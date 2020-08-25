Топ-10 лучших металл-гитаристов всех времен по версии журнала "Total Guitar"

После публикации материала об итогах последнего опроса авторитетного журнала "Total Guitar" "Лучший рок-гитарист прямо сейчас", почитатели мастерства металл-гитаристов пребывали в некоем недоумений, не обнаружив в представленном списке своих любимцев. Друзья мои, мне представляется, что оказаться в списке Топ-1000 – уже невероятное признание творческих достижений, да что там тысячи – просто упоминание в таком контексте само по себе очень значимо. Напомню, что не журнал формирует эти списки с градациями и ранжированием мест – он лишь фиксирует результаты опроса среди своей аудитории любителей гитары. И любой список – всего лишь чье-то мнение, в данном случае коллективное. Вашему вниманию представлен "Топ-10" в номинация "Лучшие металл-гитаристы всех времен ", исходя из ранжирования "Total Guitar".

Фото из открытых источников

Но сначала будет несколько выдающихся гитаристов, не вошедших в Топ-10, но отдельно отмеченных "Total Guitar":

Керри Кинг и Джефф Ханнеман. Вместе они установили планку скорости и жестокости в риффах. Диссонирующие, хаотичные соло Кинга идеально подходят песням Slayer.

Видео с ютуб-канала metal realm

Нуно Беттанкур. В то время как другие подражали Эдди Ван Халену, Нуно перенес его идеи в иные области. Его разрушительное синкопирование создавало фанк Extreme, которого не было у их сверстников.

Видео с ютуб-канала Paolao1000

Эйс Фрейли. Эйс давал Kiss бесконечный запас переделанных отрывков Чака Берри, героя детства каждого американского рокера. И он мог ЛЕТАТЬ.

Видео с ютуб-канала Hauge24

Уэс Борланд. Один из немногих по-настоящему новаторских ню-металлистов периода пост-Korn, его работа в Limp Bizkit отличалась креативным использованием тэппинга, эффект-процессора изменения высоты звука и семиструнной гитарой.

Видео с ютуб-канала mauricio pozos

Девин Таунсенд. Имея одну из самых преданных фан-баз на земле, немногие музыканты создали столь разнообразный, креативный или экстремальный каталог музыки.

Видео с ютуб-канала InsideOutMusicTV

Микаэль Акерфельдт и Фредрик Окессон. Редко можно встретить вместе отбивку и мелодию в таком изобилии, как на альбомах Opeth. Их звук и вибрато убийственны.

Видео с официального ютуб-канала Opeth

Джим Рут и Мик Томсон. В альбомах ню-металл использовалось компьютерное редактирование, чтобы каждая нота была идеальной на миллисекунду, но у пары Slipknot есть сила, чтобы воспроизвести все вживую.

Видео с официального ютуб-канала Slipknot

Манки и Хэд. Korn были первой группой, осознавшей металлический потенциал семиструнных гитар, они положила начало звучанию 90-х.

Видео с официального ютуб-канала kornchannel

Брент Хайндс и Билл Келлихер. Помимо того, что ужасающие ритмы у них звучат легко, дуэт Mastodon привносит классический рок-тон в металл.

Видео с ютуб-канала Scooter Magee

А теперь непосредственно сам "Топ-10":

10. Гленн Типтон и Кен Кей Даунинг

Видео с официального ютуб-канала Judas Priest

Judas Priest никогда не были группой, беспокоящейся о таких штампах как соло или ритм-гитара. Типтон и Даунинг – два гитариста равного таланта и всегда разделявших свою работу между собой. Когда один играет ритм, другой выдает жесткое гитарное соло, и наоборот

Гленн Типтон: "У нас очень разные стили и совершенно разные звуки, правда, но это то, что помогает создать характер гитарной группы. Я думаю, что если у вас обоих одинаковый звук, один перебьет другого.

Если у вас обоих одинаковый стиль, это полезно, когда вы вместе делаете быстрые гармонии, но тот факт, что у нас разные стили, которые работают вместе, создает очень сильный характер. Нам очень повезло в этом смысле".

Кен Кей Даунинг: "Два гитариста нужны, чтобы иметь все эти разные комбинации вещей, которые вы могли бы сделать. Например, зачем одному гитаристу делать все соло, когда он может им "обменяться"? Гленн мог бы исполнить соло в середине песни, но тогда я мог бы сыграть соло на интро или аутро.

