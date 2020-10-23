Окружающий мир ежедневно предлагает нам огромное количество возможностей для БОГатой (от слова "Бог") и счастливой (от словосочетания "жить с частями", т.е. с гармоничным сочетанием тела, души и разума) жизнью. Но мы привыкли себя ограничивать! Стереотипы мышления, страхи и сомнения, неуверенность заставляют отказываться от предложений, не замечать, или бороться с ними.



Вам знакомо состояние, когда желание исполняется? Потребности удовлетворяются? Круто, да? Как будто входишь в дверь, где тебя давно ждут...



Так вот, ждут ВСЕГДА! И двери ОТКРЫТЫ! Нужно только позволить себе войти! И дверь (открытую) увидеть, конечно.... Для этого требуется немного изменить "угол зрения" на происходящее вокруг.



Творческое переосмысление бытия открывает новые возможности, улучшает качество жизни, превнося в нее радость и удовольствие.



Попробуем сделать это вместе? Научим друг друга видеть и любить возможности? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом? Мне интересно знать ваше мнение.

Любите возможности

#МаринаШиршикова