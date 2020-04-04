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Рассказываю про способ лечения грибка ногтей за 15 минут в день, которым пользуюсь лично я

4 April

Привет всем подписчикам, читателям моего канала. Сегодня я решил с вами поговорить о такой ужасной вещи-грибок ногтей. Он приходит, когда его никто не ждал. В наше время информационных технологий существует куча способов, стандартной и народной медицины.

Но сегодня я решила с вами поговорить о самых действенных способах лечения грибка ногтей за 15 минут в день, которыми я пользуюсь лично.

Взято из открытых источников
Взято из открытых источников

Что же такое грибок ногтей?

Важно подметить, что это самое настоящее заболевание, которое имеет несколько стадий от самых безобидных, до мягко сказать неприятных. И тут очень важно следить за своим здоровьем, как и всегда. Так как если его запустить, то это может привести к печальным последствиям: у вас будут постоянные боли и стрёмные последствия.

К сожаления я через экран не могу определять есть ли именно у вас грибок ногтей. Это должен делать квалифицированный специалист-дерматолог, который чётко ответит, что с вами такое. Возможно, у вас вообще ничего нет.

Достаточно эффективное средство от грибка-перекись водорода.

Многим перекись знакома, как очень хороший антисептик и это совершенно верно, но его также можно использовать и при лечении грибка, а не только при порезах, рассечениях и тп. Дело в том, что перекись неплохо смягчает ноготь и отделяет поражённую часть от здоровой. Но это работает только если использовать её правильно.

Как использую перекись лично я

Взято из открытых источников
Взято из открытых источников

1

Очень действенным способом я считаю смешивание уксуса и перекиси водорода. Дело в том, что в таком случае создаётся смертельная среда для грибка. Я знаю многих людей, которые так делают. Но тут нужно подготовить компресс.

Смешиванием перекись и уксус в равных пропорция пропитываем им ватный тампон и прикладываем к месту заражения. Ждём окончания шипящего звука и убираем. Делаем 2 раза в день (утром и вечером).

2

Ножные ванночки. Это лично я так называю данный способ, но в принципе называется он так по делу. Вам нужно взять уксус и пероксид водорода (20 грамм каждого средства на литр воды). И отпускать туда ноги на 10-15 минут.