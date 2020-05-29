Полезный и вкусный напиток, который выводит соли из суставов

Доброго дня, друзья!

Не так давно я писала о том, как йоги оздоравливают свой организм ◄ с помощью риса. Метод действительно хорош, единственное - нужно быть осторожным людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что очень сильно вымывается калий.

Но мне стали говорить, что этот рис довольно неприятен на вкус. Не знаю, как остальным, но я его могу спокойно есть, не испытывая неприятных ощущений. Но вот некоторым он напомнил прокисшую кашу из детства ☺

Поэтому сегодня хочу предложить напиток. Он должен понравиться абсолютно всем. На вкус - кисленький и напоминает квас. Ну по факту это квас и есть, только из риса.

Для приготовления понадобится:

Вода - 1 л

Рис - 4 ложки

Сахар - 4 ложки

Изюм - 5 штук

✔ Рис нужно хорошо промыть и засыпать в банку. Залить водой и засыпать изюма. Все хорошо перемешать, чтобы сахар растворился. Затем закрыть банку марлей и поставить в темное и теплое место. Настаиваться квас должен не менее 4 дней. К этому времени вы увидите на поверхности пузырьки газа.

Все, можно употреблять. С помощью марли процеживаем наш квас и храним в холодильнике, закрыв крышкой.

Тем временем гущу не выкидываем - это закваска.

✔ Второй заход - засыпаем 3 ложки сахара, 3 ложки риса, 4 изюминки и запускаем процесс заново, перемешав со старой закваской. Пока будете пить первую порцию, подоспеет и вторая

✔ Третий заход - 2 ложки сахара, 2 ложки риса и 3 изюминки. Таким образом на одной закваске делаем квас три раза подряд - этого должно хватить на месячный курс.

Вкус и запах у кваса приятный, вначале отдает рисом, затем на третий день этот привкус пропадает. Помимо освежающего эффекта - активно выводит соли из организма, поэтому для людей с больными суставами будет не лишним употребить такой квасок. Но не стоит забывать и о противопоказаниях!

Дозировка - 100 мл в сутки: 50 мл утром и 50 мл вечером. Употреблять не больше месяца, затем перерыв на полгода и можно снова повторять

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