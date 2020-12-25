Как проводить уходящий год правильно
Этот год не поскупился на сюрпризы. Подобные неожиданные повороты и непредсказуемые события раньше можно было наблюдать разве что в кино. А в 2020-м мы столкнулись с ними в реальности, и это было непросто.
Существует много традиций о том, как правильно завершать уходящий год, чтобы все плохое осталось в прошлом, а в новом пришло что-то очень хорошее и светлое. Такое, что в полной мере исполнит возложенные на него надежды.
Тренинговый центр "Разумный путь" рекомендует сделать три обязательных действия:
- Избавиться от хлама. Принято воспринимать этот совет как призыв очистить свое жилище от всего лишнего. Например, избавиться от старой одежды, которую вы уже никогда не наденете, выбросить старую треснутую посуду, навести порядок на балконе. Помимо жилого, рекомендуем позаботиться и о своем внутреннем пространстве. Так вы сможете вступить в Новый год без обид и эмоциональных блоков.
- Помириться с окружающими. Перед Новым годом очень желательно уладить все конфликты и разногласия с другими людьми. Сделать это стоит, чтобы не нести накопленный негатив в следующий год и не тратить свою энергию на переживания. Для этого вам совсем необязательно встречаться с человеком и выяснять с ним отношения. Уникальные настрои по технологии "Разумный путь" помогут вам провести внутреннюю работу и изменить себя таким образом, чтобы убрать эмоциональный заряд против другого человека
- Закрыть все долги и финансовые обязательства. Давно известно, что в Новый год нельзя идти с долгами, иначе есть большая вероятность перекрыть свой денежный поток. Постарайтесь вернуть все деньги и вещи, которые были позаимствованы на временное пользование, даже если на это были причины. А наши настрои помогут вам убрать все антиденежные программы и ограничивающие убеждения, чтобы в следующем году вы всегда были при деньгах
А чтобы вы могли проводить этот год позитивно, "Разумный путь" рекомендует использовать специальные настрои для улучшения своей жизни. Я для себя выбрала аудио настрой "Как перестать зависеть от мнения окружающих" - нажмите здесь, чтобы посмотреть - http://nocleep.ru/mnenie