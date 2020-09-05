Не встаю с постели, пока не сделаю японское упражнение "золотая рыбка" для быстрого похудения

Добрый день, дорогие друзья.



Пару недель назад я узнала про японский метод похудения, который позволит похудеть без спорта и особых диет. Упражнение необходимо выполнять утром, чтобы мозг получил сигнал о запуске метаболизма и процессе жиросжигания.



Распространение оно получило уже давно и до сих пор используется, благодаря своей эффективности.



Как действует:



Самое важное – разгон застоявшейся лимфы. Во время этого застоя образуется целлюлит. Также, благодаря упражнению выравнивается позвоночник, что делает осанку и фигуру лучше.



И при регулярном выполнении улучшает кровообращение, что способствует выведение токсинов из организма.



Техника выполнения упражнения "рыбка"



При выполнении упражнения необходимо расслабиться и чувствовать легкость в мышцах.



Вы можете выполнять упражнение даже не вставая с постели, но при условии, если она не слишком мягкая.



Но, если вы делаете на полу, то постелите что-то под спину, дабы избежать сквозняков.

Далее, когда вы уже легли на спину, заведите руки за голову, тем самым сгибая их в локтях.



А носки должны быть натянуты на себя.



И потом начинайте имитировать плавание рыбки. Поднимайте ноги, чтобы была вибрация тела.





Совет! Если вдруг ваше тело начало двигаться вверх и вниз, то остановитесь и начните качаться влево и вправо. При выполнении упражнения важно следить за направлением тела, амплитудой и дыханием.



Для достижения максимального результата, необходимо выполнять 1-1.5 минуты.

Скорее всего, с непривычки вам будет трудно выполнять, поэтому в первые несколько дней выполняйте только половину минуты. А потом, постепенно увеличивайте время, чтобы был заметен результат.



Если вы будете правильно выполнять упражнение, каждое утро, то в скором времени заметите улучшения! Вы не только похудеете, но и улучшится состояние организма, качество сна.

Чтобы было больше понятно, специально сняла весь процесс: