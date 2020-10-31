Возможна ли жизнь без границ?

Помните фильм «Куда приводят мечты»? В котором рассказывается о страхе и неуверенности, которые мешают человеку двигаться навстречу своей мечте. В этой статье я хочу поговорить о границах, которые человек устанавливает сам себе.

Не успев родиться, человек обрастает страхами, проблемами, горестями. В какой момент это происходит и почему?



Человек приходит в этот мир в определенное место и в определенное время, в определенную семью, к определенным родителям. В рождения маленького человечка окружают границы:



Пространственные границы – мой дом, мои родители, моя семья, моя сестра, мои игрушки, моя комната, моя школа, мой велосипед.



Временные границы – мой день, мой учебный год, мои каникулы, мое детство, моя жизнь.



Внутренние границы – мои желания, мои мечты, мои страхи, мои болезни, мои горести, мои радости, мои обиды.



«Мои» границы отличают меня от других людей. Вот и получается, что границы придумываются, и устанавливаются самим же человеком для самозащиты. В рамках границ мы в комфорте.



Границы всегда были, и будут. И смысл не в том, чтобы освободиться от них, а заглянуть туда, где они создаются. Кем?

Куда приводят мечты

Вместо ответа - притча.



В утробе беременной женщины разговаривают два близнеца: один из них – верующий, другой – неверующий.



Неверующий младенец: «Ты веришь в жизнь после родов?»



Верующий младенец: «Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом».



Неверующий младенец: «Это глупости! Никакой жизни после родов не может быть! Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?!»



Верующий младенец: «Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света и что мы, может быть, будем сами ходить, и есть своим ртом».

Неверующий младенец: «Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина – и так уже слишком коротка».



Верующий младенец: «Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это можно себе представить».



Неверующий младенец: «Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь – это одно большое страдание в темноте».



Верующий младенец: «Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас».



Неверующий младенец: «Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?»



Верующий младенец: «Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем, и благодаря ей движемся, и живем, без нее мы просто не можем существовать».



Неверующий младенец: «Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет».



Верующий младенец: «Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все кругом затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов. А ты?»



Мир не всегда такой, каким кажется, правда? Жду ваших ответов в комментариях

#МаринаШиршикова