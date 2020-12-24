До нового года осталась всего неделя. Еще немного и уйдет в историю 2020-й год со всеми своими сюрпризами, вызовами, потрясениями...

Пока мы не знаем, что готовит нам этот грядущий год: когда откроют границы и снимут ограничения, когда отменят дистанционку.

Не знаем, вернется ли все на круги своя))) Но несмотря ни на что, надеемся, что следующий 2021-й год многое изменит в нашей жизни к лучшему!!!

Конечно, это во многом зависит от нас - от наших устремлений, решений и целей. Поэтому последнюю неделю уходящего года почему бы не помечтать?

Куда приводят мечты?

Вы любите мечтать?

Мне все чудилось что-то прекрасное, необыкновенное, зовущее, хотя мне было очень трудно жить, - ведь я была совсем одна, еще глупенькая девчонка, - но я верила, что существует, есть это прекрасное, радостное.

Я верила, я мечтала, но все это было в моем воображении, где-то в стороне от моей жизни. О чем мечтала я? Чего ждала? Я сама не знаю.

Это было неизъяснимое чувство без названия. Это было ожидание томительное и «необычайное», как предчувствие. Может это не любовь, но бесконечная радость охватывала меня. Ведь это был путь к настоящей большой жизни. Я чувствовала себя так, как будто все самое лучшее, самое прекрасное, сливаясь воедино, наполняло мое сердце. На душе у меня было легко-легко.

Прошли годы. Не все мои мечты осуществились. Но я не перестаю мечтать. Я, как и все, живу в рамках своих границ, где мне хорошо и комфортно. Но мне, как и всем, хочется знать, а что там? За этими стенами? Я периодически заглядываю в замочную скважину, и даже ненадолго выхожу.

Что же я вижу за стенами моего мира? Другой мир, конечно. Каждый его воспринимает по-разному. Для кого-то он враждебный и пугающий. Для меня же это мир удивительных возможностей и свободных людей. Здесь даже можно летать.

Страх и неуверенность в себе мешают мне остаться здесь навсегда. Я понимаю, что мне придется трудный путь, преодолеть кучу препятствий и измениться. Но я хочу, чтобы финал моего жизненного фильма был таким же как у главного героя фильма "Куда приводят мечты".

Мне нравиться этот фильм. Людмила Королева в своем ролике "Куда приводят мечты" рассказывает настоящую историю о тебе, об истории, которая может быть у тебя, если ты пойдешь навстречу своим мечтам. Меня этот ролик воодушевляет на преодоление своих страхов, заставляя идти вперед. Посмотри и ты этот ролик, может именно в нем ты услышишь для себя то слово, которое поможет сделать первый шаг. Это видео я взяла с сайта Людмилы Королевой.

http://mshirshikova.blogspot.com/2016/02/blog-post_16.html#more