Конечно, когда у вас есть два разных музыканта с разными техниками и звуками, это добавляет группе огромное измерение. Если я пойду смотреть такую ​​группу, как Slayer, она возбуждает, когда ты видишь сразу двух гитаристов".

Глэнн Типтон: "Мы до сих пор большие поклонники всех гитарных моделей "Fender" и "Gibson", и тот факт, что мы играем на инструментах, сделанных Полом Хамером, ничего не меняет. На самом деле, Хамер начал создавать свои гитары в Штатах, а не где-то на Дальнем Востоке. Много лет я играл на модели "Gibson SG" и черном "Fender Stratocaster"".

Кен Кей Даунинг: "Гитары, на которых мы играем в студии или на сцене – наши рабочие инструменты. Предположим, я сломал гриф на одной из них, тогда все, что от меня требуется – это его заменить. Но если это случилось с одной из моих старых гитар "Gibson Flying V", тогда это будет достаточная причина для моего первого инфаркта. Гитары, на которых мы играем – результат близкого сотрудничества между Полом Хамером и нами. Все эти инструменты – ручной сборки, и вы не купите их в магазине. Фирма "Hamer" выпускает мало моделей в год, так что нужно какое-то время для того, чтобы врубиться, что же ты хочешь. И это не получится сделать это с одной из крупных японских компаний. Как и обычно, фирме "Hamer" было достаточно только придумать что-то настолько хорошее, как мои старые "Fender" и "Gibson".

9. Синистер Гейтс

Видео с ютуб-канала Avenged Sevenfold

Брайан Элвин Ханер-младший более известен под сценическим псевдонимом Synyster Gates или просто Syn. Признавая как одного из самых быстрых гитаристов, его всегда отличали за способности совершать лихое закручивания пальцев, акробатические взмахи, дьявольскую хроматику и повышающиеся двойные гармонии. Волшебник из Avenged Sevenfold помимо металлической музыки является также большим поклонником джаза, цыганского джаза, классики и авангарда, утверждая, что все это в совокупности и повлияло на его стиль.

"Мой папа всегда говорил, что можно создать свою собственную атмосферу. Вы можете делать свои собственные корневые штрихи и накладывать на них больше прогрессий, чтобы получить эту основную и второстепенную тональность со слоями ключевых изменений. Я люблю Джона Уильямса, мистера Бангла, Дэнни Эльфмана, Игоря Стравинского, Мориса Равеля, "classical cats" и затем джазовых парней, таких как Аллан Холдсворт. Очевидно, что вы не всегда можете быть сумасшедшим, но речь идет о напряженности и разрешении.

Когда ты расшифровываешь, что происходит, то повсюду слышишь цельный тон и усиленное дерьмо. Я вошел во многие вещи на записях. Вы должны иметь некоторую теорию и понимать, что, черт возьми, вы делаете. Придумайте свою собственную шкалу, если хотите. Если это то, что вы никогда не слышали раньше, тем лучше. Это всегда приведет к чему-то".

8. Адриан Смит

Видео с ютуб-канала Anders

Он не только гитарист, но и клавишник Iron Maiden , для которых он также пишет песни и исполняет бэк-вокалы на некоторых треках. В настоящее время Смит предпочитает использовать свою именную гитару "San Dimas Dinky" от "Jackson Dinky", хотя за свою карьеру он использовал множество гитар, в том числе несколько моделей "Dean", "Fender Stratocaster", "Gibson Les Paul", "Gibson Explorer", "Gibson SGs" и различные модели "Jackson". В его гитарной коллекции приблизительно 30 гитар. Он предпочитает играть на струнах по принципу: легкий верх, тяжелый низ. Толщина струн ми-09,си- 11,соль- 16,ре- 24,ля- 36,ми- 46.

Любимые гитаристы Адриана Смита: Гэри Мур, Джо Сатриани, Ричи Блэкмор, а самый величайший гитарист, по его мнению, Эдди Ван Хален. Смит советует гитаристам мыслить мелодично:

"Я бы не считал себя виртуозом, который может запросто может фигачить все, что ему вздумается. Я, очевидно, должен немного поработать над этим. Но, полагаю, что мой мозг устроен довольно музыкально, потому что я начал больше петь, чем играть на гитаре, так что у меня есть довольно мелодическая чувственность.

Я пытаюсь получить это в своей игре. И теперь я слышу молодых гитаристов, которые просто невероятны технически, но они могли бы сделать это немного сдержанней и мелодичней. Если там есть немного всплесков, тем лучше, но именно так я к этому и подхожу".

7. Закк Уайлд

Видео с официального ютуб-канала Zakk Wylde

Закк Уайлд (настоящее имя Джеффри Филип Уайлэндт), которого порой называют "Бог гитары", приобрел известность благодаря сотрудничеству с Оззи Озборном. Тот, однажды услышав Уайлда, был настолько впечатлен, что тут же пригласил юного таланта в свою сопровождающую группу в качестве лидер-гитариста. И мы все его любим и ценим также как участника Black Label Society.

Уайлд известен тем, что использовал модели гитар "Gibson Les Paul Custom", раскрашенных "в яблочко", оснащенные активными звукоснимателями "EMG-81" и "EMG -85". Он долго использовал аппаратуру "Marshall" и "Dunlop", но в конце концов принял решение выпускать гитары и усилители под собственным брендом "Wylde Audio". Закк Уайлд советует тем, кто хотел бы преуспеть на поприще гитариста:

"Если вы только начинаете, научитесь играть пентатонику и диатонические гаммы и поймите, как они работают в разных тональностях. Постарайтесь затусить с другим гитаристом, который действительно умеет играть все это и в состоянии показать вам. Это упрощает все, когда вы только начинаете. Это как отец, помогающий вам научиться кататься на велосипеде – поддерживая и подталкивая. Рано или поздно вы придете к уровню, когда не будете нуждаться в чужой поддержке. Но в самом начале, это очень помогает.

Я помню, как мой старый учитель игры на гитаре показывал мне аккорды Джими – есть определенные инверсии, которые вы можете сделать, когда у вас есть небольшие удары и трели от самого аккорда. Вы нажимаете указательным пальцем и используете другие, чтобы делать разные звуки".

6. Дэйв Мастейн

Видео с ютуб-канала JsonDomngz

Основатель, автор песен и бессменный лидер Megadeth, игравший до этого в Metallica. Осенью 1981 года Дэйв увидел в газете объявление: "Требуется гитарист в группу". Группа называлась Metallica. Дэйв, долго не раздумывая, позвонил. Ларс Ульрих об этом позже рассказывал так:

"После того, как я сказал в трубку "Алло" , я замолчал минут на десять – этот парень трещал без умолку. Дэйв пришел на прослушивание, подключил все свои причиндалы и стал разогреваться, нарезая какие-то быстрые фразы,. Закончив, он спросил: "Ну что, начинать играть?" – "Не надо, ты в группе" ".

Позже, создав Megadeth, он своей неумолимой правой рукой, ставшей легендой, привел его к вершинам трэш-метал. Конечно, он разделил сцену с некоторыми из лучших гитаристов в мире – среди них, Марти Фридман и Кико Лорейро, – но Мастейн – это шестиструнная константа, бьющееся сердце металлического заведения и неоспоримая рифф-машина.

"В какой-то степени стремление вырваться вперед, наверное, было связано с бывшими партнерами по сцене, но куда больше оно было связано с моим собственным характером. Не важно, где я играю – в Metallica , в Megadeth , еще где-то – я должен играть восхитительно, на высшем уровне. Так я к этому отношусь".

5. Марк Тремонти

Марк Томас Тремонти – гитарист, известный не только как участник и основатель групп Creed и Alter Bridge, но и по своей работе со многими другими музыкантами и своему сольному проекту. Обладатель премии "Грэмми" за сингл Creed – "With Arms Wide Open", он также был назван "Guitar World" "Гитаристом года" в течение трех лет подряд. В 2011 гитарное соло в песне Alter Bridge "Blackbird", которую Тремонти исполнил с Майлсом Кеннеди , было названо журналом "Guitarist" величайшим гитарным соло всех времен.

В одном из своих интервью Марк Тремонти поведал о работе в студии:

"Есть фрагменты в песнях, когда они импровизированы, но по большей части мне нравится иметь свои "палаточные реперы" для соло. Итак, у меня есть основные части плана для каждого соло, которые рассказывают историю, и иногда я оставляю себе немного места для экспериментов в этих полюсах, но по большей части мне нравится приходить подготовленным в студию. Если у меня не очень удачный день для импровизации или чего-то еще, я хочу сделать все возможное, поэтому я всегда готовлю что-то, независимо от того, пытаюсь ли я сделать больше или меньше импровизации для этого трека.

