Ревизия своих ресурсов

У нас у всех есть богатые ресурсы, и в зависимости от того, как мы ими распоряжаемся, находимся в той или иной точке жизненного баланса, и, куда хотим прийти.

Я, как коуч, верю, что каждый обладает внутренним знанием и огромным потенциалом. У каждого из нас есть свой путь, и, когда человек находит его, приходит ощущение жизни в потоке. Жизнь становится яркой, полной, гармоничной, легко приходит то, что необходимо.

Когда Вы движетесь в правильном направлении, вокруг Вас возникает магия, все происходит само собой, и Вы движетесь в нужном направлении легко, весело, жизнь приносит только радость. «Догнать паровоз и начать жить» - значит, найти свой «железнодорожный путь», свое предназначение.

Каждый день жизнь дает нам возможности, подкидывает подсказки, но мы их не замечаем, потому что заняты чем-то другим. Тем, что считаем важнее. Упражнение «Ревизия» поможет понять, что Вы имеете, и куда уходят Ваши ресурсы.

Разделим лист бумаги на 4 столбика, и назовем их:

1 – ресурсы,

2 – есть всегда,

3 – не хватает,

4 – шкала от 1 до 10.

Прежде, чем что-то менять, нужно провести ревизию того, что мы имеем.



Ревизия ресурсов

Первый ресурс, который мы имеем - это время

Представьте, что есть такой банк, который каждый день выдает вам кредит, и кладет на ваш личный счет 86 400 рублей... Эти деньги Вы должны истратить в течение 1 дня, и только на свои благородные цели, на свое развитие и самосовершенствование.

Что Вы будете делать? Конечно, постараетесь потратить все до копейки, потому что, если Вы этого не сделаете, эти деньги вечером аннулируются, и Ваш счет тоже.

Точно также Вселенная каждый день дает Вам 86 400 секунд. На что Вы их тратите? Что Вы делаете каждую секунду? О чем Вы думаете каждую секунду? Ругаете себя? Завидуете? Осуждаете? Или критикуете кого-то или себя? На что Вы тратите такой ценный ресурс как время?

Поставьте «+» в выбранной Вами колонке:

- есть у Вас постоянно время, или его не хватает?

Если Вы постоянно опаздываете, если приходите не вовремя, это говорит о том, что времени не хватает.

Если же Вы всегда успеваете, всегда приходите вовремя - Вам на все хватает времени. Оцените ресурс Время по шкале от 1 до 10.

Второй ресурс – это здоровье.

Второй ресурс - здоровье

Есть ли у Вас здоровье или его не хватает? Достаточно ли у Вас сил и энергии для достижения Вашей цели?

Человек – Абсолют, в нем есть все виды энергии, но чувствует себя несчастным и разбитым, если эти энергии не уравновешены.

Чтобы чувствовать себя здоровым, энергичным, счастливым, нужно гармонизировать свою жизнь, стать самодостаточным, собрать свою «Матрешку», и стать целым.

Здоровье – это не только физическое, но и душевное состояние, когда Вы живете в ладу с окружающим Вас миром. Оцените свое здоровье по шкале от 1 до 10.

Третий ресурс – это Ваше окружение.

Окружение - третий ресурс

Семья, друзья, близкие, коллеги по работе. От того, как Вы выстраиваете отношения с окружающими, зависит, какова Ваша жизнь. Хватает ли Вам внимания Вашего окружения или нет? Оцените по шкале этот ресурс по шкале от 1 до 10.

Советую Вам провести эксперимент:

Напишите на листочке 5 взрослых работающих людей, с которыми Вы близко контактируете, напишите примерный доход каждого из них за месяц. Затем сложите доходы каждого их них вместе и разделите на 5. Удивительно, но Вы получите Ваш средний доход, который получаете сейчас:

Оцените ваше окружение

Наше окружение влияет на нас. Советы, каких людей Вы принимаете: успешных, которые достигли в жизни реальных результатов, или нытиков, которые постоянно ищут причины, чтобы ничего не делать, и делают все для того, чтобы Вы тоже не делали.

Четвертый ресурс – наличие любимого дела, которое приносит моральное и материальное удовлетворение.

Любимое дело - четвертый ресурс

Это Ваше хобби, интерес, то, благодаря чему Вы самореализуетесь и совершенствуетесь, становитесь самодостаточным. Это то, что Вы даете людям, ценность, за которую они дают Вам деньги.

Оцените по шкале от 1 до 10.

Пятый ресурс – это свобода.

