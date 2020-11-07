Нумерологический код человека

Обращали ли Вы внимание на числа, которые окружают нас в повседневной жизни?

Какие-то числа нам нравятся, какие-то мы инстинктивно опасаемся и сторонимся. Есть счастливые числа, невезучие, есть просто нейтральные.

Но, наверное, Вы замечали странную взаимосвязь своих дел, успехов или неудач с каким-то совершенно определенным числом.

Мою знакомую «преследует» число «13». Не в хорошем и не в плохом смысле, а просто сопровождает многие значимые события в жизни: устроилась на новую работу по адресу Труда, 13. На работе дали ей абонемент в бассейн по адресу Апраксин пер, 13. Если покупает билет на поезд, то либо вагон, либо место, обязательно будет 13. Даже диплом о высшем образовании под № 13.

Со мной рядом всегда находятся числа: 7, 1 и 2 в разных комбинациях, реже 3. Дома домов и квартир, в которых я жила: 2,12, 21, 11, 33. Училась в школе № 2, работала в учреждении № 12, 22.

В дате моего рождения три семерки: 27.07.73. Код города, в котором я родилась – 7. Моим номеров в волейбольной команде был – 7. Дата свадьбы – 7 сентября.

Еще древние считали, что эта связь неслучайна. Что у каждого человека в жизни действуют различные числовые ряды и особый числовой код, определяющий многое в его судьбе.

Квадрат Пифагора

Числа, жизненно важные для человека, рассчитываются из обычных паспортных данных даты рождения, имени, отчества и фамилии. Повторение одной и той же цифры подряд – это повторение одной и той же вибрации, что свидетельствует о большой мощности информационного излучения.

Вот повторяемость моих цифр кода:

Мой код

Как видите, вибрация цифры «7» самая высокая. Ее повторяемость 4 раза.

Значение цифры «7» - везение, удача.

Принадлежит цифра "7" людям, наделенным даром сверхчувственного восприятия. Им предназначена роль философа, учителя, целителя. Свойственная любовь к путешествиям.

Начинания этих людей заканчиваются успешно, но сдержанность оборачивается для них репутацией человека неприступного. Ну точно про меня!

Тем более, в моей дате рождения 27.07.73 есть «0», который усиливает число, стоящее перед ним, а это именно «7». Связано это с тем, что «0» - это пустота. Но в этой пустоте может быть все. Из пустоты возникло пространство, Вселенная и все мы. Ух, какую силу я ношу!

Нужно обратить внимание еще на такой момент: в моем коде преобладают нечетные числа: 1, 3, 7, 9. По мнению древних, нечетные числи обладают гораздо более интересными и яркими свойствами.

Рядом с энергией «1», блеском и удачливостью «3», авантюрной подвижностью и многогранностью «5» (вот, оказывается, чего я лишена), мудростью «7» и совершенством «9» четные числа выглядят жалко.

Еще древние выделяли 10 основных противоположностей, существующих во Вселенной:

Четное-нечетное,

Один – много,

Правое – левое,

Мужское – женское,

Добро – зло.

Одни, правое, мужское, добро – ассоциируется с нечетными числами.

Много, левое, женское, зло – ассоциируется с четными числами.

Мужские свойства нечетных чисел делают их сильнее четных, потому что при делении пополам, кроме пустоты у четных посередине ничего не остается. А вот нечетное число разбить пополам не так просто, потому что посередине остается точка. И, если соединить четное и нечетное, то результат всегда будет нечетным.

Пользуясь языком Плутарха, нечетные числа обладают производящей серединой, в то время как четное есть «воспринимающее отверстие», как бы лакуна внутри себя!

Отсутствие каких-либо цифр в нумерологическом коде человека также сильно влияет на человека. Например, отсутствие цифры «7» приводит человека к частым неудачам, которые ему приходится все время преодолевать.

В моем коде отсутствуют многие цифры и в основном четные: 4, 5, 6, 8.

«Сущность Вселенной спрятана в числе!» - воскликнул Пифагор.

Добавим: «Сущность человека также спрятана в числе!»

«Мы живем в мире вибраций, и каждое существо, появившееся на свет, имеет свою индивидуальную вибрацию, отличающуюся от всех остальных».

Число сущности человека часто называют числом судьбы или числом жизненного пути. Оно показывает стратегическую задачу, ради решения которой человек родился на земле. Оно показывает природные таланты и дарования, которые есть у человека с рождения.

Жизненный путь может быть также понят как направление наибольшего развития человека, или как возможности, предоставленные ему в этой жизни. Иногда, правда, проходит много времени, пока человек поймет свое предназначение.

Нужно ли Вам знать свой код вибрации и предназначения? Решать Вам!

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Код человека

Источник - http://mshirshikova.blogspot.com/2016/07/blog-post.html#more