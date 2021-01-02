Пять женских и пять мужских новогодних желаний

Новогодние праздники – прекрасное время для подведения итогов и составления планов на будущее. Как ни печально, но именно в том, что касается будущего, между мужчинами и женщинами часто возникают серьезные разногласия. В чем же расходятся взгляды мужчин и женщин на то, как жить дальше?

1. На что тратить деньги

Женщины справедливо считают, что деньги надо тратить на свое здоровье и внешность. Купить овощи и фрукты, приобрести абонемент в бассейн или тренажерный зал, не жалеть средств на омолаживающую косметику и витамины. Эту женскую жизненную установку нещадно эксплуатируют различного рода проходимцы, продающие «чудо-тренажеры», суперсистемы по сжиганию жира, антицеллюлитные примочки и пищевые добавки, которые должны вернуть женщине молодость, потраченную «на этого ирода». Но женщины правы в главном: лучшее вложение капитала – это вложение его в себя.

Мужчины тоже любят тратить деньги на себя, но, по-другому. Значительную часть бюджета они расходуют на вещи, представляющие прямую угрозу для здоровья. Это пиво с соленой рыбкой (термоядерное сочетание продуктов, оставляющее соляной налет на почках), жирная пища (причина склеротических бляшек), сигареты и многое другое. Интересно, что с возрастом, когда наружу выплывают приобретенные из-за собственной безответственности болячки, мужчины начинают прислушиваться к своим пышущим здоровьем подругам и буквально умолять их купить какой-нибудь разрекламированный «биомагнитный стимулятор», который за 20 минут должен омолодить сразу на 20 лет.

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2. Отношение к домашнему очагу

Женщина всегда хочет что-нибудь улучшить в квартире. Например, поменять плитку в ванной или поставить в спальню телевизор. Именно женщины вдохновляют (или заставляют) мужчин тащиться на строительные рынки и покупать обои, карнизы для штор или даже новую сантехнику. Женщины затевают перестановки мебели или обмен квартиры и выбивают из мужей средства на улучшение жилищных условий.

Мужчин же редко волнует, что происходит дома, - ведь квартира для них всегда лишь место, где можно переночевать. Сильный пол больше занимают всевозможные предлоги, под которыми можно улизнуть из квартиры. Например, благоустройство гаража и усовершенствование автомобиля.

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3. С кем общаться

Женщины обычно хотят как можно больше времени проводить с любимым. Женщине для счастья надо немного – чувствовать себя нужной и защищенной. Огромное удовольствие ей доставляют романтические переживания, которые взрослым мужчинам абсолютно не понятны.

Мужчины считают, что ощутить полноту жизни можно только, проявив себя перед окружающими сильным, смелым и остроумным. Естественно, женщин раздражает постоянное стремление любимого поставить кого-нибудь на место, ввернуть в разговор похабную шутку или показать свою состоятельность, сделав бесполезную покупку. Зато друзья-товарищи всегда по достоинству оценят его стремление рисковать здоровьем и деньгами, считая, что это высшее проявление мужественности.

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4. Как относиться к родственникам

Женщины обожают семейные посиделки. Во-первых, так спокойнее – все близкие под рукой, ни за кого не надо волноваться. А во-вторых, хозяйка всегда в центре внимания. Все хвалят ее кулинарные таланты, а муж вынужден подчиняться ей: сидеть, где укажут, поднимать ноги, пока она подметает, и терпеливо выслушивать критику в свой адрес.

Мужчины тоже любят командовать. Но, поскольку, попытки мужчин показать, кто в доме хозяин, ничего, кроме смеха, не вызывают, ему приходится отыгрываться на коллегах, друзьях и «уродах косоруких», которым выпало несчастье застрять рядом с нашим командиром в автомобильной пробке. Именно поэтому обществу родителей и друзей семьи (которые имеют обыкновение вспоминать, как хозяин жизни в младенчестве писал в кровать) мужчина предпочитает общение с малознакомыми подозрительными типами.

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5. Куда двигаться дальше

Женщины, как ни странно, это покажется, гораздо лучше мужчин знают, чего хотят от жизни. Созидательный инстинкт в них заложен природой. Женщина всегда хочет большего. Она выступает своего рода ракетой-носителем, которая выводит своего спутника жизни на подобающую орбиту. Сначала она заставляет его жениться, потом – трудиться, потом – делать ребенка, заниматься домом и так далее.

Мужчины же редко способны самостоятельно использовать свою кипучую энергию в мирных целях и склонны желать от жизни только сиюминутных удовольствий. При этом они очень боятся принимать решения и что-то менять в своей жизни. Именно поэтому мужчины обожают жить как бы понарошку – холостыми и никому ничего не обязанными.

Все вышесказанное не означает, что мужчина и женщина не могут быть счастливы друг с другом. Как раз – противоположности притягиваются. А любовь – это созидательная сила, благодаря которой человечество движется вперед.

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Источник: газета "Моя семья", 2002