Свобода - пятый ресурс

Насколько Вы чувствуете себя свободным в Вашем выборе, принятии решений. Сколько свободного пространства вокруг Вас? Его достаточно у Вас? Или нужно разобрать завалы и освободить место для нового? Оцените Ваше свободное пространство по шкале от 1 до 10.

Шестой ресурс – это радость.

Радость - шестой ресурс

Умеете ли Вы радоваться? С каким чувством Вы просыпаетесь по утрам? Вы радуетесь, что открыли глаза? Что начался новый день? Или Вам совершенно все-равно, какой день за окном? Вы чувствуете тоску? Замечаете ли Вы чудеса в своей жизни? Оцените по шкале от 1 до 10.

Седьмой ресурс – это деньги.

Деньги - самый главный ресурс

Как Вы ощущаете поток денег в свою жизнь? Что Вы считаете в своей жизни: сколько денег Вы потратили или сколько денег приходит в Вашу жизнь? Достаточно ли у Вас денег для Вашего развития, реализации Ваших целей, исполнения желаний? Многое зависит от того, что мы отдаем во Вселенную?

Что мы воруем у жизни, то она нам и не додает!

Если Вы хотите все получать на халяву, это говорит о том, что запускаете во Вселенную мысль о том, что Вы не можете это купить, что у Вас нет возможности иметь это, и Вы хотите это просто взять.

Оцените Ваше состояние в плане финансового благополучия по шкале от 1 до 10.

Восьмой ресурс – это Любовь.

Любовь

Чувствуете ли Вы себя любимым в этом мире? Или считаете, что не достойны любви? Есть ли в Вашей жизни любимый человек? Получаете ли Вы удовольствие от близости с этим человеком? Отдаете Вы энергию или получаете при этом?

Многие люди ощущаю проблему в этой области, потому что не знают простых законов движения энергии.

Занимаясь биоэнергетикой, я сделала столько открытий в этом плане, о которых даже не подозревала. Оцените свое положение по шкале от 1 до 10.

Теперь соедините поставленные точке в столбике шкалирования, сосчитайте все полученные баллы вместе, разделите их на 8, и Вы увидите Ваше реальное положение дел.

Анализ ресурсов

Посмотрите, какие ресурсы нуждаются в Вашей корректировке, подумайте, что Вы можете сделать, чтобы сбалансировать Вашу жизнь, чтобы жить на все 10 баллов, составьте четкий план улучшения Вашей жизни.

Вы можете сделать это сами, а можете обратиться к коучу, который поможет Вам все разложить по полочкам. Найти варианты необходимых действий, которые изменят Вашу жизнь, составить план правильных действий.

Задача коуча – помочь клиенту, используя то, что есть в его жизни, перейти в новое состояние, увидев выход из сложившейся ситуации, определить четкие шаги, определить курс, взять билет на правильный поезд.

Человек многогранен, ему все интересно, поэтому постоянно уходит в сторону. Вы и сами это ощущали, как Вас заносит, куда не нужно. А энергия, время, силы, внимание тратятся. Коуч следит за тем, чтобы Вы не сошли с рельс, пока не сядете в нужный поезд, не займете свое место, и не сможете двигаться самостоятельно.

Если Вы хотите что-то изменить в своей жизни, нужно не только быть готовым меняться, совершать определенные действия, нужно четко знать, что Вы хотите изменить, и что получить в результате этого изменения.

Мои существенные изменения начали происходить, когда я стала коучем, и у меня самой появился классный коуч. Когда рядом с тобой опытный инструктор – меньше делаешь ошибок.

Когда Вы принимаете решения изменить свою жизнь, изменить себя, Вы натыкаетесь на сопротивление. И чем сильнее Ваше желание меняться, тем с большими трудностями Вы можете столкнуться. Закон Вселенной. Часто перемены проходят со скрипом, потому что колеса не смазаны.

В такие моменты хочется все бросить и отказаться от затеянного. По себе знаю – это иллюзия. Вселенная проверяет Вас на искренность и честность Вашего намерения. Но зато потом, когда Вы это перешагнете, Вы начинаете катиться в заданном направлении как по маслу.

Поддержка и помощь очень важна в такие моменты. Поэтому, самое лучшее, что я могу Вам посоветовать сейчас – приходите ко мне на бесплатную коуч-сессию. Я искренне хочу Вам помочь, потому что получаю огромное удовольствие, когда наблюдаю озарение в глазах моих клиентов, когда они начинают светиться.

Материал взят с сайта - http://mshirshikova.blogspot.com/2016/05/blog-post_14.html#more