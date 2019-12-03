Напиток из кефира и какао который даёт сильно похудение. До 2 кг за день. И уберёт свисающий жир на животе. Уже через 1-2 недели

Напиток из кефира и какао который даёт сильно похудение. До 2 за день. И уберёт свисающий жир на животе. Уже через 1-2 недели

Польза употребления кефира при ожирении давно известна – кислая «молочка» наполняет желудок пробиотиками, которые являются естественными бактериями, а значит, способствуют микрофлоре кишечника. В итоге последний быстрее сжигает и выводит токсины благодаря кислым молочным грибкам. А поскольку среди желающих похудеть есть много кофеманов (и я в том числе), то я предлагаю готовить напиток из кефира и какао, который даёт сильное похудение – до 2 кг за день. Он также уберёт свисающий жир на животе. Уже через 1-2 недели вы заметите эффект благодаря ежедневному употреблению тематического напитка, приготовленного по следующему рецепту:

• Растворяем 1 ч.л. какао-порошка в 100 мл кипятка;

• Выливаем густой раствор в 150 мл кефира и размешиваем напиток ложкой;

• Вместо сахара подслащиваем 250 мл напитка 1-2 ч.л. мёда.

На выходе мы получаем замечательный эликсир, который одновременно бодрит, освежает и наполняет организм витаминами. Последние приходят преимущественно благодаря мёду. Главное, чтобы он был натуральным – липовым (самый полезный, но горьковатый) или майским (менее полезный, но сладкий и мягкий на вкус).

Почему я делаю ставку на какао-порошок вместо кофе? Потому что первый содержит меньше жиров, чем последний. К тому же какао по традиции дополняется молоком. Но вместо последнего мы купим обезжиренный кефир марки «Из Углича», «36 копеек» или «Асеньевская ферма». Что касается какао-порошка, то он тоже должен быть качественным – «Van Hounten» или «Carraro Amaro Bitter».

Пить напиток из кефира и какао лучше в первой половине дня. Под вечер лучше ограничиться одним кефиром, потому что какао может вызвать бессонницу. В итоге оптимальный объём употребления тематического напитка в сутки составляет не более 1 л. Это не так много и дорого, если активный вывод шлаков наблюдается уже в течение первой недели. Явными признаками соответствующего эффекта являются лёгкость и свежесть в желудке, потоотделение и специфический запах.

