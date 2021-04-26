Цитаты Великих людей о деньгах
Сегодня решила просмотреть Цитаты Великих людей о деньгах и поделиться с вами. Цитаты, собранные здесь, были сказаны разными людьми в разные эпохи. Эти слова говорили и богатые и бедные, императоры и писатели, президенты и философы. И в наше время они ничуть не потеряли своей актуальности. В общем, вот, что думали великие люди о деньгах:
"Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, а умело расходовать - искусство" Бертольд Авербах
"Сбалансировать бюджет - все равно, что попасть в рай. Каждый этого хочет, но не желает делать то, что для этого нужно" Ф. Грэм
"Деньгам по-пустому лежать не надлежит" А.В. Суворов
"Бедность и богатство – суть слова для обозначения нужды и изобилия. Следовательно, кто нуждается, тот не богат, а кто не нуждается, тот не беден" Демокрит
"Всякий, кому приходилось жить в бедности, знает, до чего это накладно - быть бедным" Джеймс Болдуин
"То не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду" М. Салтыков-Щедрин
"Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь" П. Мериме
"Не уметь переносить бедность постыдно; не уметь избавиться от неё трудом – ещё постыднее" Перикл
"Можно смотреть на деньги свысока, но ни в коем случае нельзя упускать их из виду" А. Прево
"Не быть жадным - уже богатство, не быть расточительным – доход" Марк Туллий Цицерон
"Деньги - общее достояние. Каждому позволено брать столько, сколько он хочет, - при условии, что он это может" Вильгельм Швебель
"Не гонись за деньгами - иди им навстречу" Аристотель Онасис
"Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам" Сэмюэль Батлер
"Богатство - не в обладании сокровищами, а в умении его использовать" Наполеон I
"Тот, кто живет по средствам, страдает от недостатка воображения" Андре Стендер
"Если много денег - не радуйся, если мало - не горюй" Эзоп
"Лучший способ помочь беднякам - это не стать одним из них " Ланг Ханкок
"Нет ничего более деморализующего, чем маленький, но постоянный заработок" Э. Уилсон
"Деньги для людей умных составляют средство, для глупцов - цель" А. Декурсель
"Остерегайтесь незначительных расходов; маленькая течь потопит большой корабль" Б. Франклин
Мне особенно понравилось два высказывания:
В заключение хочу поделиться списком женских источников дохода по методике Аллы Фолсом:
- Работа
- Хобби
- Подарки
- Выигрыши
- Помощь (родители, друзья, соц. помощь и т.д.)
- Приглашения/ухаживания
- Мужчины поклонники…
- Обмен услугами и временем
- Знаки внимания
- Материальное спасибо
- Просто деньги на улице, в кармане, за батареей в сумочке…
Чтобы было понятно, посмотрите вот это видео -
https://youtu.be/hEO-OueB0hc
Если у вас есть свои высказывания или свои мысли по поводу денег, напишите их в комментариях. Интересно будет о них почитать.