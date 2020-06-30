Как вы справляетесь с трудностями, которые возникают на вашем жизненном пути?

Есть две позиции, которые люди занимают в подобной ситуации:

1. «Кто виноват?»

Люди, которые придерживаются этой позиции, стараются не брать на себя ответственность за случившееся. Им необходим козел-отпущения – виновник, из-за которого они оказались в этой ж-пе.

И, если виновник не вносит исправления в их жизнь, они начинают приспосабливаться. Обустраивать место, в котором они оказались: вешать зановесочки, растирать коврики и т.д.

Что можно посоветовать этим людям? Выглянуть из ж-пы и осмотреться. Убедиться, что ничего страшного не произошло. Выход есть всегда! Даже, если тебя съели)))

2. «Что делать?»

Люди, которые придерживаются этой позиции, находятся в состоянии атаки. Первая мысль, которая их посещает – что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию? Дальше начинается перебор вариантов, пока, наконец, не становиться ясно – ЭТО ОНО!!!

И человек начинает активно действовать. В последствии, исправив ситуацию, человек мысленно возвращается к ней, чтобы произвести анализ случившегося и усвоить урок. Чтобы в дальнейшем не оказаться в подобной ситуации. На ошибках учатся.

Хотя, есть категория людей, которые наступают на грабли дважды, четырежды и т.д. Один из примеров: вы любите быть должником? «Что за вопрос?» - спросите вы… Должником быть никто не любит. От чего же тогда берете следующий кредит, не расплатившись с предыдущим? Эмоции заставляют нас делать это. И возможность получить желаемое здесь и сейчас.

Предлагаю вам пройти тест «Реши проблему». Из которого вы узнаете, как вы реагируете на трудности, которые возникают на вашем жизненном пути?

Тест "Реши проблему"

Инструкция: Просмотрите ниже приведенный ряд утверждений. На каждое из них предлагается 3 варианта ответов, имеющих свое бальное значение (оценку). Прочитав утверждение, выберите подходящий Вам вариант ответа и соответствующий ему балл.

1. Рассказываете ли Вы окружающим о своих проблемах, неприятностях:

А) Нет, это не поможет (1 балл)

Б) Конечно, если есть подходящий собеседник (3 балла)

В) Не всегда, иной раз даже думать о них тяжело (2 балла)

2. Насколько сильно Вы переживаете неудачи:

А) Всегда очень тяжело (4 балла)

Б) Это зависит от обстоятельств (2 балла)

В) Стараетесь терпеть, не сомневаясь, что любой неприятности рано или поздно приходит конец (1 балл)

3. (Если Вы не употребляете спиртное, то переходите к следующему вопросу). Если употребляете, то не является ли оно допингом для того, чтобы:

А) «Утопить» в нем свои проблемы (5 баллов)

Б) Хоть как-то рассеять «головную боль» (3 балла)

В) Просто для поднятия тонуса (1 балл)

4. Что Вы предпочитаете, если Вас что-то глубоко ранит:

А) Сделаете себе какой-либо презент (как поощрение) (1 балл)

Б) Пойдете к друзьям (2 балла)

В) Будете сидеть дома, и «жалеть» себя (4 балла)

5. Когда близкий человек Вас обижает:

А) «Прячетесь в свою раковину» (3 балла)

Б) Требуете разъяснений (1 балл)

В) Пытаетесь поговорить об этом с другими (2 балла)

6. В минуту счастья Вы:

А) Не думаете о перенесенном несчастье (1 балл)

Б) Боитесь, что эта минута слишком быстро пройдет (3 балла)

В) Не забываете о том, что это лишь минута, а в жизни больше неприятного (5 баллов)

7. Что думаете о психотерапевте (психологе):

А) Вы бы не хотели стать его пациентом (4 балла)

Б) Многим людям он мог бы помочь (3 балла)

В) Человек во многом может помочь себе сам (1 балл)

8. По Вашему мнению, судьба:

А) Вас преследует на неудачах (5 баллов)

Б) Бывает к Вам несправедлива (3 балла)

В) Чаще к Вам благосклонна (1 балл)

9. О чем Вы думаете после ссоры с близким (любимым человеком), когда гнев уже проходит:

А) Об оставшемся неприятном «осадке» (1 балл)

Б) Мечтаете о тайном мщении (2 балла)

В) Думаете о том, сколько же Вы от нее (него) уже вытерпели (3 балла)

Подсчитайте баллы и прочитайте соответствующую им интерпретацию результатов:

9-15 баллов. Вы легко миритесь с возникающими у Вас неприятностями и проблемами, поскольку умеете их реально оценить. Достаточно быстро ориентируетесь в проблемной ситуации, находя, порой, нестандартные, но оптимальные пути решения, отличаетесь самостоятельностью и твердостью характера, уверенностью в себе и своих силах. В некоторых ситуациях можете проявлять, по отношению к себе полную безжалостность.

16-26 баллов. В возникшей сложной ситуации стараетесь найти внешнюю точку опоры и хотя бы частично переложить свои проблемы на чужие плечи. При этом важно, чтобы окружающие Вас слушали, сопереживали, жалели, тогда Вам сразу становится легче и проблема не кажется уже такой неразрешимой. Можете самостоятельно разобраться в возникшей проблемной ситуации, но не всегда хотите, так как это требует значительных эмоциональных затрат.

27-36 баллов. Вы пессимистичны и именно через эту призму рассматриваете свою жизнь и возникающие в ней проблемные ситуации. Затворничество, страх перед окружающими, жалость к себе мешают Вам раскрыться по-настоящему и реализовать тот потенциал, который, несомненно, имеется. Мобилизуйте свою энергию, дорогу осилит идущих.

Ну как? Понравился результат? Вы несли для себя что-то полезное? В любом случае, поделитесь своим мнением в комментариях, плиз)))

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