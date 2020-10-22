Вы ведете дневник успеха? Я – да. Потому что уверена, что мозг нужно приучать к успеху. Результаты своих достижений я записываю в «Счастливый блокнот от Эльфики», который содержит много мотивирующих притч, фраз и советов. Сегодня добралась до «Притча о выборе». Захотелось поделиться ей с вами.

Счастливый блокнот от Эльфики

Притча о выборе (мотивирующая сказка)

Однажды к Богу пришла женщина, которая выглядела совершенно несчастной.

- Господи, как же трудно было к тебе добираться! – упрекнула его она. – Мне пришлось истоптать семь пар башмаков, переплыть семь рек, преодолеть семь болот, перебраться через семь ущелий, прежде чем я узрела тебя. По-моему, у меня отнялись ноги.

- Ты сама выбрала такой трудный Путь, и это твое право, — ответил Господь. – Наверное, у тебя ко мне важное дело, если ты так ко мне стремилась?

- Очень важное! Я хочу спросить тебя, за что ты наказал меня многочисленными несчастьями? Что я такого сделала, чтобы ты меня вот так возненавидел?

- Я есть Любовь, и не умею ненавидеть, — ответил Творец. – Но если я в чем-то ошибся – я готов все исправить. Расскажи мне, в чем твои несчастья.

- В детстве у меня не было взаимопонимания с родителями, и я от этого страдала. Муж, которого я любила, ушел от меня к другой. Мой единственный ребенок умер, едва успев повзрослеть. Друзья от меня отвернулись, потому что я не хотела ни с кем общаться. А теперь я заболела смертельной болезнью, и мне осталось жить совсем недолго. Ты отнял у меня все, Господи! И я хочу знать, за что. Почему мне предначертано быть несчастной???

- Милая женщина, я тоже хочу тебя спросить, — с состраданием сказал Господь. – Я дал тебе родителей, чтобы ты познала, что такое быть дочерью. У тебя был муж – чтобы ты познала, что такое быть женщиной. Я послал тебе ребенка, чтобы ты познала, как это – быть матерью. У тебя были друзья – чтобы ты познала, что такое «быть заодно» и «поддерживать друг друга». Я послал тебе Болезнь – как последний сигнал, что ты что-то делаешь не так. Я дал тебе все для Счастья – гораздо больше, чем многим другим. Скажи мне теперь, почему же, имея столько возможностей для Счастья, ты выбрала быть несчастной? Иди и подумай об этом, время еще есть. И выбери что-то другое – если захочешь, конечно.

… Прошло много времени, и у ног Создателя появилась та же самая женщина. На этот раз она выглядела совершенно счастливой.

- Здравствуй, Господи, — с улыбкой сказала она. – Рада тебя видеть!

- Ты не устала? Трудно было добираться? – заботливо спросил Господь.

- Нет, вовсе нет! Я прилетела на крыльях Любви, пара взмахов – и я тут, — ответила женщина. – Я здесь, чтобы поблагодарить тебя.

- В твоей жизни что-то изменилось?

- О да! После той нашей встречи все стало по-другому, потому что изменилась я. Тогда я вернулась в свой мир, где меня ждала моя болезнь. Но я выбрала жить – и сумела найти способы, чтобы исцелиться.

Исцелившись сама, я захотела рассказать другим, что это возможно, и стала помогать тем, кто уже отчаялся.

У меня появилось множество друзей, и они помогли мне написать об этом книгу, а потом и много книг.

Один из моих читателей стал мне мужем. Он вдовец, его жена умерла от той же болезни, что была у меня, и у него осталось трое детей. Я стала им вместо матери, так что теперь у меня уже подрастают любимые внуки!

- Но я вижу, что ты передвигаешься в инвалидной коляске. Наверное, это огорчает тебя? – испытующе спросил Господь.

- В этом есть свои плюсы. У меня больше, чем у других, времени для размышлений, для медитаций и для творчества.

- Я вижу, глаза твои сияют, и улыбка цветет на твоем лице.

- Это потому что я все время в движении, у меня столько планов! Я научилась вязать, я освоила Интернет, я общаюсь со всем миром. А главное – я могу дарить Миру то, что во мне открылось. Во мне столько Любви, что хочется обнять весь мир! Ты знаешь, Господи, я наконец-то счастлива!

- Как мало, оказывается, человеку надо для Счастья, — с улыбкой промолвил Бог. – Всего лишь сделать выбор…

Выбор мы делаем каждый день. Я выбираю – успех. Но, чтобы он не прошел не замеченным, я стараюсь его фиксировать в своем Дневнике Успеха. О нем впервые я узнала из книги о собачке по имени Мани. А позднее написала статью на блога

Кому интересно, читайте - http://nocleep.ru/lichnostnyj-rost/azbuka-deneg-ili-chto-takoe-dnevnik-uspeha.html