Вероятно, за эти годы я прошел через 10 различных педалей задержки – каждый раз, когда я слышал что-то хорошее, я пытался это проверить. "G-Lab" была последней, которую я купил, и с тех пор я больше ни на что не смотрел, потому что она делает именно то, что мне нужно".

4. Джеймс Хэтфилд

Видео с ютуб-канала Mateusz Serek

Фронтмен Metallica – не только выдающийся гитарист, он еще неплохо играет на фортепиано и ударной установке, и по его мнению это отразилось на его гитарной технике. Хэтфилд считает, что Aerosmith в детстве оказал на его отношение к музыке наибольшее влияние, и он заявляет, что именно они стали причиной того, что он возжелал играть на гитаре. Хэтфилд был главным сторонником инструментов "ESP Guitars" еще с 80-х годов, и он наиболее известен тем, что играет на персональных гитарах в стиле "Explorer" с набором звукоснимателей "EMG - 81" и "EMG - 60". Кроме этого Хэтфилд часто использует гитары от "Gibson".

Хэтфилд в основном известен своей сложной ритмичной игрой, но иногда он исполняет соло-гитарные партии. Вот как он отзывается о своей технике риффов и о том, как он ее сформировал:

"Когда я беру гитару, я хочу быть ударником. Я всегда любил играть на барабанах, так что это – то, что я делаю на гитаре. Я люблю синкопы – это просто уникальная барабанная дробь – так что я всегда включал это в свою игру. Ударная сила и нисходящий удар – это то, что на самом деле пришло через конкуренцию : "Эй, это быстрые ребята! Я собираюсь быть еще быстрее!"

Такие глупые парни, вроде меня на это ведутся, но в конце концов у меня есть свое собственное звучание. Это как удар по барабану – это действительно так. Здесь, очевидно, были взаимовлияния, которые в какой-то мере это сформировали. Слушая Рудольфа Шенкера из Scorpions – мне он нравится – он просто мастер ритма. Он не пытается быть всем, и он лучший в том, что он делал. В одно время его звукоизвлечение и было в некотором роде действительно ударным".

3. Рэнди Роадс

Видео с официального ютуб-канала Ozzy Osbourne

Рэнди Роадс известен как гитарист, игравшим с Quiet Riot и Оззи Осборном. Преданный ученик классической гитары, Роадс сочетал влияние классической музыки со своим собственным стилем хэви-метал. Несмотря на свою короткую карьеру – он погиб в авиакатастрофе во Флориде в 1982 году – Роадс оказал колоссальное влияние на неоклассический металл. Его имя упоминается многими гитаристами в числе самых влиятельных музыкантов.

Рэнди Роадс помог Оззи Осборну переосмыслить себя в качестве сольного исполнителя на двух первых пост-Саббатовских альбомах, выбрав для этой роли свой хорошо известный белый "Les Paul Custom" 1974 года, подключенный к усилителям "Marshall" 1959 года, усилив свой звук педалью"MXR Distortion Plus".

В одном из своих последних интервью Роадс откровенничал

"Я играю уже примерно восемнадцать лет. Начал в семь лет, но развивать свой стиль начал позднее, уже, когда начал заниматься преподавательской деятельностью. Мои ученики хотели разучить несколько гитарных ходов с пластинки, и сначала я решил, что это нормально. Но потом подумал, минуточку, ведь им нужно научиться играть в своем собственном стиле. Я начал комбинировать то, чему они хотели научиться с элементами техники, потому что гитарист может найти "свой уникальный голос", овладев техникой исполнения. Для меня, техника стояла на первом месте; я никогда не "снимал" чужие записи так как у меня даже никогда не было своего магнитофона. Но должен признаться, я научился гораздо большему, не просто стал играть технично. Мои ученики приносят мне различные гитарные прогрессии, и спрашивают, какое соло можно на все это наиграть. А я разучиваю ходы...

