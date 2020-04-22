Дожив до 37 лет, не умела правильно пользоваться электронным градусником. Врач показал, как надо было

На этой неделе я заболела - появился насморк и небольшая температура. В свете всех последних событий, которые происходят в стране и мире, я конечно же с недомоганием тут же помчалась в поликлинику к врачу.

Я чувствовала, что у меня температура - ночью даже был легкий озноб, но градусник мой электронный упорно не хотел показывать, что температура тела у меня повышенная.

Тогда муж принес другой градусник из аптеки - тоже электронный, но бесконтактный.

Его нужно всего лишь направить на лоб, на расстоянии 5 см от человека - и нажав кнопочку, мы мгновенно видим результат.

Итак, мой электронный градусник меня упорно уверял, что моя температура 37,0 - а новый бесконтактный тут же показал 38,2.

Я подумала, что градусник неисправен, но когда врач в поликлинике спросил, какая была температура - я озвучила оба результата, и бесконтактного термометра, и обычного электронного градусника.

Врач сказал, что оба измерения верные и просто я не умею пользоваться электронным прибором, поэтому он и выдавал неверный результат.

Как оказалось, обычный электронный градусник рассчитан на быстрое измерение температуры в течение 30-40 секунд, поэтому чтобы получить корректный результат - измерение нужно производить во рту, под языком.

Именно для этой цели и создан электронный градусник - раньше ртутными измеряли температуру во рту, но ртутный брать в рот рискованно, мало ли что, лопнет и ртуть прольется в рот, а все знают, что ртуть - ядовита.

Так что если хотите измерить электронным градусником температуру в подмышечной впадине - не реагируйте на сигналы и держите подольше, как ртутный примерно по времени.

Ну а вообще - бесконтактный лучше всего, он и результат точно показывает, и ждать не надо. Так что от электронного наверное вообще откажусь.

А каким градусником пользуетесь вы? И доверяете ли показаниям электронного градусника?