Когда хвост крутит собакой

Глупо чего-то добиваться, чего-то искать и покупать, думая при этом, что после приобретения станешь счастливее. Действительно, на какое-то время мы испытываем эйфорию радости и удовлетворение от новой вещи. Но потом это состояние быстро проходит. Затем всё начинается снова - новое желание, новое достижение, новое приобретение и так далее – по кругу снова и снова… В итоге всё равно остаешься с разбитым корытом.

К счастью, у нас есть стремление не только к вещам, но и к воплощению своих желаний, реализации идей, и просто к счастью!!! И вы, наверное, замечали, что в таком состоянии все происходит само собой. Мы на волне, и наши желания сбываются между делом. То есть, когда мы стремимся к счастью – мы все получаем по пути, легко и просто. Если стремимся к обладанию чем-то, то счастье покидает нас. Чем мы и занимаемся всю свою жизнь… Вот и получается, что хвост крутит собакой)))

«Для большинства людей представление о счастье укладывается в формулу «много». Много денег, много вещей, много еды, водки, баб, развлечений и так далее. Кажется, что может быть проще? - знай, греби под себя. Вот и вся техника. Но «много» не имеет потолка, поэтому неизбежное однообразие притупляет вкус, азарт сменяется скукой, а свободная охота оборачивается добровольным рабством.

Мораль: когда в работе нет материала для души, она так и остаётся карлицей, и это ранит её неизлечимым разочарованием.

Для других счастье укладывается в формулу «красиво». Разумеется, это компромисс: нет зубов, чтобы отхватить у жизни кусок мяса с кровью, поэтому приходится ограничиться ролью дегустаторы чужой стряпни.

Наконец, есть люди, которые понимают, что счастье - это материализованный в чувстве покой. Иначе говоря, такая гармония с миром, когда человек его не ощущает. Правда, последние два-три столетия существует устойчивая тенденция вместо понятия «покой» использоваться понятием «свобода». Это не путаница, это всего лишь две стороны одной медали. Ну что ж, Свобода так Свобода.

Мечтатель ищет счастья, романтик - свободу, реалист - покой. И все приходят к одному». (Отрывок из книги «О мальчике, который умел летать, или путь к свободе»)

nocleep.ru

Вы смотрели фильм «Секрет»? Там говорится, что ученые пришли к выводу, что каждый человек рождается со своим уровнем счастья. Получается, что в каждом человеке этот уровень счастья уже заложен и остаётся с ним на всю жизнь. В этом фильме приводятся примеры, когда человек, выигрывает в лотерею большую сумму денег, он рад, и думает, что теперь будет счастлив до конца жизни.

Или другой пример - человека парализовало вследствие какой-то болезни, или аварии и ему кажется, что его жизнь рухнула навсегда. Но через год можно увидеть, что всё вернулось на круги своя. Он по-прежнему чувствует тот же уровень счастья, что и раньше.

Если уровень счастья у каждого человека свой и он постоянен, то откуда он вообще берется? У доктора Дэвида Ликкен возник тот же вопрос. Чтобы определить, какой процент счастья мы получаем от рождения, и какой - в процессе воспитания, Ликкен и его команда изучали близнецов. После длительных испытаний они открыли, что примерно 50% нашего уровня счастья даётся нам с рождения. А остальные 50% - приобретаются в течение жизни.

Обычно мы - веселые и бодры; или наоборот - мрачные и тоскливые. Мы родились такими. Половина нашего состояния определяется вашими мыслями, чувствами и убеждениями, которые формируется под влиянием нашего жизненного опыта.

То есть, 50% нашей счастье уровне счастья связаны с нашей наследственностью. А оставшиеся 50% делятся на части:

10% зависят от нашего уровня благосостояния семейного положения и работы.

40% - от наших ежедневных мыслей чувств слов и действий.

Вот почему важно повышать свой уровень счастья самостоятельно!!!

Авторы книги о мальчике, который умел летать, пришли к выводы, что каждый человек обладает двумя типами энергии:

Основная энергия, с которой человек рождается Оперативно энергия, которую человек зарабатывает и тратит в процессе жизни

В связи с этим открыли новую типологию людей по состоянию уровня энергии у человека. Таких состояний три – три этажа:

Нижний этаж - когда человек существует, его цель – самосохранение

Средний этаж - когда человек живёт с удовольствием, но он бесплоден

Верхний этаж – когда человек живёт созидая

Каждое состояние устойчиво, инертно и консервативно. Это значит, что человек остаётся в нём свою всю свою жизнь.

Счастье – это энергия. Чтобы стать более счастливым, нужно стать более энергичным. Энергичные люди не только чувствуют себя более счастливыми, они более удачливые, успешные, все получают автоматическим путем.

Что для этого нужно делать? Стать созидателем, конечно. А вы как думаете. Пожалуйста, выскажите ваше мнение в комментариях, потому что я хочу, чтобы в этом мире было больше счастливых людей.

#МаринаШиршикова

P.S. Самый простой способ стать счастливым – наклеить на бутылку с водой бумажку с надписью «Счастье». И вот, что вы получите в итоге:

Какое влияние оказывает вода на организм человека?