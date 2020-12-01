Имя в паспорте и в жизни

На предыдущую статью "Как Вы ребенка назовете, так по жизни он пойдет", я получила много комментариев, поэтому решила продолжить эту тему - тему имени человека...

Имя человека - самый сладостный и самый важный для человека звук на любом языке. И в наше время принято имя коверкать, уменьшать, укорачивать и т.д. Конечно, если нас называют - Катьками, Маришками, мусиками и пусиками - мы сами даем на это согласие. Вопрос в том - сказывается ли это на нас самих???

Приведу пример из газеты "Аргументы и факты":

"Одна девушка, склонная к полноте, никак не могла избавиться от лишнего веса. Никакие диеты, никакие таблетки не давали эффекта, пока она не попала на прием к психологу. Оказалось, что муж с самого начала ласково называл ее "пончиком", хотя на самом деле звали ее Ларисой. Это имя ему не нравилось, зато "пончик", как ему казалось, звучало очень нежно. Психолог порекомендовал сменить "кличку", и "пончик" стал именоваться "ласточкой". Буквально за три недели Ларисе удалось скинуть почти десять килограммов".

Вот такая вот история... Как она вам? Как еще окружающие нас люди влияют на нашу жизнь??? Замечено, что мужчины, которых называли ласкательными именами - "мусиками" или "пусиками" и другими сюсюкающими именами, они превращались в большого ребенка и становились безвольными, превращаясь в "мула" женщины. А они потом удивляются - за что им такие мужчины достались?

Если же прозвище звучит, как выстрел - Жорж, Алекс, Макс, то и поведение мужчины становиться соответствующим... Племянник расстраивался, что все его называют Алёшей - вроде как бы ни о чем... Но, если подумать, то к любому имени можно относиться по-разному. Я посоветовал это расценивать как - АлёШа!!! Ведь "Ша" - это как целеустремленность и сила!!! И это, действительно, придало сил моему племяннику!!!

Вообще, клички, которые дают людям, можно разделить на три группы:

Название животных - рыбка, птичка, киска, зайка и т.д. Производное от имени - Леля, Сема, Ося и т.д. Всякие - муси и пуси...

Именно ИМИДЖ определяет прозвище, которым вас одаривают близкие люди. А прозвище, в свою очередь, создает соответствующее настроение. Замкнутый круг. Что делать?

Определить свой имидж - для этого есть тест. Читайте статью "Имидж делового человека. Его значение в жизни современного человека" Если у вас еще нет имиджа, постарайтесь создать его. Можно обратиться к совету за профессионалом. Напишите на листе бумаги все имена, которыми вас называли, начиная с детства, и выберите то, которое вам нравиться. Например, Наташи - Наталья - Натуся - Ната - малышка - киска и т.д. Теперь выпишите те качества, которыми обладает человек с выбранным именем и соответствует имиджу. Например, Наталья - веселая, шаловливая, умная, гордая, красивая... Продумайте соответствующий гардероб, который подходит имиджу и имени. И наверняка, гардероб Натальи Сергеевны будет отличаться от гардероба Натусика))) Продумайте все до мелочей!!! Постепенно смените прическу, макияж, гардероб под выбранное имя. И, если вы все сделали правильно, то вряд ли женщину в деловом костюме и гордой осанкой, назовут мусиком или пусиком)))

Я за свою жизнь меняла гардероб несколько раз:

работая в детском саду, придерживалась спортивного костюма и джинсов,

работая риэлтором носила деловые костюмы, пока не обнаружила, что весь мой гардероб состоит из трех цветов - белого, серого и черного...

сейчас мой гардероб состоит из цветов, которые соответствуют моей фигуре, моему цветотипу и душевному состоянию.

И с уверенностью могу сказать, что смена гардероба всегда приводила к изменению моего имени со стороны окружающих. Это же здорово, что у нас есть то, что мы можем менять и влиять на свою жизнь. А вы как считаете?

Оставьте свой ответ в комментариях, потому что интересно будет услышать ваш ответ и ваши истории...