Подкасты для иллюстраторов

Я обожаю подкасты потому что они не отвлекают картинкой, их можно слушать где и когда угодно, в процессе рисования или в дороге, перед сном или сразу с утра.

Собрала большую подборку подкастов для иллюстраторов. Разделила их на 4 части:

Авторские подкасты

Интервью с иллюстраторами

Иллюстраторы для иллюстраторов

Отдельные выпуски

Большинство из них можно слушать через Apple Подкасты, там в описаниях каждого эпизода ещё часто бывают полезные ссылки или аккаунты героев выпуска. Про Андройд ничего сказать не могу, но полагаю там так же.

Авторские подкасты

Подкаст Софии Коловской «Точка. Линия. Пятно»

Вышло 21 эпизодов

http://kolovskaya.com/radio-broadcast

Подкаст Саши Балашовой Kilikilik

Вышло 6 эпизодов

https://m.soundcloud.com/user-960662726

Интервью с иллюстраторами

Подкаст «Не по ГОСТу», ведёт Маша Мишенина

Вышло 7 эпизодов

https://anchor.fm/-3803/episodes/ep-ea121i

Подкаст «Потворим-поговорим», делает Виктория Плаунова

Вышло 7 эпизодов

https://plaunova.podbean.com/

Подкаст «Пора рисовать», делает Ася Александрова

Вышло 22 эпизода

https://porarisovat.podster.fm/

«Рисуй отсюда!», делают Марина Клёсова и Ольга Грабова

Вышло 38 эпизодов

https://anchor.fm/my-sketch-school/episodes/ep-ea37vj

Иллюстраторы для иллюстраторов

Подкаст «Первый иллюстраторский», ведут его Майя Эвридейайдро, Лида Ларина, Тамри Нижарадзе и Оля Александрова

Вышло 17 эпизодов

https://anchor.fm/podkast-pip/

Подкаст Rorich on air, ведёт Лина Рорич

Вышло 5 эпизодов.

https://m.youtube.com/playlist?list=PLCjKXMC8WUdpbASxdw7C_hS1pdcCkHDpi

Подкаст «Мама, я иллюстратор» ведёт Катя Zipopa

Вышло 7 эпизодов

https://anchor.fm/imillustrator/

Отдельные выпуски

Подкаст «Прорыв»

Выпуски с Сашей Богатовым, Аленой Лавдовской и Кейт Иллюстрейт.

https://proriv.simplecast.com/episodes

Подкаст Bang bang education

Выпуски с Женей Тонконогим, Глебом Солнцевым, Виктором Меламедом, Ильей Митрошиным, Валерием Гольниковым, Максом Костенко, Лешей Курбатовым и Машей Красновой-Шабаевой.

https://m.soundcloud.com/bangbangeducation

Подкаст «Иммигранткаст»

Выпуски с Олесей Щукиной и Ириной Ванеевой.

https://www.spreaker.com/show/immigrantcast

Подкаст Альберта Филатова

Выпуски с Тоней Ткач, Аней Смирновой, Настей Мятой и Натэлой Манушакян.

https://albertfilatov.ru/blog/

Подкаст «Это разве секс?»

Соня Борисова рассказывает, как изображают тело и секс инстаграм-художники.

https://t.me/nesex/73

Подкаст «Про людей»

Глеб Солнцев рассказывает, как открывать себя и быть смелым.

https://soundcloud.com/proludey/solntsev

Подкаст «Не без дела»

Катя Вдруг рассказывает, как важно слушать себя и не бояться, что сделаешь неидеально.

https://anchor.fm/nebezdela/episodes/11---e3vgnr

Подкаст «Привет, как дела?»

Тома Чернобай рассказывает, как найти вдохновение.

https://anchor.fm/privetpodcast/episodes/11-e50de4

Подкаст «Будет сделано!»

Яна Франк рассказывает, как примирить дисциплину и вдохновение.

http://budetsdelano.libsyn.com/episode-45

Подкаст «Матрешки»

Полина Дегтярёва рассказывает про любовь и внимание к ежедневным деталям.

https://m.soundcloud.com/anastasia-lorioli/illyustrator-polina-pro-lyubov-i-vnimanie-k-ezhednevnym-detalyam

Подкаст «Это непросто»

Лиза Смирнова о вышивке как искусстве, платье для Бьорк и выставке в Сингапуре.

http://eto-neprosto.libsyn.com/1z1nwhk655a8

Подкаст Blitz and Chips

София Коловская рассказывает про призвание и место в жизни.

https://m.soundcloud.com/blitz-and-chips/s05e22-prizvanie-i-mesto-v-zhizni

Подкаст «Само за себя»

Мария Скаф рассказывает о детской иллюстрации, про уродливые и красивые картинки.

http://samozasebya.libsyn.com/8mmnwp6p9r0g

Подкаст «Русский Детройт»

Тамри Нижарадзе рассказывает про иллюстрацию, комиксы, заказчиков и фестивали.

https://m.vk.com/wall-142990631_3439

Подкаст «Давай на ты!»

Маша Соломатина рассказывает, как быть книжным иллюстратором.

https://anchor.fm/davajnaty/episodes/--e5guqg

Travel time

Юля Усова рассказывает, как быть иллюстратором-путешественником.

https://tt.podster.fm/36

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