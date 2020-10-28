Что является главным источником возможностей, которые позволяют свою жизнь изменить к лучшему? Конечно, ежедневные события нашей жизни!!!



Большинство людей просто не обращают внимание на то, что с ними происходит изо дня в день в течение жизни, и уж тем более не задаются целью анализировать, что и как можно изменить.



Именно анализ ежедневных событий дает возможность совершенствовать себя и улучшать качества жизни.

Для этого полезно вести Дневник Успеха!!!

При нашем напряженном графике мы не задумываемся, почему одни получают все, а другие не имеют ничего. Почему люди, работающие в одной и той же компании, имеющие схожее образование и возраст, получают совершенно разные деньги за свою работу?



Большинство из нас живет по привычному, сложившемуся за многие годы, сценарию, и не уделяет серьезным размышлениям о себе.



Привычки и стереотипное мышление формируют нашу жизнь. Своим текущим решением мы формируем свое будущее. Давайте, использовать дающие нам ежедневные возможности. В этом может помочь курс Евгения Попова "Хозяин Времени"

Хозяин Времени

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#МаринаШиршикова