Делать или не делать?
Рассуждения сегодняшнего дня - делать или не делать? Вы, наверное, замечали, что когда появляется возможность что-нибудь сделать, сразу же возникает и множество вопросов-сомнений:
- Надо ли это делать?
- Зачем делать?
- Что это даст?
- Не будет ли хуже?....
Глядишь, а твою возможность уже использовал кто-то другой!
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС
Меня заинтересовало: нужно ли пытаться что-то делать ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, с явно недостаточным знанием методов, путей и возможных результатов?
Существует два возможных ответа на этом вопрос:
1. Не важно, что делать, важно хотя бы что-то делать. Не следует сидеть и ждать, пока что-то само придет.
2. Все дело как раз в том, чтобы воздержаться от действий пока не узнаешь наверняка и с определенностью, что именно нужно делать для достижения цели.
Если начинать что-то, не зная точно, что необходимо для достижения поставленной цели, знание никогда не придет. Результатом будет работа над собой, т.е. самообман.
Пытаться или ждать?
Я думаю, что если что-нибудь стоит делать, то стоит это сделать и плохо. Главное, делать!!!! Любой путь начинается с первого шага.
А вы как считаете? С интересом почитаю ваш комментарий.