Рассказываю про способ лечения грибка ногтей за 15 минут в день, которым пользуюсь лично я

Привет всем подписчикам, читателям моего канала. Сегодня я решил с вами поговорить о такой ужасной вещи-грибок ногтей. Он приходит, когда его никто не ждал. В наше время информационных технологий существует куча способов, стандартной и народной медицины.

Но сегодня я решила с вами поговорить о самых действенных способах лечения грибка ногтей за 15 минут в день, которыми я пользуюсь лично.

Взято из открытых источников

Что же такое грибок ногтей?

Важно подметить, что это самое настоящее заболевание, которое имеет несколько стадий от самых безобидных, до мягко сказать неприятных. И тут очень важно следить за своим здоровьем, как и всегда. Так как если его запустить, то это может привести к печальным последствиям: у вас будут постоянные боли и стрёмные последствия.

К сожаления я через экран не могу определять есть ли именно у вас грибок ногтей. Это должен делать квалифицированный специалист-дерматолог, который чётко ответит, что с вами такое. Возможно, у вас вообще ничего нет.

Достаточно эффективное средство от грибка-перекись водорода.

Многим перекись знакома, как очень хороший антисептик и это совершенно верно, но его также можно использовать и при лечении грибка, а не только при порезах, рассечениях и тп. Дело в том, что перекись неплохо смягчает ноготь и отделяет поражённую часть от здоровой. Но это работает только если использовать её правильно.

Как использую перекись лично я

Взято из открытых источников

1

Очень действенным способом я считаю смешивание уксуса и перекиси водорода. Дело в том, что в таком случае создаётся смертельная среда для грибка. Я знаю многих людей, которые так делают. Но тут нужно подготовить компресс.

Смешиванием перекись и уксус в равных пропорция пропитываем им ватный тампон и прикладываем к месту заражения. Ждём окончания шипящего звука и убираем. Делаем 2 раза в день (утром и вечером).

2

Ножные ванночки. Это лично я так называю данный способ, но в принципе называется он так по делу. Вам нужно взять уксус и пероксид водорода (20 грамм каждого средства на литр воды). И отпускать туда ноги на 10-15 минут.