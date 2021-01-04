Оптимист пессимисту рознь. Чтобы узнать, кто вы, проверьте, ответив на 13 вопросов. В конце узнаете: ваш стакан наполовину пуст или полон. Для этого выберите подходящий ответ и отметьте его в расположенной ниже таблице. Определите, какой знак преобладает в ваших ответах – квадрат, треугольник, круг или звездочка.

1. Каким должно быть желание, которое загадывается в новогоднюю ночь?

А. Конкретным, во всех подробностях – иначе не сбудется

Б. Чтобы все было хорошо – ведь иногда мы и не представляем, как могут разворачиваться события

В. Я уже слишком взрослый, чтобы загадывать желания

Г. Чтобы новый год был не хуже, чем старый

2. Как вы можете охарактеризовать свои сны?

А. Я даже не помню, что мне снится

Б. Бывают яркие сны, но иногда ничего не снится

В. Мои сны настолько необычные, что потом я их долго помню

Г. такая ерунда снится, что я постоянно не высыпаюсь

3. «Принимающая сторона» новогодней вечеринки объявила, что можно прийти в карнавальных костюмах. Ваша позиция?

А. Замысел хороший, но надо будет обязательно спросить остальных, в чем они придут

Б. Пойду в костюме, но и обычную одежду захвачу – мало ли что, ночь-то длинная

В. У меня нет костюма, не покупать же специально

Г. Прекрасная идея. Постараюсь подобрать такой костюм, чтобы его все надолго запомнили

4. Англичане говорят, что не бывает плохой погоды – бывает неподходящая одежда. А ваше мнение?

А. Они в России не были

Б. Я лично не люблю, когда слишком холодно или слишком жарко

В. Они, конечно, правы – в любой погоде можно найти свои плюсы

Г. Погода на меня очень сильно влияет, в дождь или вьюгу настроение падает дальше некуда

5. Если у вас неприятности, вы отменяете свои поездки в гости?

А. Что это за неприятности такие, чтобы отменять визит?

Б. Поеду, возможно, и настроение улучшится

В. Не поеду, иначе только настроение всем испорчу

Г. Останусь дома – мне в таких ситуациях помогает одиночество

6. У вас есть потребность ежедневно слышать ласковые и приятные слова в свой адрес?

А. Комплименты – это своего рода поощрения, постоянно их говорить человеку не стоит

Б. Лично я всем говорю только приятные вещи. И сам люблю слушать

В. Это уместно только между близкими людьми и в соответствующих случаю обстановке и месте

Г. от близких и друзей, может, иногда от сотрудников

7. Насколько ваши детские мечты о будущем совпали с реальностью?

А. У меня все еще впереди, они обязательно совпадут

Б. не совпали, но у меня все замечательно

В. Взрослая жизнь гораздо сложнее, чем представляется в детстве, хотя в общем-то все неплохо сложилось

Г. Заботы, проблемы, о своих мечтах мне думать некогда

8. На вечере встречи выпускников узнаете, что бывший двоечник сейчас стал очень успешным человеком

А. Везет же дуракам! Завидно даже

Б. Это только доказывает, что у каждого своя судьба

В. Молодей! Человек может, если захочет, добиться всего

Г. Да какая разница, кто кем стал?

9. Пожилые родственники попросили помочь им убрать урожай на даче. Вы соглашаетесь с мыслями:

А. Ладно, неудобно отказать. Жаль только выходной пропал

Б. Не люблю я сельскохозяйственные работы, но на даче сейчас, наверное, так красиво!

В. Надо еще кого-нибудь с собой прихватить, чтобы скучно не было. Да и часть работы на него можно будет переложить

Г. Пропади они пропадом, все эти фрукты и овощи! И тетя Клава вместе с ними!

10. Как часто за последний год у вас было хорошее, приподнятое настроение?

А. Почти всегда, правда, иногда оно резко падает

Б. У меня хорошее настроение, когда дела идут хорошо и все в порядке в семье, так что полгода – точно!

