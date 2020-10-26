Рассуждения сегодняшнего дня - делать или не делать? Вы, наверное, замечали, что когда появляется возможность что-нибудь сделать, сразу же возникает и множество вопросов-сомнений:

Надо ли это делать?

Зачем делать?

Что это даст?

Не будет ли хуже?....

Глядишь, а твою возможность уже использовал кто-то другой!

Правило 10х90

ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС



Меня заинтересовало: нужно ли пытаться что-то делать ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, с явно недостаточным знанием методов, путей и возможных результатов?



Существует два возможных ответа на этом вопрос:



1. Не важно, что делать, важно хотя бы что-то делать. Не следует сидеть и ждать, пока что-то само придет.



2. Все дело как раз в том, чтобы воздержаться от действий пока не узнаешь наверняка и с определенностью, что именно нужно делать для достижения цели.



Если начинать что-то, не зная точно, что необходимо для достижения поставленной цели, знание никогда не придет. Результатом будет работа над собой, т.е. самообман.

Как определиться для себя?

Пытаться или ждать?



Я думаю, что если что-нибудь стоит делать, то стоит это сделать и плохо. Главное, делать!!!! Любой путь начинается с первого шага.

А вы как считаете? С интересом почитаю ваш комментарий.

#МаринаШиршикова