтый)
13 ряд (лиц. сторона) - кром., 14 лиц.( на левой спице остаётся 8 петель ) Разворачиваем вязание
14 ряд (изн. сторона) - кром., 13 лиц., кром.
15 - 30 ряды - продолжаем вязать по той же схеме, меняя цвет нити через каждые 2 ряда, оставляя на левой спице в каждом лицевом ряду на 1 петлю больше, до тех пор, пока на правой спице останется 5 петель
Вот что у нас получилось
Далее будем вязать 12 рядов платочной вязкой нитью основного цвета
1 - 12 ряды - кром. * все петли лицевые * кром.
Далее будем вязать узор асимметрично в обратном порядке, чередуя цвет нити через каждые 2 ряда
Меняем цвет нити (у меня желтый)
1 ряд (лиц. сторона) - кром., 5 лиц. Разворачиваем вязание
2 ряд (изн. сторона) - кром., 4 лиц., кром.
Меняем цвет нити на основной
3 ряд (лиц. сторона) - кром., 6 лиц. Разворачиваем вязание
4 ряд (изн. сторона) - кром., 5 лиц., кром.
Меняем цвет нити (у меня желтый)
5 ряд (лиц. сторона) - кром., 7 лиц. Разворачиваем вязание
6 ряд (изн. сторона) - кром., 6 лиц., кром.
Меняем цвет нити на основной
7 ряд (лиц. сторона) - кром., 8 лиц. Разворачиваем вязание
8 ряд (изн. сторона) - кром., 7 лиц., кром.
Меняем цвет нити (у меня желтый)
9 ряд (лиц. сторона) - кром., 9 лиц. Разворачиваем вязание
10 ряд (изн. сторона) - кром., 8 лиц., кром.
11 - 30 ряды - продолжаем вязать по той же схеме, меняя цвет нити через каждые 2 ряда, до тех пор, пока на левой спице останется 2 петли
Вот что у нас получилось
Далее вяжем платочной вязкой 52 ряда, а затем закроем петли любым удобным для вас способом
Далее будем вязать подошву и задник, для этого нам нужно набрать петли по всему краю, желательно на круговые спицы. Набираем по лицевой стороне вязания. Всего получилась 131 петля
1 ряд (изн. сторона) - кром., 129 лиц., кром.
Теперь начнём вязать подошву по принципу запуска пятки. Отметим маркерами 7 центральных петель
2 ряд (лиц. сторона) - кром., 68 лиц., 2 вместе изн. Разворачиваем вязание
3 ряд (изн. сторона) - кром., 7 лиц., 2 вместе лиц. Разворачиваем вязание
4 ряд (лиц. сторона) - кром., 7 лиц., 2 вместе изн. Разворачиваем вязание
5 ряд (изн. сторона) - кром., 7 лиц., 2 вместе лиц. Разворачиваем вязание
Продолжаем вязание по этой схеме повторяя 4 и 5 ряды до тех пор, пока на спицах останется 9 центральных петель. закроем их любым удобным для вас способом
Вот и всё, тапочек готов, аналогично свяжем второй, обработаем готовое изделие, аккуратно спрячем все хвостики и можно примерять
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