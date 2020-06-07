В 60 лет начала делать упражнение "ходьба на месте". Помогает бороться с лишним весом в домашних условиях

Доброго дня, уважаемые читатели!

Конечно, гулять лучше на свежем воздухе. Но чем старше становишься, тем с большими трудностями это сопряжено. Далеко не все люди живут рядом с местом, где этот самый свежий воздух вообще присутствует.

А ехать куда-то на автобусе, платить за билет - это долго и недешево.

К тому же не все живут в подходящих для ежедневных прогулок климатических условиях. В некоторых регионах снег с дождем 8-9 месяцев в году, особо не погуляешь.

Но, как показала практика, не выходить на улицу, не значит просто сидеть. Для себя я открыла замечательное упражнение - ходьба на месте. Далее расскажу о неё более подробно.

Можно купить или попросить детей подарить беговую дорожку. Но если такой возможности нет, можно просто ходить на месте. Не относитесь к этой затее скептически.

Ходьба на месте, особенно энергичная, с высоким поднятием коленей является очень энергозатратным упражнением. Для усиления эффекта можно:

- Максимально увеличивать амплитуду движений;

- Взять в руки бутылки с водой для утяжеления;

Не тренированный человек запыхается и вспотеет через 5-10 минут тренировок и потратит столько же энергии, сколько за полчаса-час неспешной прогулки на улице.

Если тренировки перестали давать эффект, возьмите скамеечку или же попросите ее сделать. Только не переусердствуйте, степ-аэробика и для многих молодых - тяжелая нагрузка.

Одно из преимуществ ходьбы на месте дома - возможность использовать весь функционал дома. Слушать музыку, смотреть телевизор, следить за духовкой на кухне. В общем, заниматься всем, чем привычно.

Ещё, шагая дома, а не под дождем, вряд ли простудишься. Ведь вы хотите стать здоровее, а не заболеть. Это значит, что в определенную погоду надо быть дома. Но быть дома, повторюсь, не значит сидеть без дела.

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