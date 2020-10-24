Мы стремимся к упорядоченной жизни: дом-работа-магазин; пассивный отдых - насильственное выполнение трудовых повинностей - покушать... Шаг вправо, шаг влево - стресс!

В итоге: хандра - болезни - депрессия.



Оглядываясь назад, вижу один день, прожитый много-много раз: детский сад - школа - институт - работа. И в то же время - массу упущенных возможностей! Используй я хотя бы одну из них, и моя жизнь сложилась бы по-другому!



Испытания и новизна всегда пугали меня, выбивая из колеи... Вам знакомо состояние истерии перед неизвестной ситуацией? А чувство огромного удовлетворения при успешном ее разрешении?



Сейчас я знаю: незнакомое и неожиданное стимулирует мозг, порождает сильные эмоциональные реакции, заставляет воспринимать время более насыщенным. Почему я раньше этого не понимала?



В «Мемуарах Гейши» есть такая фраза: "Жизнь - это волна, поднимающаяся над морем. Нам нужно пережить все наши победы и поражения. Иначе скоро поднимется новая волна, но это будет совсем другая история..."

Сегодня я радуюсь, что у меня еще есть возможность переживания многих побед и поражений. Вопрос: как научиться замечать их, не бояться и радоваться им?

Мемуары Гейши

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#МаринаШиршикова