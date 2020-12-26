Некоторые секреты вечной молодости

Мне за 40, а меня все еще называют девушкой. Приятно!!! Этот тот результат образа жизни человека, которым может похвастаться не каждый в этом возрасте. Это я поняла, когда побывала на встрече школьных выпускников. Многие давно потеряли свою форму и стали просто неузнаваемы. С Вами такое случается: поздоровался с Вами человек, Вы ответили взаимностью, а потом полдня ломаете голову, пытаясь вспомнить, кого он Вам смутно напоминает? Со мной – часто. Ниже представлены известные секреты вечной молодости с моими пояснениями. Надеюсь, они будут полезны тем, кто хочет оставаться девушкой в 40 и 50 лет.

· Не залеживайтесь по утрам. Ранние прогулки перед завтраком особенно полезны.

Согласна. С детства завожу будильник даже в выходные дни, каникулы и дни отпуска. Долгое залеживание погружает в состояние дремоты, от которой потом сложно избавиться. В школьные годы я еще и будильник ставила на другой конец комнаты, чтобы с первыми звуками сразу вскочить, а это нужно было сделать, чтобы от мамы не попала за то, что разбудила. А уж когда резко встал, то обратно ложиться вряд ли захочется. Сейчас будильник ставлю под боком, но привычка сразу просыпаться осталась. И бодрое состояние на весь день обеспечено. Советую.

· Проявляйте умеренность в еде.

Это да… Хотя с чрезмерными объемами употребляемой пищи у меня никогда не было. С детства не люблю есть. В детстве меня поили теплым пивом. «Для аппетита», - говорила мама. Аппетит с годами так и не прибавился… Великие люди всегда были сдержаны в еде. Например, Бенджамин Франклин умел обходиться простой едой даже тогда, когда стал весьма состоятельным джентльменом: «Есть не до пресыщения, пить не до опьянения».

· Активно интересуйтесь тем, что происходит вокруг Вас и вообще в мире.

Если Вы не интересуетесь миром вокруг Вас, Вы становитесь не интересным этому миру, и он начинает Вас уничтожать в прямом смысле: с помощью болезней, несчастий и т.п. Каждый человек этот большого человеческого организма является его клеточкой. Все клеточки связаны между собой, они контактируют, обмениваются информацией, мыслями, энергией. Здесь действует справедливый закон: что отдаешь, то и получаешь. И, как правило, агрессивные люди и притягивают в свою жизнь неприятности и беды. Вывод, не плюйте в колодец, из которого пьете.

· Принимайте как можно меньше лекарств.

Лично я употребляю только активированный уголь и витамины. В редких случаях несильные таблетки от головной боли. И не жалею об этом. Я сторонник того, что человеческий организм – это самовосстанавливающая система, ей нужно доверять, и помогать. Периодические провожу созерцательную паузу всех органов. Советую: попробуйте обратить свой взор, например, к почкам или печени, и Вы сразу почувствуете пульсацию в том месте, где они находятся. Ваши органы щедро платят Вам за Ваше внимание. А если пошлете им свое внимание, любовь, даже просто обратитесь к ним со словами благодарности за их службу, то они будут служить Вам намного активнее. А это значит, будут лучше обновляться новыми клеточками, будут здоровее и омолаживаться. Делайте это хотя один раз в неделю 15 минут.

Людмила Гурченко

К остальным советам, пожалуйста, напишите свои комментарии, потому что обмен мнениями – это всегда интересно!!!

· Старайтесь ни от кого не зависеть.

· Не курите.

· Пейте как можно больше жидкости, особенно свежую воду.

· У Вас должно быть интересное увлечение.

· Ежедневно съедайте одно яблоко, а еще лучше – банан.

· Как можно больше ходите пешком и не уклоняйтесь от легкого физического труда.

· Чай и кофе пейте не слишком крепким.

· Ежедневно принимайте получасовые теплые ванны.

· Не обязательно ложиться спать вовремя. Ложитесь спать, когда тянет ко сну.

· Не экономьте на освещении – в Вашей квартире должно быть как можно больше света.

· Очень важно иметь хороших друзей или приятелей.

· Занимайтесь спортом.

· Больше смейтесь.

· Старайтесь сохранить тонкую талию.

· Не отказывайте себе в удовольствиях секса.

· Родите ребенка до сорока лет.

· Любите жизнь.

И, конечно же, больше находитесь в гармоничном состоянии!!!

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