Я всегда любил играть, а начинал на старенькой, задрипанной акустической гитаре "Gibson" . Когда мне было 12-13 лет, я начал джемовать и потом понял, что гитара – мое самое важное и серьезное увлечение. А вот первое публичное выступление стало для меня счастливой случайностью. Несколько ребят с гитарами в Бурбанке время от времени джемовали на горе. И я решил, что тоже хочу с ними поиграть. И когда после первого же моего выступления, публика начала мне аплодировать, это меня очень сильно поразило.

Я черпаю влияния отовсюду. Трудно на чем-то остановится. Мне очень нравится классическая музыка, не меньше нравится и блюз-рок. Потому что в моем понимании классика очень техничный стиль. Почти весь хэви-метал построен в минорном тоне, поэтому можно активно использовать минор в своих соло, тем самым музыка автоматически превращается в махровую классику. Чем сильнее отталкиваешься от классических влияний, тем с большим арсеналом нот и аккордов работает гитарист, например уменьшенные аккорды, которые также звучат классически".

2. Даймбэг Даррелл

Видео с официального ютуб-канала Pantera

Даррелл Лэнс Эбботт, наиболее известный под своим сценическим псевдонимом Даймбэг Даррелл, был гитаристом – виртуозом, вокалистом и одним из основателей грув-метал-групп Pantera и Damageplan. Первоначально будучи глэм-металлистом, Эбботт дистанцировался от этого поджанра к концу 80-х и был одной из главных движущих сил развития грув-метала в 90-х. Он считается одним из самых влиятельных гитаристов в истории хэви-метала и одним из величайших гитаристов всех времен. Невосполнимой утратой для мировой рок-сцены стала трагическая гибель Даймбэга Даррелла от пули сумасшедшего фаната во время концерта в Коламбусе 8 декабря 2004.

На раннее творчество Даймбэга сильно повлияли группы Kiss и Iron Maiden, музыканты Эйс Фрэйли, Тони Айомми, Рэнди Роадс, Ингви Мальмстин, Эдди Ван Хален, Ангус Янг, Джими Хендрикс, Кал Эдмондсон, Расти Бернс и Пэт Трэверс. Как-то в интервью Даймбэг сказал, что если бы не было Эйса Фрэйли, не было бы и Даймбэга Даррелла – у него даже была на груди татуировка автографа гитариста Kiss.

Яростная ведущая техника Даймбэга представляла собой фронтальную атаку, в которой использовались как блюз, так и хэви-метал. Его склонность к ведущей работе таких гигантов рока и металла, как Эдди Ван Хален и Рэнди Роадс, сочеталась с его собственным уникальным взглядом на скромную пентатонику.

Даррела хвалили за его инструментальный звук. В отличие от многих других гитаристов хэви-метала, он широко использовал мажорную треть в своих риффах и соло, что добавляло диссонанса второстепенным тональным тонам . Это была техника, вдохновленная Ван Халеном, как и его использование симметричных аппликатур. Хотя Даррел обладал исключительной способностью выбирать, он предпочитал экстремальные техники, такие как широкое, агрессивное вибрато, крутые проделки с барэ и огромные визжащие гармоники, но он всегда контролировал свой звук.

Первоначально он предпочитал настройку на полутона ниже стандартной. Позже он использовал стандарт Ре (D-G-C-F-A-D) и пониженный До (C-G-C-F-A-D), что позволило ему сделать более широкие повороты и более агрессивное вибрато в его игре соло.

Как-то Даймбэг Даррелл давал советы молодым гитаристам:

"Чтобы самовыразиться, играя на гитаре, я не могу ограничиться лишь басовыми струнами. Не поймите меня неправильно, они звучат мощно и я вижу, как многие это используют. Черт возьми, я делаю то же самое. Но если это все, на что ты способен, это начинает ограничивать. Если ты хочешь, чтобы твоя гитара пела и говорила, не бойся этих тонких струн, они должны звучать, а ты обязан их использовать. Зацепи ее медиатором, играй бенды (подтяжки), не гнушайся делать пул-офф и легато. Дай им звучать, и пользуйся всем арсеналом своих скиллов!"

1. Тони Айомми

Видео с официального ютуб-канала californiajamfanclub

Кто-то будет возмущаться по поводу первого номера?

Тони Айомми. Фото из открытых источников

Легендарный гитарист Black Sabbath в одном из своих последних интервью объяснил, как он научился играть с отсутствующими кончиками пальцев, как он пишет самые тяжелые риффы, известные человеку, и что оставляет его равнодушным.

