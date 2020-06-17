"Я знаю как на мед садятся мухи.

Я знаю смерть, что рыщет всё клубя.

Я знаю книги, истины и слухи.

Я знаю всё, но только не себя"

Джон Суа Льен

Что мы знаем о себе? Ничего!!! И то не всё...

Всем привет. Сегодня предлагаю пройти веселый тест "Знаете ли Вы себя?" Существует много тестов на определения темперамента, характера, динамичность, и даже чувствительность. Но все они зачастую дают противоречивые результаты)))

Когда я училась в университете на специальности "Социальная педагогика", у нас было много дисциплин по психологии. И каждая заканчивалась практической работой. Для ее выполнения нужно было взять какую-нибудь проблему, подобрать к ней минимум три методики. Не знаю почему, но проведя эти методики на одной личности, или на отдельно взятой семье, результаты получались абсолютно противоречивые. При этом, на полученных данных нужно было поставить диагноз, и еще рекомендации предложить. Вспоминается, как КОШМАР какой-то...

Вывод: не относитесь к предлагаем тестам серьезно, но возьмите на вооружения, чтобы сделать выводы для дальнейшего самосовершенствования.

Пройдя тест "Знаете ли Вы себя?", Вы получите один из семи типов, к которому Вы относитесь по чертам характера, взаимоотношению с окружающими, и отношению к себе. Причем, тест совершенно простой и даже немного прикольный. Итак, что для этого нужно:

1. Нарисуйте человечка, пользуясь только такими элементами, как треугольник, прямоугольник, круг.

2. В рисунке таких элементов должно быть ровно 10, причем использовать необходимо каждый элемент.

3. Подсчитайте в рисунке сначала число треугольников, затем прямоугольников и потом кругов.

4. Теперь запишите все 3 цифры. Получилось трехзначное число: _______

5. Найдите это число в списке, и Вы увидите, к какому из 7 типов Вы относитесь.

1 тип: 811, 712, 613, 622, 631, 721;

2 тип: 541, 532, 523, 514;

3 тип: 451, 442, 433, 352, 271, 361;

4 тип: 424, 343, 262, 181;

5 тип: 334, 244, 154, 163, 172, 253;

6 тип: 415, 325, 235, 145;

7 тип: 316, 226, 136, 127, 217.

1-ый тип. Вы стремитесь достичь в жизни много. У Вас властный характер. Вы знаете себе цену и, если надо, умеете постоять за себя. Вы легко знакомитесь с людьми, умеете и любите поговорить. Однако в глубине души страдаете от недостатка внимания окружающих, хотя стараетесь не показывать свою уязвимость.

2-ой тип. Вы очень ответственно относитесь к порученному делу, скрупулезно, до мелочей продумываете все возможные варианты решений. Вы дипломатичны и стараетесь избегать открытых конфликтов с окружающими. Цените себя несколько ниже, чем этого на самом деле заслуживаете. В коллективе порой можете играть роль посредника. Внешне кажется, что в своих поступках Вы следуете логике. Хотя гораздо чаще Вами руководит интуиция.

3-ий тип. Вы – «правдолюбец», упорный в поисках истины. Порой это является источником Ваших жизненных проблем. Легко включаетесь в процессе работы, упорно доводите дело до конца. Склонны к индивидуальной работе.

4-ый тип. Вы противоречивы – чем больше проблем возникает, тем более изобретательным и энергичным Вы становитесь. Вы хотите многого в самых разных сферах жизни. Для того чтобы Вам работать продуктивно, нужно иметь определенную цель. Склад Вашего ума скорее аналитический.

5-ый тип. Вы чувствительны и эмоциональны. Умеете выполнять тонкую ручную работу. Вы любите красоту и красивые предметы. Немного педантичны. Иногда Вам трудно найти контакт с новыми людьми, если ситуация, в которой Вы оказались, для Вас непонятна. Когда же Вы знаете, что Вам нужно делать, чувствуете себя в обществе легко и просто.

6-ой тип. Вы очень общительный человек и Вам не свойственно смущаться в присутствии большого числа людей. Вы не очень озабочены мнением окружающих, однако хотели бы владеть их вниманием. Вы любите и умеете общаться, хотя Вам порой приходится ошибаться в людях. Это может происходить потому, что часто Вы действуете под влиянием первого впечатления.

7-ой тип. Вы ярко выраженный индивидуалист, склонны всегда самостоятельно организовать свою деятельность. Довольно медленно включаетесь в работу, потому что тщательно отслеживаете как процесс, так и результат своей деятельности. Быть может, Вам не очень везет в семейной жизни, Вы «эмоционально непроницаемы», что мешает установить с Вами близкие отношения. Тип мышления, скорее, конкретно-образный.

Вот что я узнала о себе)))

Например:

1. Я нарисовала вот такого человечка. При этом обязательно использовала все геометрические фигуры, т.е. в моем рисунке есть и треугольники, и прямоугольники, и круги.

2. В сумме я использовала 10 фигур, как и должно быть.

3. В моем рисунке использовано: 5 треугольников, 2 прямоугольника, 3 круга.

4. В итоге я получила трехзначное число: 523.

5. Нашла это число в списке и определила свой, что мой тип - 2. Неплохо!

Вроде все ясно и понятно. Надеюсь, тест Вам понравиться. Буду рада, если поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Заходите в гости - http://mshirshikova.blogspot.com/2017/08/blog-post_18.html