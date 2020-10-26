Возможности. Что это и с чем их едят?

Для начала неплохо бы разобраться, что такое возможности? Что они из себя представляют? Слово знакомое и употребляем мы часто. Однако, когда пытаешься дать формулировку данного понятия, то начинают возникать сложности.



Википедия гласит: возможность - это направление развития, присутствующее в каждом явлении жизни. В интернете - это нереализованное состояние вещей, степень свободы. В философии - то, чего еще нет, но то, что должно наступить, появиться, статься при определенных условиях.



Короче, ничего не понятно и не удовлетворяет совсем. На самом деле ответ прост, как все гениальное в этой жизни. "Ответ готов, готов ли ваш вопрос?" Раджниш Ошо

Раджниш Ошо

Как-то один молодой человек спросил меня: "Что такое возможности? И где их искать?" Ответ прост, как все гениальное в этой жизни. Все, что происходит с вами и в вашей жизни - это ВОЗМОЖНОСТИ.



Вы потеряли клиента - это возможность. Возможность найти нового. Возможность понять, почему этот клиент ушел. Вас уволили с работы - это то же возможность. Возможность найти другую работу. Возможность понять, почему это произошло. Вы расстались с любимым человеком - и это возможность. Возможность понять почему. Возможность встретить другого. Возможность получить от все, что она предлагает.



Рассматривайте все, что происходит с вами как очередную возможность. Вас предал партнер - это к лучшему - вы имеете возможность встретить другого и начать с ним строить бизнес. Вы имеете возможность переосмыслить все и начать с начала, с учетом полученного опыта. Это возможность избавиться от прошлых промахов и ошибок.

Это получение опыта, который вас сделал сильнее и мудрее. И с этим опытом вы можете гораздо больше. Жизнь - это постоянная ежедневная чреда событий, которые являются вашими возможностями. Главное их видеть и понимать. А для этого необходимо принять мысль о том. что все, что происходит - это то, что дает вам право либо воспользоваться этим либо нет.



Смотрите в будущее, стройте будущее и мудро распоряжайтесь настоящим. И вы сможете видеть эти возможности. Каждый раз, когда что-то будет происходить в вашей жизни - спрашивайте себя - что мне это дает?



Вы попали в небольшую аварию - в чем же здесь возможность? Да просто в том, что возможно, вам нужно быть осторожнее. Или в том, что несколько дней вы сможете позволить себе передвигаться по городу пешком и на общественном транспорте в свое удовольствие. Или в том, что, наконец, почините поцарапанный бампер. Или познакомитесь с новыми людьми и узнаете нечто новое.

Человек никогда не знает, что получит и что потеряет в том случае, если не рассматривает события жизни с точки зрения того, что же она ему приносит или от чего оберегает. Быть может партнер, который с вами был долгие годы, являлся для вас сдерживающим фактором, и вы не могли в полный мере реализовать все ваши начинания. Или, быть может, небольшая авария, в которую вы попали на своей машине, избавила вас от еще большей аварии.

Уж лучше несколько мелких, чем одна, но глобальная. Или вы уволились с работы, и это уберегло вас от нервного срыва или от ситуации еще более неприятной. Вы это будете знать наверняка в том случае, когда научитесь рассматривать все события вашей жизни с точки зрения позитивного отношения и поиска новых возможностей.



Человек сам для себя является возможностью. И все дело заключается в том, как он к себе относиться и как использует свой собственный потенциал, свои умения и знания, свои навыки, так и складывается его жизнь. Ищите и найдете, стучите и вам откроют - слова из библии, которым уже более 2000 лет.

nocleep.ru

Взято с сайта Натальи Бриньковой "Возможности"