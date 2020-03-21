Узнала, что не всякий кефир подходит для похудения, теперь пью только «правильный» и теряю до -700 гр за ночь

Я называю его «Мой жиросжигатель», он стал моим самым главным помощником в похудении.

Живот становится меньше, а килограммы уходят

Когда я начала активно худеть у меня появились запоры. Я ничего понять не могла, почему это происходит, ведь я пью много воды, ем салаты и пью кефир, но ничего из этого толком не работало и главное, вес не особо хотел уходить. Это длилось до тех пор, пока, в один из выходных дней, мне не попалась передача по первому каналу, кажется она называется Теория заговора.

Там много чего говорили о похудении, но я для себя отметила только один момент.

Речь идёт о кефире. Оказывается, что не всякий подходит именно для потери веса.

Читайте дальше, и вы узнаете, что должно быть написано на этикетке, чтобы кефир помогал именно в похудении.

Честно говоря, я кефир не очень люблю пить, раньше всегда клала в него сахар, а потом сахарозаменитель.

Теперь же, я пью его несладкий и просто наслаждаюсь вкусом.

А, помогают мне в этом огурец и укроп.

Огурец+укроп+кефир=жиросжигатель!

По вечерам, я делаю себе невероятно вкусный коктейль: нарезаю или тру на тёрке огурчик и мелко нарезаю укроп.

Вкуснятина!!!

Сейчас, многие скажут, что можно любую зелень туда класть, но я кладу только огурец и укроп.

Почему? Потому что огурец имеет нулевую калорийность, с ним коктейль получается, как окрошечка, очень освещающий и вкусный, а укроп позволяет избавляться от дискомфорта и вздутия живота.

Я пристрастилась к такому коктейлю и бывает ем его несколько раз в день, не только вечером, очень вкусно. Как поем, так и на другую еду больше не тянет))))

Только, ни в коем случае не надо пить кефир на ночь, иначе можно наоборот поправиться. Я, последний раз пью его часов в 8-9 вечера, за три часа до сна)))

Итак, какой кефир «правильный» для похудения и для моего коктейля?

Когда выбираете кефир, на этикетке обязательно должно быть написано: Количество бифидобактерий – не менее 1х106 (один на 10 в 6 степени).

Именно такой кефир «любят» бактерии, которые заселяют наш кишечник и помогают активно снижать вес.

Я никогда не смотрела на этикетки, но после передачи, стала это делать и выяснилось, что обычный кефир не соответствует этим требованием.

Единственный, на котором я обнаружила такую надпись был вот такой БиоБаланс.

Он 1%, в нём всего 40 ккал на 100 гр и присутствуют необходимые бифидобактерии.

Может неприлично об этом говорить, но когда начала его пить, организм стал работать как часы, по утрам «вылетает» всё содержимое на ура!!!

Прямо, ну, очень благодарна авторам передачи, за то, что обозначили такой важный, по крайней мере для меня, момент)))

Присоединяйтесь, давайте худеть вместе! Клавдия.