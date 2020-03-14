Ешь и Худей! Все Гениальное - ПРОСТО! Теперь Это Мой ЛЮБИМЫЙ Завтрак! Хачапури из Творога!

Вкусные и нежные хачапури из творога на завтрак! Советую попробовать ВСЕМ! Вы удивитесь, насколько это вкусно!



ИНГРЕДИЕНТЫ

творог 5% - 180 гр.

рисовая мука - 70 гр.

сыр - 20 гр.

куриное яйцо - 1 шт.

разрыхлитель 5 гр.

помидоры черри - 2 шт.

перепелиное яйцо - 4 шт.

зеленый лук - 10 гр.

182 ккал на 100 гр. !

б-13,5 ж-6,9 у-15,9

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Готовим творожное тесто, для этого взбиваем куриное яйцо с солью. Добавляем в него творог и муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Оно получается однородным и мягким.

Тесто делю на равные части и руками формирую из него лодочки. Получается ровно четыре штуки. Лодочки убираю в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 20 . Хочу сказать пару слов про лодочки. В духовке они могут немного расползтись. Если это произошло, ничего страшного. достаньте их и придайте им форму с помощью столовой ложки.

Подготавливаю начинку, помидоры черри режу на 4 части, зелень шинкую, а сыр тру на мелкой терке

Как только лодочки буду готовы, достаем и выкладываем в них начинку. Помидоры черри, сыр, зелень и в каждую лодочку разбиваю одно перепелиное яйцо. Убираем лодочки еще минут на 10. Если вы хотите жидкий желток, то и вовсе минуты на 3.