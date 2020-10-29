КАК ОТЛИЧИТЬ ВОЗМОЖНОЕ ОТ НЕВОЗМОЖНОГО?

Загорелся желанием что-то сделать, т.е использовать появившуюся возможность – это стремление души к развитию.

А разум начинает анализировать и заявляет: «Это тебе не под силу. Этого ты не сможешь сделать».



Попробуем отличить первое от второго и разобраться в своих возможностях:

• На текущий момент невозможным является то, что ты не смог бы сделать ни при каких обстоятельствах, ни по принуждению, ни по доброй воле, никак. Например, бесконтактно передвигать предметы. Все остальное возможно и зависит от выбора и желания это сделать. Все остальное – отговорки, чтобы не делать.

• Очень многое, что невозможно сделать сегодня может стать возможным завтра, если проводить соответствующую подготовку. Например, можно научиться телекинезу. Развивается то, что развиваешь.



Поэтому, если какое-то дело сделать необходимо, но невозможно на текущий момент – нужно искать способы и методы, которые позволят сделать это в будущем:

- научиться водить машину,

- выучить английский язык,

- организовать свой бизнес,

- совершить кругосветное путешествие.

Хотели бы вы изменить свою жизнь за 5 недель? Если вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, этого хотите – напишите в комментариях: «ДА!»

5 недель, которые изменят вашу жизнь

#МаринаШиршикова