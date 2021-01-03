Не знаете, чем заняться на новогодних каникулах? Можно заняться изучением себя))) Внимательно ответив на предлагаемые 12 вопросов, вы узнаете, кто вы – белая или черная Луна. Узнаете: склонны вы к покорности или бунту, чувствительности или необузданности…

Итак,

1. Вам больше нравится сказка…

А. «Кот в сапогах»

Б. «Аленький цветочек»

В. «Белоснежка и семь гномов»

Г. «Золушка»

2. Вас вызывают на дуэль. Вы выбираете…

А. Пистолет

Б. Кинжал

В. Бегство

Г. Яд

3. Вам хорошо, когда…

А. Новолуние

Б. Полнолуние

В. Полумесяц

Г. Лунное затмение

4. Если бы вы умели колдовать, то стали бы…

А. Доброй феей

Б. Злой колдуньей

В. Доброй колдуньей

Г. Но я и есть колдунья

5. Вы предпочитаете…

А. Завоевывать мужчин

Б. Чтобы вас завоевывали

Г. И то и другое

Д. Ни то ни другое

6. Ваша сексуальная жизнь…

А. Разнообразна и интересна

Б. Разнообразна, но малоинтересна

В. Не очень разнообразна, но интересна

Г. Не очень разнообразна и малоинтересна

7. В прошлой жизни вы были…

А. Мужчиной

Б. Женщиной

В. Животным

Г. Не знаю

8. Тяжелее всего вывести пятна…

А. От яиц

Б. От крови

В. От травы

Г. Домашние обязанности вообще дело тяжелое

9. Вы привлекаете мужчин…

А. Фигурой

Б. Взглядом

В. Улыбкой

Г. Словами

10. Адам был…

А. Мужик как мужик

Б. Большой ребенок

В. Первый герой

Г. просто тряпка

11. Ваше отношение к измене…

А. Я изменяла

Б. Я изменяю

В. Не изменяю

Г. Пока еще не изменяю

12. Феминизм – это…

А. Пройденный этап

Б. Все еще актуально

В. Ошибка

Г. Благо для человечества

Белая или черная Луна?

Результаты:

Преобладание белых лун:

Вас следовало бы изобразить в обличье «Мадонны с младенцем» - чистой, нежной, целомудренной. Вы подчиняетесь мужчине, которого любите, заботитесь и о детях, и о своем партнере. Преданная, внимательная к желаниям близких людей, вы реализуете себя как женщина, когда становитесь матерью. Вы – Ева до того, как она отведала «яблоко», белая Луна в полнолуние.

Одинаковое количество белых и черных лун:

Полупослушная, полунепокорная, вы готовы принести себя в жертву ради детей, но не желаете быть хранительницей очага. Вы хотите совмещать личную жизнь с профессиональной, страсть с мудростью. Иногда вы бываете Евой, принимаете роль, которую отводит вам мужчина. А порой вверх берет Лилит. Тогда вы выступаете против установленных правил, не желаете допускать над собой ничьей власти. В те или иные дни и ночи вы бываете то лунным серпиком, то половинкой, то Луной в полнолуние или новолуние, белой или черной Луной…

Преобладание черных лун:

В живописи вам соответствует образ Антинеи, королевы Атлантиды, «прекрасной, как Венера, мудрой, как змея, дикой, как зверь…» Мятежная, непокорная, отвергающая несправедливую власть мужчин, вы восстаете против их извечного превосходства. Вы требовательны к другим, но не к себе. Материнство привлекает вас, но в то же время и пугает, грозя утратой индивидуальности. Да, вы жаждете свободы, причем беспредельной. Вы – Лилит, черная Луна.

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