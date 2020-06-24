Соседка - узбечка дала интересный рецепт кабачков. Готовлю через день- не надоедает.

Добрый день, Дорогие подписчики и гости канала!

Если вы давно подписаны на мой канал, то уже знаете, что со мной на этаже живет семья узбеков. Хозяйка иностранного семейства иногда делится со мной рецептами ( хотя чаще я с ней:) ) .

Практически неделю по нашему этажу "ходил" аромат чего то вкусного и жареного , при первом удобном случае спросила у соседки,что же за блюдо она готовит .

Так я узнала отличный новый рецепт из кабачков .Теперь готовлю это блюдо в двух вариантах , практически, через день.

Я не пробовала таких кабачков раньше, возможно , кому-то из читателей рецепт тоже будет интересен .

К сожалению , не спросила у соседки : это национальный рецепт, или она научилась ему в России,- поэтому происхождение данного шедевра не известно .

Как я уже писала , готовлю кабачки в двух вариациях: тонком и нежном кляре или в виде крупных пампушек .

Разница лишь в количестве ингредиентов на кляр . Для "пампушек" нужно в два раза больше кляра на тот же вес кабачков.

Состав :

Кабачки 700-800 гр

Сыр 50 гр

Мука 100 гр

Молоко 200 мл

Масло растительное 3 ст л - кляр + на жарку

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1) Кабачки нарезаем кружками толщиной 0,5 -0,7 мм . Солим и перчим.

2) В большой миске смешиваем 2 желтка, соль, молоко и 3 ст. л растительного масла.

3) Трем сыр и вмешиваем его в кляр.

4) Добавим муку для более густой консисиенции.

5) Отправляем кабачки в кляр , перемешиваем.

6) Взбиваем до густой пены белки , вмешиваем к кабачкам в кляре.

7) На разогретую сковороду с большим количеством растительного масла выкдадываем кабачки,немного поливая их кляром сверху . Жарим с двух сторон до золотистой корочки.

Очень вкусно в горячем и холодном виде с сметанно-чесночным соусом и зеленью.

Спасибо за Внимание!

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