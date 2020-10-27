Зачем нам даются беды и несчастья?
Большинство из нас не делает никаких выводов, пока не получит от жизни хорошую затрещину:
- мы меняем рацион питания и начинаем заниматься физкультурой, когда тело начинает разваливаться на куски и врач говорит: «Если не измените образ жизни, то умрете!»
- мы начинаем признаваться партнеру, что очень нам дорог, когда брак на грани распада, и семейная жизнь разваливается на куски.
- мы беремся за ум, когда нас выгоняют из школы или института.
- мы начинаем тестировать новые идеи и принимать непростые решения, когда уже нечем платить по счетам и клиентов уже не остается.
- молимся, когда от жизни вот-вот камня на камне не останется.
- принимаем главные решения нашей жизни, когда оказываемся в самых сложных ситуациях: после больших катастроф или полных провалов.
То есть, когда жизнь поставила нас на колени или хорошенько вмазала по башке! Именно в такие моменты мы говорим себе: «Я по горло сыт жизнью в нищете, мне надоело быть у всех на побегушках, я устал быть посредственностью. Надо что-то делать!»
Почему мы продолжаем делать то, что делали и раньше, пока не уткнемся с разбегу в глухую стену? Потому что проще не меняться!
Успехи нас радуют, но редко чему учат. А провалы – штука болезненная и поэтому – хорошая наука на будущее. И потом, оглядываясь назад, мы, как правило, понимаем, что именно «катастрофы» становились поворотными точками нашей жизни.
Эффектные люди, получив по мордасам, задают себе вопрос: «Как мне изменить свои мысли и поступки? Как мне стать лучше, чем я есть сейчас?»
Лузеры же игнорируют все замечания и предупреждения, а когда вокруг них начинают рушиться стены мира, они удивляются: «Почему все это происходит со мной?»
Мы – рабы своих привычек. Мы будем продолжать делать то, что делали, пока что-то не заставит нас измениться. Пока мы не начнем видеть и использовать свои возможности. Как начать делать то, что хочется?
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