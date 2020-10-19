Истории со знаменитостями
В старом журнале наткнулась на истории, которые происходили когда со знаменитостями. Решила поделиться, возможно, есть чему у них поделиться...
Чем умнее человек, тем он оригинальные. Отличительный признак ума - сказать многое в немногих словах. Ответить остроумно и точно. Великолепное умение владеть своими мыслями как раз и отличает тех, кого мы называем знаменитыми.
Как-то немецкому философу Канту задай вопрос: какие женщины, по его мнению, склонны к большой верности - брюнетки или блондинки? На что Кант ответил не задумываясь:
- Седые...
Марк Твен получил анонимное письмо. В нем было только одно слово: “Свинья”. На следующий день Твен поместил в своей газете следующую заметку:
“Я часто получаю письма без подписи. Вчера впервые я получил подпись без письма”.
Друзья Эдисона обратили внимание на то, что входные двери его загородной виллы очень трудно открываются. Каждый раз входящему приходилось делать большое усилие, чтобы их отворить. Кое-кто из друзей даже ехидно заметил, что, мол, великий изобретатель мог бы изобрести что-нибудь и для своих дверей.
- О, да! - воскликнул с усмешкой Эдисон. - Я для них кое-что изобрёл. Дело в том, что входные двери соединены со специальной помпой, так что каждый, кто их открывает, накачивает в цистерну 20 литров воды.
Друг Сократа обратился к нему за советом.
- Ты - мудрейший, - сказал он, - посоветуй: жениться мне или нет? Сократ ответил:
- Как бы ты ни поступил, ты будешь горько об этом сожалеть.
На приеме в дамском клубе молодая женщина спросила Марка Твена:
- Не считаете ли вы, что лучшими судьями женщин могут быть сами женщины?
- Не только судьями, - возразил Марк Твен, - но и палачами.
Тристан Бернард однажды обедал в ресторане, где играл скверный оркестр. Не вытерпев, Бернар подозвал официанта:
- Скажите, пожалуйста, не мог бы ваш оркестр сыграть специально для меня по заказу?
- Конечно, чтобы вы хотели?
- Я хочу, - сказал Тристан Бернард, - чтобы до той минуты, пока я не кончу обедать, ваш оркестр играл в карты.
Молодая дама настойчиво просила Эйнштейна, чтобы он позвонил ей по телефону:
- Мой телефон очень простой, его легко запомнить, - убеждала она. - 36-361, 36-361. Ну, запомнили? А ну-ка, повторите!
- Запомнил, - сказал Эйнштейн. - Три дюжины и 19 в квадрате.
Однажды Эйнштейн сказал Чаплину:
- Я всегда восхищаюсь общечеловеческим характером вашего искусства. Вас все хвалят, потому что все понимают.
- Ваше искусство еще более необычайно, - ответил Чаплин. - Все вами восхищаются, хотя никто вас не понимает.
Знакомая молодая дама пожаловалась как-то Марк Твену на своего супруга:
- Не могу его понять! Порою он мужественный, а порою как баба.
- Это результат наследственности, - заметил Марк Твен . - Не надо забывать, что одна половина его предков были мужчины, а другая женщины.
Сколько бы вы хотели зарабатывать, чтобы считать себя счастливым? - спросили у Бернарда Шоу.
- Столько, сколько я зарабатываю по мнению моих соседей, - ответил Шоу.
Надеюсь, статья вас немного развеселила)))
Для вас #МаринаШиршикова