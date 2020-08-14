Как установить GCam на Redmi Note 9 Pro и достичь небывалого качества фото?

Недавно в продажу поступил телефон Redmi Note 9 Pro - смартфон, который предлагает практически все, что можно пожелать от современного телефона по доступной цене. Фотографические возможности устройства тоже на должном уровне, но, как известно, нет предела совершенству и всегда хочется получать снимки еще более высокого качества. Redmi Note 9 Pro не стал исключением, но, к счастью, существует такое прекрасное приложение как GCam.

Для тех, кто не в курсе: GCam – это приложение от Google, созданное специально для смартфонов собственного производства Pixel, которые славятся высочайшими фотовозможностями. В большей степени это обусловлено именно приложением GCam, которое предоставляет ряд передовых алгоритмов обработки данных и выдает на выходе отличные фото, превосходящие многих конкурентов.

Для Redmi Note 9 Pro тоже появилась подходящая модификация GCam, установка которого наверняка подарит вам новые эмоции от камеры вашего смартфона. В этой статье мы подробно опишем инструкцию по установке GCam на Redmi Note 9 Pro.

Для начала необходимо загрузить установочный файл GCam и файл конфигурации, который будет использоваться для оптимизации различных настроек приложения. Скачать установочный файл можно, перейдя по этой ссылке , а файл конфигурации лучше загрузить здесь .



по этой ссылке здесь После загрузки двух файлов с именем GCam_7.3.020_.apk и onfire-4thform-maneeshkumar75.xml откройте приложение Проводник и найдите их в папке «Загрузки» (Downloads).



Щелкните по файлу GCam_7.3.020_.apk и установите приложение на свой смартфон. Возможно, будет необходимо предоставить разрешение на установку содержимого из альтернативных источников, если вы ранее не предоставляли их.



По окончании установки вы можете запустить GCam, чтобы убедиться в работоспособности приложения, но для его оптимизации необходимо проделать еще несколько действий и применить предварительно загруженный файл конфигурации.

Откройте приложение Проводник.

Выберите иконку папки вверху.

Щелкните на значок ⋮ , который расположен в строке «Внутренняя общая память».

Выберите пункт «Создать новую папку» и присвойте ей название GCam.



Откройте созданную папку и создайте в ней еще одну, присвоив ей наименование Onfire.



Откройте созданную папку Onfire и снова создайте в ней новую папку, назовите ее Configs7.

Теперь переместите ранее загруженный файл конфигурации onfire-4thform-maneeshkumar75.xml из папки «Загрузки» в созданную «Configs7».

Теперь можно запускать приложение GCam, после чего дважды щелкните по черной области, расположенной сразу справа от кнопки спуска затвора.

Будет открыто окно выбора файла конфигурации, в котором необходимо выбрать onfire-4thform-maneeshkumar75.xml. После этого нажмите кнопку Restore.



После этого приложение GCam будет перезапущено, и вам станут доступны все преимущества и функционал камеры. Более того, это руководство полностью подходит для многих других смартфонов Xiaomi. Стоит только учитывать, что для другой модели может потребоваться скачать соответствующую версия приложения – в основном, это зависит от используемого в телефоне процессора. Модификация GCam для Redmi Note 9 Pro полностью подходит и для младшей модели Redmi Note 9S, поскольку в ней установлен такой же чипсет.