Джанго Рейнхардт спас мне жизнь.

Когда я попал в аварию на заводе и отрезал себе кончики пальцев, я подумал, что все. Я хандрил дома и думал: "Я больше не могу играть". Я был опустошен. И ко мне приехал директор завода. Он сказал: "У меня есть пластинка формата EP, я хочу ее поставить для тебя – это Джанго Рейнхардт – ты можешь его послушать?" Я сказал: "Нет, нет, я не хочу слушать музыку". Он сказал: "Пожалуйста, позволь мне ее сыграть". И он сыграл ее, и я сказал: "О да, это здорово". А потом он рассказал мне историю о том, как Джанго Рейнхардт потерял пальцы. И это действительно воодушевило меня. Я подумал: "Боже, этот кто-то сделал, и это действительно заставило меня встать на ноги, чтобы снова начать играть и пытаться понять, как играть цыганский джаз". Он был отличным гитаристом. Он и Стефан Граппелли были действительно хороши. И действительно, Джанго был так важен для меня.

Игра на слух

Хотелось бы, чтобы мне не отрубали кончики пальцев! Это стало обузой. Некоторые говорят, что это помогло мне изобрести музыку, которую я играю, но я не знаю, помогло ли это. Это просто то, с чем мне пришлось столкнуться. Я должен был научиться жить с этим. Это влияет на ваш стиль игры – струны не ощущаются, приходится играть на слух. И есть определенные аккорды, которые я не могу сыграть. В самом начале врачи сказали мне перестать играть. Но я верил, что смогу это сделать, и я сделал это. Мне сказали: "Ты не будешь играть на гитаре". Я доказал их неправоту!

Искусство риффа

Я всегда пишу. Я больше ничего не делаю. Комната студии, в которой я пишу дома, темно, там может быть день или ночь, вы не знаете. И я всегда прикидываю идеи, даже не думая, что это может быть суббота или что-то еще. Я просто передаю их.

Хороший рифф – это хороший рифф, и вы используете его соответственно. И с большинством риффов они просто выходят. Даже сейчас я обычно могу придумать несколько риффов за час. Но я не переусердствовал. Это должно быть правильно.

Эдди Ван Хален

Когда в 1978 году Sabbath отправились в турне и взяли с собой Van Halen, думаю, это был для нас как гвоздь в гроб. Van Halen был так полон энергии, что мы разваливались на части. Для нас это было сложно, группа переживала забавный этап, и это было похоже на конец. Но мне понравилось, что с нами был Эдди Ван Хален. Эдди стал моим большим другом в этом туре. Я обычно собиралась с ним каждую ночь в своей комнате или в его.

Видео с официального ютуб-канала Black Sabbath

Блюз и Джаз

С Sabbath, когда мы начинали, мы были в основном блюзовыми, и когда мы говорили с Риком Рубином о том, как он спродюсирует альбом "13", он говорил о возвращении к тем блюзовым корням. Он снова пытался запечатлеть тот момент, как мы делали вещи и как я играл. И я больше придерживался этого подхода на этом альбоме. Кое-где было влияние джаза.

На одном треке "Zeitgeist" я исполнил джазовое соло. Мне нравятся джазовые гитаристы, и мне нравилось играть джазовые вещи в первые дни, когда мы только начинали. Так что это своего рода блюз-джаз. И был трек, который был просто блюзовым джемом... под названием "Blues Jam". Название действительно дает это понять!

У нас был базовый рифф, представление о том, что мы собираемся делать, но потом это превратилось в джем на этот рифф, затем в джем-соло, и мы кивали друг другу, куда идти. Нам нравится немного кивать... И именно такой была эта песня, без стычки с барабанами или чего-то подобного. Это был джем, и мы превратили его в песню.

Видео с ютуб-канала Tasos Kyriakides

Все дело в чувствах

Раньше, когда Sabbath играли с такими группами, как Yes, технически все они были великолепны. Мы не были хороши технически, но у нас было кое-что, что мы создали вместе, мы сделали отличный звук. У Metallica это есть. Они звучат как группа. У них отличное отношение, и им нравится то, что они делают.

Но в случае с другими группами, когда вы слышите всю эту странную гитарную музыку, это на самом деле ничего не значит. Это не так. Я старомоден. Для меня это должно иметь чувство.

Видео с официального ютуб-канала Black Sabbath

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