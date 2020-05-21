Расскажу о летних дренажных напитках, которые помогают мне выводить лишнюю воду и незаметно худеть до 5 кг

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Сегодня, я хочу рассказать вам о рецептах двух дренажных напитках, которые я делаю каждый год весной и летом, чтобы похудеть и избавиться от лишней жидкости в организме.

Напиток, который выводит жидкость из организма

Почему летние? Потому что зелень, которая мне нужна для их приготовления я беру со своего участка, чтобы там не было никакой химии.

Что дает дренажный напиток?

Одной из причин того, что мы набираем лишний вес, является задержка жидкости в организме, и эта жидкость задерживается именно в жировых клетках. Дело в том, что у жировой ткани есть такая способность впитывать и удерживать воду как губка, а за счет этого происходит увеличение объемов и набирается лишний вес.

При этом все обменные процессы в организме замедляются. Так вот, сжигание жира начинается тогда, когда из организма уходит лишняя жидкость, а вместе с ей выводятся токсины и продукты разложения жиров и мы худеем.

Итак, мои любимые летние дренажные напитки, которые я пью с удовольствием, ведь они не только вкусные, а очень полезные.

*1 рецепт*

Дренажный напиток из петрушки. Петрушка и сама по себе очень тонизирует и омолаживает организм, а напиток из неё он уже в первые сутки начнет выводить из организма лишнюю жидкость.

Для того, чтобы его приготовить понадобится пучок петрушки. Я беру его «на глаз».

Мелко нарезаю и заливаю 300 мл кипятка. Настаиваю 40 минут, а потом процеживаю. Эта порция на один день. Храню в холодильнике.

Пью напиток 3 раза в день за полчаса перед едой. Пью 2 недели, обычно этого хватает, чтобы ушла вся лишняя жидкость.

*2 рецепт*

Напиток из листьев чёрной смородины.

Здесь всё просто. Я беру три столовые ложки мелконарезанных листьев чёрной смородины и заливаю 300 мл кипятка, оставляю до остывания и пью точно также, как и в первом случае, по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды. Курс также 2 недели.

За эти две недели у меня уходит лишняя жидкость и несколько килограмм в неделю уходит свободно, а если очень жарко, то до 5 кг точно.

В общем мне эти напитки помогают справляться с отеками, лишним весом и целлюлитом.

Кроме этого, организм насыщается витаминами, улучшается цвет кожи и общее состояние.

Присоединяйтесь, давайте худеть вместе! Клавдия.