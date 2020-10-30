Соседка на меня обиделась или как дать возможность миру о вас заботиться

Как часто мы становимся похожими на людей своего окружения? Всегда! Инстинкт самосохранения заставляет нас адаптироваться, и подражать окружающим. И как же бывает обидно, когда мы в лоб получаем то, что «излучаем». Если я вредина, то и люди вокруг начинают мне вредничать. Если ты язва, то и люди вокруг начинают тебе неосознанно язвить.

Вот так и получилось. Соседка – добрая хорошая женщина с острым язычком. Язвить – ее любимая занятие, которое считается достоянием рода: папа язвил, сын язвит… и воспринимается в виде острого ума. Острый язык равно острый ум.

Я вообще-то не люблю язвить, но рефлекторно съязвила в ответ. А в итоге – обида. Мой острый язык острым умом не воспринялся. Почему так происходит?

Психологи говорят, что ты излучаешь, то и получаешь в ответ. Это как смотреть в дуальное зеркало (Вадим Зеланд) – когда мир отражает наши мысли, желания и намерения в словах, действиях и поведении других людей, и делает это идеально точно. Ты съязвил, тебе съязвили. Ты обидел - тебя обидели.

Возникают проблемы на работе, дома, в личной жизни. Человек не понимает, когда говорят на его языке. Подобное притягивается к подобному, но потом отталкивается далеко. Потому что нам не нравится, когда кто-то отражает наши недостатки. Мы не любим видеть себя в «честном» зеркале.

Мы хотим видеть себя добрыми, красивыми, умными, успешными и любимыми, не являясь такими. Человеку свойственна надуманность. Это когда мы думаем, что мы такие, а на самом деле такими не являемся. Можно убедиться в этом, заглянув в дуальное зеркало. Получаешь из мира то, что миру даешь:

- даешь добро, и к тебе по-хорошему относятся,

- даешь любовь, и тебя любят,

- ты заботишься о ком-то, и о тебе заботятся.

Если каждый человек – зеркало, как отдающее, так и принимающее, то что будет с миром, когда все зеркала будут отражать только свет? Свет своей совершенной души!

Для справки:

«Реальность проявляет себя в двух формах: физической, которую можно потрогать руками, и метафизической, лежащей за пределами восприятия. Обе формы существуют одновременно, взаимно проникая, и дополняя друг друга. Дуализм выступает как неотъемлемое свойство нашего мира. Многие вещи имеют свою противоположную сторону.

Представьте себя стоящим перед зеркалом. Вы сами выступаете в качестве реально существующего физического объекта. А ваше отражение, не имея материальной субстанции, является мнимым, метафизическим, но в то же время оно так же реально, как и сам образ.

Весь мир можно представить в виде гигантского дуального зеркала, по одну сторону которого лежит физическая Вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов. В отличие от ситуации с обычным зеркалом материальный мир выступает в качестве отражения, образом которого служит намерение и мысли Бога, а также всех живых существ – Его воплощений.

Таким образом, зеркало делит мир на две половины: действительную и мнимую. Все, что обрело материальную форму, находится на реальной половине, и развивается в соответствии с законами естествознания.

По ту сторону зеркала всего в избытке, причем безо всякой конкуренции. Товара в наличии нет, но вся прелесть в том, что можно выбрать любой, словно из каталога, и сделать заказ. Рано или поздно заказ будет исполнен, и платить за него не придется – нужно лишь выполнить определенные, не очень обременительные условия, вот и все. Ну, не сказка ли?

Отнюдь. Это более чем реально. Человек, будучи приземленным в «реалии жизни», бредет среди пустых магазинных полок, порываясь протянуть руку к товару, на котором уже висит табличка «Продано». В наличии лишь продукция невысокого качества, но и за нее требуется заплатить приличные деньги.

И вместо того чтобы просто взглянуть в каталог и сделать заказ, человек начинает беспорядочно метаться в поисках, простаивать в длинных очередях, изо всех сил стараться протиснуться через толпу, а также вступать в конфликты с продавцами и покупателями. В результате желаемое в руки так и не дается, а проблем становится все больше.

Если человек убежден, что в этом мире все самое лучшее уже распродано, тогда для него в самом деле остаются одни пустые полки. Если он думает, что за хорошим товаром необходимо выстоять огромную очередь и дорого заплатить, так оно и происходит. Если ожидания пессимистичны, и наполнены сомнениями, они непременно оправдываются. И если человек ждет встречи с недружелюбным окружением, его предчувствия сбываются. Однако стоит человеку проникнуться невинной мыслью, что мир для него приберег все самое лучшее, как и это тоже почему-то срабатывает.

Жизнь – это игра, в которой мир постоянно задает своим обитателям одну и ту же загадку: «А ну, угадайте, какой я?» И каждый отвечает в соответствии со своими представлениями: «ты агрессивный» или «ты уютный». Или «ты веселый, мрачный, дружелюбный, враждебный, счастливый, злосчастный».

Но вот что интересно: в этой викторине выигрывают все! Мир соглашается, и перед каждым предстает в том обличье, какое было заказано. И если удачливый чудак, когда-нибудь столкнувшись с «реалиями жизни», переменит свое отношение к миру, реальность изменится соответственно, зашвырнув «прозревшего» в самый конец очереди.

Вот так человек образом своих мыслей формирует слой своего мира - зеркальный принцип: мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему».

Получается, что дуальное зеркало предоставляет человеку возможность оценить его желание в действии (своего рода демо-версия). А вы как считаете?

#МаринаШиршикова