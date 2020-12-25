Как проводить уходящий год правильно

Этот год не поскупился на сюрпризы. Подобные неожиданные повороты и непредсказуемые события раньше можно было наблюдать разве что в кино. А в 2020-м мы столкнулись с ними в реальности, и это было непросто.



Существует много традиций о том, как правильно завершать уходящий год, чтобы все плохое осталось в прошлом, а в новом пришло что-то очень хорошее и светлое. Такое, что в полной мере исполнит возложенные на него надежды.

Тренинговый центр "Разумный путь" рекомендует сделать три обязательных действия:

Избавиться от хлама. Принято воспринимать этот совет как призыв очистить свое жилище от всего лишнего. Например, избавиться от старой одежды, которую вы уже никогда не наденете, выбросить старую треснутую посуду, навести порядок на балконе. Помимо жилого, рекомендуем позаботиться и о своем внутреннем пространстве. Так вы сможете вступить в Новый год без обид и эмоциональных блоков.

Помириться с окружающими . Перед Новым годом очень желательно уладить все конфликты и разногласия с другими людьми. Сделать это стоит, чтобы не нести накопленный негатив в следующий год и не тратить свою энергию на переживания. Для этого вам совсем необязательно встречаться с человеком и выяснять с ним отношения. Уникальные настрои по технологии "Разумный путь" помогут вам провести внутреннюю работу и изменить себя таким образом, чтобы убрать эмоциональный заряд против другого человека