В. Бывало, но нечасто – когда происходило что-то очень хорошее. Или, когда выпью

Г. Очень редко: проблемный выдался год

11. Близкая подруга или друг рассказывают вам о своих проблемах. Ваша реакция:

А. «Все это ерунда, у меня сто раз такое было, успокойся и пойдем куда-нибудь отдохнем»

Б. «Очень жаль, что это случилось, но ничего, как-нибудь справишься, а я помогу, если надо»

В. «Неприятности – часть нашей жизни, приходиться их переживать»

Г. «Это ужасно, и самое страшное – никто из нас от такого не застрахован»

12. Вы увидели в магазине вещь, которая вам очень понравилась. Но она стоит столько, что ваш бюджет этого не выдержит. Ваши действия:

А. Все-равно куплю, чего бы мне это не стоило, а потом разберусь, что делать

Б. Подумаю, посоветуюсь, прикину расходы, а если не получится, что ж, подожду более подходящего случая

В. Больше не подойду к этой вещи – чего зря расстраиваться?

Г. Не куплю, чтобы проблем не создавать, но расстроюсь

13. Представьте себя в возрасте 70 лет. Каковы ваши эмоции?

А. Да что вы – в этой стране, с этой экологией?

Б. Это очень грустно

В. В этом возрасте тоже есть много хорошего

Г. Даже думать не хочу

Оптимист или пессимист?

Тип 1 (квадрат)

Ваш настрой на жизнь можно охарактеризовать так – нереалистичный оптимизм. Вы всегда готовы к изменениям и уверены, что все получится. Конечно, получается не всегда, но зато для вас не повод расстраиваться. Сотрудники и друзья ценят ваше умение позитивно смотреть на жизнь в любой ситуации, но часто завидуют, думая, что у вас и правда все прекрасно. Однако к чужим проблемам вы относитесь так же, как к своим, - легко и беззаботно.

Совет: Научитесь быть более внимательными к словам других людей, хотя бы иногда трезво оценивайте свои достижения и способности и исходя из этого стройте планы.

Тип 2 (треугольник)

Вы относитесь к жизни как к интересному и увлекательному путешествию. Абсолютно все события заслуживают того, чтобы в них поучаствовать. Вы неоднократно сталкиваетесь с поражениями и неудачами, но извлекли из них необходимые уроки. Вы способны найти положительные моменты в любой ситуации и с готовностью помогаете в этом другим, за что вас, конечно, очень любят и ценят. У вас тоже бывают плохие дни и грустные мысли, но вы стараетесь этого не показывать. Может, по привычке, боитесь всех разочаровать.

Совет: Вы имеете право на любые эмоции, в том числе негативные. Не бойтесь их проявлять, ведь, накапливаясь в скрытом виде, они становятся опасными для здоровья.

Тип 3 (круг)

Вы не столько стремитесь к достижениям, сколько стараетесь избегать неудач. «В жизни все очень сложно и не дается просто так» - такая установка помогает добиться определенных успехов в профессиональной деятельности, но лишает жизни красок. Вы с грустью вспоминаете детство как самое беззаботное время. Иногда вам хотелось бы забыть все проблемы и повеселиться от души, но просто не хватает жизненных сил.

Совет: Все хорошо в меру, даже ответственность. Вспомните о том, чего вам давно хотелось, и сделайте это немедленно. И не мучайтесь чувством вины, ведь от этого выигрывают все, в том числе и близкие вам люди, которые перестанут наконец испытывать на себе вашу неудовлетворенность жизнью.

Тип 4 (звездочка)

Вы считаете, что в жизни ничего не зависит от воли и усилий человека. Есть предопределение, и оно, увы, не в вашу пользу. Есть много моментов в вашей повседневной жизни, которые вам не нравятся, но вы к ним, похоже, привыкли как к неотъемлемой части своей судьбы. Вы склонны обвинять близких во всех неудачах. Вы сожалеете, что все так, а не иначе, хотя можете сами все изменить.

Совет: Жизнь состоит из мелочей, а одно изменение влечет за собой другое. Этим и руководствуйтесь, если наконец-то решились на новую жизнь. Даже если вам не верится, что ничего не получится, все равно начните. Вы увидите, жизнь будет такой, какой вы ее спланируете.

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