Истории со знаменитостями

В старом журнале наткнулась на истории, которые происходили когда со знаменитостями. Решила поделиться, возможно, есть чему у них поделиться...

Чем умнее человек, тем он оригинальные. Отличительный признак ума - сказать многое в немногих словах. Ответить остроумно и точно. Великолепное умение владеть своими мыслями как раз и отличает тех, кого мы называем знаменитыми.

Как-то немецкому философу Канту задай вопрос: какие женщины, по его мнению, склонны к большой верности - брюнетки или блондинки? На что Кант ответил не задумываясь:

- Седые...

Иммануил Кант

Марк Твен получил анонимное письмо. В нем было только одно слово: “Свинья”. На следующий день Твен поместил в своей газете следующую заметку:

“Я часто получаю письма без подписи. Вчера впервые я получил подпись без письма”.

Марк Твен

Друзья Эдисона обратили внимание на то, что входные двери его загородной виллы очень трудно открываются. Каждый раз входящему приходилось делать большое усилие, чтобы их отворить. Кое-кто из друзей даже ехидно заметил, что, мол, великий изобретатель мог бы изобрести что-нибудь и для своих дверей.

- О, да! - воскликнул с усмешкой Эдисон. - Я для них кое-что изобрёл. Дело в том, что входные двери соединены со специальной помпой, так что каждый, кто их открывает, накачивает в цистерну 20 литров воды.

Томас Эдисон

Друг Сократа обратился к нему за советом.

- Ты - мудрейший, - сказал он, - посоветуй: жениться мне или нет? Сократ ответил:

- Как бы ты ни поступил, ты будешь горько об этом сожалеть.

Сократ

На приеме в дамском клубе молодая женщина спросила Марка Твена:

- Не считаете ли вы, что лучшими судьями женщин могут быть сами женщины?

- Не только судьями, - возразил Марк Твен, - но и палачами.

Марк Твен

Тристан Бернард однажды обедал в ресторане, где играл скверный оркестр. Не вытерпев, Бернар подозвал официанта:

- Скажите, пожалуйста, не мог бы ваш оркестр сыграть специально для меня по заказу?

- Конечно, чтобы вы хотели?

- Я хочу, - сказал Тристан Бернард, - чтобы до той минуты, пока я не кончу обедать, ваш оркестр играл в карты.

Тристан Бернард

Молодая дама настойчиво просила Эйнштейна, чтобы он позвонил ей по телефону:

- Мой телефон очень простой, его легко запомнить, - убеждала она. - 36-361, 36-361. Ну, запомнили? А ну-ка, повторите!

- Запомнил, - сказал Эйнштейн. - Три дюжины и 19 в квадрате.

Альберт Эйнштейн

Однажды Эйнштейн сказал Чаплину:

- Я всегда восхищаюсь общечеловеческим характером вашего искусства. Вас все хвалят, потому что все понимают.

- Ваше искусство еще более необычайно, - ответил Чаплин. - Все вами восхищаются, хотя никто вас не понимает.

Чарли Чаплин

Знакомая молодая дама пожаловалась как-то Марк Твену на своего супруга:

- Не могу его понять! Порою он мужественный, а порою как баба.

- Это результат наследственности, - заметил Марк Твен . - Не надо забывать, что одна половина его предков были мужчины, а другая женщины.

Марк Твен

Сколько бы вы хотели зарабатывать, чтобы считать себя счастливым? - спросили у Бернарда Шоу.

- Столько, сколько я зарабатываю по мнению моих соседей, - ответил Шоу.

Бернард Шоу

Надеюсь, статья вас немного развеселила)))

Для вас #МаринаШиршикова