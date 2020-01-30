Для выполнения этих 3 упражнений на растяжку даже не нужно вставать с кровати

Здравствуйте!

Действительно, почему бы не поделиться с вами этими упражнениями!

Я заметила, что много людей не используют время на выполнение упражнений только лишь по той простой причине, что не охота вставать с кровати.

Лежишь себе спокойно и думаешь о чем-то. Или, смотришь телевизор лежа...

А можно это время провести с пользой для себя своего организма.

Сегодня расскажу вам о трех упражнениях, выполнять которые можно лежа на кровати. Времени они потребуют не много, но зато, сколько пользы получит ваше тело.

Итак, первое упражнение выполняется следующим образом.

Нужно одну ногу согнуть в колене и подтянуть колено к груди. Вторая нога остается прижатой к кровати. Ваша задача стараться колено подтягивать как можно ближе к себе, а вторую ногу держать прямой.

Упражнение "Колено к груди"

Фиксируем положение на 10-15 секунд, чувствую, как растягиваются мышцы. Возвращаем тело в исходное положение и повторяем то же самое с другой ногой.

Делаем три таких подхода.

Второе упражнение нужно выполнять лежа на животе.

Сгибаем левую ногу, чтобы голень была перпендикулярна кровати.

Левой рукой берем за лодыжку и тянем ногу к спине. Делаем это плавно, без рывков. Примерно 10-15 секунд выполняем такие растягивающие движения.

Упражнение "Нога к спине"

Затем, то же самое делаем с другой ногой.

Выполняем еще два подхода.

Следующее упражнение называется "плуг". Я о нем уже рассказывала на канале.

Задираем ноги наверх, стараясь опустить их за голову. В таком положении нужно пролежать 10-15 секунд.

Упражнение "Плуг"

Если вначале этого сделать не получается, не нужно отчаиваться. Просто продолжайте выполнять упражнения и придет время, когда вы будете делать их с легкостью.

Тело станет гибче, чем прежде, и это весьма хорошо!

Всем здоровья!

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