Натуральный стимулятор роста корней, в котором даже роза в короткий срок пустит корни. Делюсь рецептом

Здравствуйте дорогие читатели!

Очень часто, особенно в комнатном садоводстве, для получения быстрого и эффективного результата приходится использовать различные стимуляторы для корней. В специализированных магазинах можно купить любой препарат на выбор. Но я отдаю предпочтение натуральным средствам. Ингредиенты для них, как правило, всегда есть под рукой, да и воздействуют они достаточно мягко, не высасывая из растения последние силы.

Мед для раствора

На своем многолетнем опыте я убедилась, что лучшим стимулятором роста корней является мед. Это и не удивительно. Всем нам давно известны его чудодейственные свойства. Кроме многочисленных витаминов, микро- и макроэлементов, в его состав входят фитогормоны, которые самым благоприятным образом сказываются на развитии корневой системы.

В растворе, приготовленном из меда, можно укоренять не только черенки комнатных цветов. Он идеально подходит для винограда, смородины, а также других плодовых и ягодных культур.

Черенки винограда в растворе

Делается он очень просто. Мед разводится в мягкой теплой воде. Я беру талую воду. Если не сезон – замораживаю небольшую бутылочку в морозильной камере, потом достаю, она греется в комнате, а после идет на приготовление раствора. На 1 литр жидкости нам потребуется чайная ложка меда. Тщательно мешаем, пока в воде не останется комочков. Если работа планируется масштабная, то берем 10 литров жидкости и 3 столовых ложки меда.

В полученный раствор опускаем наши черенки и оставляем от 3 до 5 дней. Далее меняем воду в емкости на обычную. Раствор сделал свое дело, он нам больше не нужен.

Черенки розы дали корни

Корешки на розах, как показывает практика, приходится ждать дольше всего. На остальных черенках они появляются уже через несколько дней, а вот «царица цветов» может обрадовать только на вторую неделю. Но способ не подводил еще ни разу.

А какими стимуляторами пользуетесь вы?

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