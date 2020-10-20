Уроки жизни

Вы никогда не замечали, что у некоторых людей в жизни постоянно происходят одни и те же события? А другие напасти обходят их стороной.

Одного каждые полгода увольняют с работы, но его ни разу не вызывали в суд. Второй никогда не терял работы, зато непременно травиться в каждом путешествии, съедая что-то. Третьему не доводилось побывать в заморских больницах, но его постоянно вызывают в суд. Каждому свои уроки!

Как мы можем на них реагировать?

Одним из трех способов (Эндрю Мэтьюз):

1. Жизнь – это серия необходимых мне уроков, следующих друг за другом в идеальной последовательности. (Самый здравый подход, гарантирующий максимальный уровень душевного спокойствия)

2. Жизнь – это лотерея, но я по максимуму использую все подворачивающиеся возможности. (Тоже правильная позиция, благодаря которой обеспечиваешь себе среднее качество жизни).

3. Постоянно именно на меня постоянно валяться все беды? (Гарантирует максимум страданий и фрустраций).

Жизнь постоянно подкидывает нам уроки. И пока мы их не выучим, нам придется возвращаться к ним снова и снова. Всю жизнь! Как сказала одна женщина: «У меня всю жизнь одни и те же проблемы, только в разных упаковках!»

Короче, что делать? Жить, ощущая глубокий смысл в каждом событии и тогда смыслом наполниться вся жизнь! Понять, зачем послано это испытание, пройти его с честью, и больше оно уже не вернется.

Конечно, мы любим откладывать все на потом….. Но второй жизни ПОТОМ не будет!!! Она (ЖИЗНЬ) – НАША ЖИЗНЬ проходит СЕЙЧАС!!!!

Как делать?

Если браку пришел конец, а вы продолжаете винить «бывшего (-ую)» во всех несчастья, значит, вам еще есть чему поучиться и связь не разрывается. Простить и принять очень сложно, если еще не очень хорошо умеешь это делать, но попрактиковаться придется, иначе это никогда не кончиться!!! Только мы сами можем выбирать как относиться к тому или иному человеку, к той или иной ситуации.

Говорят: не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение. Выбор есть всегда. Даже, если тебя съели.

Если начальник – полный урод и ему нужно научиться правильно себя вести. Так думать никому не воспрещается, но он будет оставаться таким до тех пор, пока вы не измените к нему отношение. Когда меняешь отношение, то меняется и сама ситуация.

Может произойти что угодно:

1. Он может среагировать на ваше изменение и раскрыться перед вами.

2. Его или вас могут перевести в другой отдел.

3. Вы можете найти работу.

Можно, конечно, плюнуть и уйти на другую работу, можно даже уехать в другой город. Но, переходя или переезжая, мы везем и свои мысли, привычки, а ведь именно они и формируют образ жизни человека. Короче, от себя не убежишь, и, как правило, жизнь начинать лучше всего именно там, где сейчас находишься!

Жизнь устроена так. Сначала в нас кидают мелкие камешки-предупреждения. Когда мы игнорируем их – летит кирпич. Не обращаете внимания на кирпич – вас сотрет в порошок большой валун. Таким образом, жизнь помогает нам расти, постоянно подталкивает в нужном направлении. А сопротивляясь, расти больнее всего.

Уроки жизни

Статья взята с сайта - http://mshirshikova.blogspot.com/2016/03/blog-post_69.html#more