Что вы чувствуете, когда слышите: "возможности человека безграничны" или "Возможности человека велики"?



Я свои ощущения даже описать не могу...

С одной стороны хочется верить, что это так. Понятно, что возможности нужно в себе открывать и развивать! Но как? Какие возможности? И вечно...... не укладывается?



С другой стороны, мы привыкли, что всегда существует какая-то граница... всегда есть начало и конец. Начав полоть грядку, видя ее конец, намного легче, правда? А если она уходит в бесконечность? Легче жить и работать рубежами, отрезками, периодами, годами. Вы хотели бы жить вечно?



Человек и так многое может:

- казнить и миловать,

- дарить жизнь и отнимать ее,

- создавать и уничтожать,

- быть хозяином или рабом....



Все определяет выбор!

Пока человек не выбрал профессию - он свободен от всех профессий и может идти в любом направлении. После выбора и затраченных сил на обучение профессия уже влияет на жизнь человека, на его дальнейшие шаги.

Человек ежедневно программирует свое будущее тем или иным выбором! А вы как считаете? Напишите свое мнение в комментариях.

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#МаринаШиршикова