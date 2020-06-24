Соседка - узбечка дала интересный рецепт кабачков. Готовлю через день- не надоедает.
Добрый день, Дорогие подписчики и гости канала!
Если вы давно подписаны на мой канал, то уже знаете, что со мной на этаже живет семья узбеков. Хозяйка иностранного семейства иногда делится со мной рецептами ( хотя чаще я с ней:) ) .
Практически неделю по нашему этажу "ходил" аромат чего то вкусного и жареного , при первом удобном случае спросила у соседки,что же за блюдо она готовит .
Так я узнала отличный новый рецепт из кабачков .Теперь готовлю это блюдо в двух вариантах , практически, через день.
Я не пробовала таких кабачков раньше, возможно , кому-то из читателей рецепт тоже будет интересен .
К сожалению , не спросила у соседки : это национальный рецепт, или она научилась ему в России,- поэтому происхождение данного шедевра не известно .
Как я уже писала , готовлю кабачки в двух вариациях: тонком и нежном кляре или в виде крупных пампушек .
Разница лишь в количестве ингредиентов на кляр . Для "пампушек" нужно в два раза больше кляра на тот же вес кабачков.
Состав :
- Кабачки 700-800 гр
- Сыр 50 гр
- Мука 100 гр
- Молоко 200 мл
- Масло растительное 3 ст л - кляр + на жарку
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
1) Кабачки нарезаем кружками толщиной 0,5 -0,7 мм . Солим и перчим.
2) В большой миске смешиваем 2 желтка, соль, молоко и 3 ст. л растительного масла.
3) Трем сыр и вмешиваем его в кляр.
4) Добавим муку для более густой консисиенции.
5) Отправляем кабачки в кляр , перемешиваем.
6) Взбиваем до густой пены белки , вмешиваем к кабачкам в кляре.
7) На разогретую сковороду с большим количеством растительного масла выкдадываем кабачки,немного поливая их кляром сверху . Жарим с двух сторон до золотистой корочки.
Очень вкусно в горячем и холодном виде с сметанно-чесночным соусом и зеленью.
Спасибо за Внимание!
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