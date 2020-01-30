Для выполнения этих 3 упражнений на растяжку даже не нужно вставать с кровати
Здравствуйте!
Действительно, почему бы не поделиться с вами этими упражнениями!
Я заметила, что много людей не используют время на выполнение упражнений только лишь по той простой причине, что не охота вставать с кровати.
Лежишь себе спокойно и думаешь о чем-то. Или, смотришь телевизор лежа...
А можно это время провести с пользой для себя своего организма.
Сегодня расскажу вам о трех упражнениях, выполнять которые можно лежа на кровати. Времени они потребуют не много, но зато, сколько пользы получит ваше тело.
Итак, первое упражнение выполняется следующим образом.
Нужно одну ногу согнуть в колене и подтянуть колено к груди. Вторая нога остается прижатой к кровати. Ваша задача стараться колено подтягивать как можно ближе к себе, а вторую ногу держать прямой.
Фиксируем положение на 10-15 секунд, чувствую, как растягиваются мышцы. Возвращаем тело в исходное положение и повторяем то же самое с другой ногой.
Делаем три таких подхода.
Второе упражнение нужно выполнять лежа на животе.
Сгибаем левую ногу, чтобы голень была перпендикулярна кровати.
Левой рукой берем за лодыжку и тянем ногу к спине. Делаем это плавно, без рывков. Примерно 10-15 секунд выполняем такие растягивающие движения.
Затем, то же самое делаем с другой ногой.
Выполняем еще два подхода.
Следующее упражнение называется "плуг". Я о нем уже рассказывала на канале.
Задираем ноги наверх, стараясь опустить их за голову. В таком положении нужно пролежать 10-15 секунд.
Если вначале этого сделать не получается, не нужно отчаиваться. Просто продолжайте выполнять упражнения и придет время, когда вы будете делать их с легкостью.
Тело станет гибче, чем прежде, и это весьма хорошо!
Всем здоровья!
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