Сегодня решила просмотреть Цитаты Великих людей о деньгах и поделиться с вами. Цитаты, собранные здесь, были сказаны разными людьми в разные эпохи. Эти слова говорили и богатые и бедные, императоры и писатели, президенты и философы. И в наше время они ничуть не потеряли своей актуальности. В общем, вот, что думали великие люди о деньгах:

"Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, а умело расходовать - искусство" Бертольд Авербах

"Сбалансировать бюджет - все равно, что попасть в рай. Каждый этого хочет, но не желает делать то, что для этого нужно" Ф. Грэм

"Деньгам по-пустому лежать не надлежит" А.В. Суворов

"Бедность и богатство – суть слова для обозначения нужды и изобилия. Следовательно, кто нуждается, тот не богат, а кто не нуждается, тот не беден" Демокрит

"Всякий, кому приходилось жить в бедности, знает, до чего это накладно - быть бедным" Джеймс Болдуин

"То не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду" М. Салтыков-Щедрин

"Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь" П. Мериме

"Не уметь переносить бедность постыдно; не уметь избавиться от неё трудом – ещё постыднее" Перикл

"Можно смотреть на деньги свысока, но ни в коем случае нельзя упускать их из виду" А. Прево

"Не быть жадным - уже богатство, не быть расточительным – доход" Марк Туллий Цицерон

"Деньги - общее достояние. Каждому позволено брать столько, сколько он хочет, - при условии, что он это может" Вильгельм Швебель

"Не гонись за деньгами - иди им навстречу" Аристотель Онасис

"Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам" Сэмюэль Батлер

"Богатство - не в обладании сокровищами, а в умении его использовать" Наполеон I

"Тот, кто живет по средствам, страдает от недостатка воображения" Андре Стендер

"Если много денег - не радуйся, если мало - не горюй" Эзоп

"Лучший способ помочь беднякам - это не стать одним из них " Ланг Ханкок

"Нет ничего более деморализующего, чем маленький, но постоянный заработок" Э. Уилсон

"Деньги для людей умных составляют средство, для глупцов - цель" А. Декурсель

"Остерегайтесь незначительных расходов; маленькая течь потопит большой корабль" Б. Франклин

Мне особенно понравилось два высказывания:

В заключение хочу поделиться списком женских источников дохода по методике Аллы Фолсом:

Работа Хобби Подарки Выигрыши Помощь (родители, друзья, соц. помощь и т.д.) Приглашения/ухаживания Мужчины поклонники… Обмен услугами и временем Знаки внимания Материальное спасибо Просто деньги на улице, в кармане, за батареей в сумочке…

Чтобы было понятно, посмотрите вот это видео -

https://youtu.be/hEO-OueB0hc

Если у вас есть свои высказывания или свои мысли по поводу денег, напишите их в комментариях. Интересно будет о них почитать.

#маринаширшикова