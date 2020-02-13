Выполняю "хлопки" без звука для пользы сердцу и сосудам
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Немного забегая вперед хочу сказать, что даже хлопков-то получаться не будет. Просто не знал, как правильно сформулировать заголовок.
Это упражнение я начал выполнять не так давно. Это был сентябрь или октябрь 2019 года.
За это время понял, что делаю упражнение не зря.
Выполнять его можно в любом месте. Конечно, лучше там, где вы будете находится одни или с единомышленниками, которые тоже будут выполнять это упражнение.
Как я уже сказал, это упражнение полезно для сердца и сосудов.
С возрастом это становится более актуальным, чем в молодые годы.
Такие "хлопки" без хлопков выполняю сидя на кресле или на табуретке на кухне.
Для этого, ставлю руки с выпрямленными ладонями перед грудью. Ладони друг против друга.
Начинаю разводить руки в стороны и резким движением направляю ладони друг к другу, как будто пытаясь хлопнуть в ладоши.
Но, останавливаю руки, когда ладони будут находится примерно в десяти сантиметрах друг от друга.
Эта пауза длится около секунды и снова развожу руки и снова стараюсь как бы сделать хлопок, но не делаю.
Так выполняю 20-30 повторов.
Дышу во время выполнения этого упражнения так...
Вдыхаю воздух носом когда руки разведены в стороны, а выдыхаю ртом, когда руки находятся перед грудью.
Вдох и выдох делаю резко.
После упражнения встаю и хожу по комнате несколько минут.
Заметил, что когда поднимаюсь теперь на пятый этаж, нет одышки.
Не то, чтобы совсем ее нет, но такой, как была раньше и след простыл.
Вот, такие дела!
Здоровья всем!
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