4 типа женщин, которых мужчинам лучше игнорировать и не тратить на них время

Я никогда не считал, что если женщина красива, то, значит, она автоматически пригодна для отношений! Я вообще рекомендую любому мужику не вестись сразу на внешность женщины.

Потому что бывают такие красотки, от которых потом не знаешь, куда деться! Поэтому, знакомясь с красивой женщиной, нужно всегда немного абстрагироваться и смотреть на эту женщину со стороны.

Потому что есть такие типы женщин, на которых любым мужчинам лучше вообще не тратить время, так как ничего хорошего и путного из этих отношений вообще не получится!

Я думаю, что каждому второму мужику, хотя бы хоть раз в жизни, попадалась одна из ниже приведенных женщин.

Эгоистка

Такие девы обычно очень красивы, чем и привлекают большинство мужчин. У них всё идеально - внешность, фигура, макияж, одежда. Потому что они не вылезают из салонов красоты и спортзалов.

Только вот никого из мужчин эти девы не любят - они любят только себя и считают, что их достойны только миллиардеры с такой же идеальной внешностью и идеальным прессом.

Земные мужики не для них, о чем они часто говорят прямо в лоб. Чаще всего всегда имеют скучающе-высокомерное лицо и вечно недовольны своим избранником, если он есть.

Я девочка, мне нужно платье!

Один из самых, лично для меня, неприятных типов женщин. Потому что инфантилизм у таких женщин зашкаливает в любом возрасте.

Инфантилизм, он ведь тоже бывает разным - когда девушка слегка глуповата и наивна, это даже как-то мило. Но когда взрослая тетя 35-45 лет всё продолжает корчить из себя маленькую девочку, это уже даже не смешно!

Такие женщмны, обычно, не умеют принимать самостоятельно решения, сначала их по жизни за руку ведет отец, затем эта миссия возлагается на мужа.

С такими инфантильными дамами встречаться - только нервы себе портить.

Искательница

У подобного типа женщин может бвть абсолютно разная внешность, но всех их объединяет одно - любой мужик для них, это перевалочный пункт.

То есть, дама всю жизнь ищет себе кого-то более богатого и более красивого, постоянно бегая от мужчине к мужчине. Отношения у таких дам длятся, обычно, не более полугода.

Мужикам с такими женщинами лучше не встречаться - ты для нее никогда не станешь идеальным, а только "одним из", а дама в итоге, вечно будет находиться в поиске.

Эмансипе

Проще говоря, феминиськи. Только не такие феминистки, которые резко против мужиков, а более лайтовая версия - дева вроде считает себя феминисткой, но не прочь пожить на зарплату своего мужика.

Такая дева замучает упреками и скандалами и вечно будет тыкать под нос "гендером" и "равноправием". Нет уж, пусть тогда и живет одна и не портит жизнь окружающим мужикам!