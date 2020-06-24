Как дурят туриста во Вьетнаме. Город шельм Хойан

О Хойане говорят противоположные вещи: одни утверждают, что это лучший город во Вьетнаме, другие призывают туда даже и не заезжать. Долго ломал голову, кому поверить. В итоге, решил съездить и сделать свои собственные выводы.

Контекст

В 2019-м я месяцами зависал в Бангкоке (были завязки), что вызывало всё больше недоумения у тайских пограничников - не работаю ли я нелегально в Таиланде, подозревали они. Пока наконец мне не выдали визу с припечаткой: Вы получали тайскую визу несколько раз, поэтому вам могут отказать в следующий. По этой причине я дважды откочёвывал пожить во Вьетнаме, в Хошимине и Дананге.

А где Дананг - там и Хойан - не больше часа на автобусе.

Хойан - фальшивка

Не буду тянуть с выводами: мне Хойан показался фальшивкой чистой воды. И это тот случай, когда я не стал судить о романе по первым страницам, но прочитал до конца: сначала я несколько раз съездил из Дананга в Хойан на автобусе, а затем переехал туда на несколько дней - нафоткать ночной красоты и вообще развеяться.

Хойан во времена Средневековья был важным центром международной торговли. В городе сохранились старые кварталы, построенные когда-то китайскими и японскими купцами: скромные, но обаятельные домики с шероховатыми жёлтыми стенами вдоль нескольких узеньких улиц, по берегу застойного рукава тропической реки. А в 1999 году старой части Хойана присвоили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, как следствие, большинство домов было распродано предпринимателям, а местная культура и наследие были быстро подменены бесконечной чередой ресторанов, сувенирных лавок и ателье.

К моменту моего появления в 2019-м, город вызрел в классический патологический туризмус: красочно расцвеченный подвесными фонарями поддельный город-ресторан, по-поросячьи радостно существующий исключительно с целью активного и не всегда чистоплотного заработка на иностранцах.

Яркий свет фонарей, люди, возбуждённые процессом сброса накопленных средств, кушающие, обильно отдыхающие - всё это создаёт аппетитную картинку и атмосферу праздника - в этом не откажешь. Но ощущение поддельности чуткого зрителя в Хойане не покидает.

Количество туристов на квадратный метр зашкаливает.

Здесь и бэкпекеры из Западных стран - доброжелательные и зачастую наивные молодые люди, чаще 20-24 лет, путешествующие по Юго-Восточной Азии с большими рюкзаками и с вроде бы минимальным бюджетом, но с мелкими деньгами легко расстаются, достаточно немножко поднажать - "из уважения к местной культуре" и прочая дребедень.

Многочисленны визитёры постарше: 40-60-летние благополучные седовласые пары европейской внешности, предпочитающие знакомству с экзотической страной комфорт, делающие дорогие покупки - туристы категории "севрюга". Думается, многие из них в Хойане по схеме "весь Вьетнам за восемь с половиной дней", что делает их ещё аппетитней в глазах вьетнамского предпринимателя - чем меньше дней, тем обильнее икрометание.

Между степенных белых пар мигрируют косяки возбуждённых китайских анчоусов, они же - в кабинах многочисленных велорикш, курсирующих вереницами по старому городу, словно поезда.

Есть здесь и гости из других азиатских стран - Южной Кореи, прежде всего; видел я и группу, идущую гуськом под гордым тайским флагом.

По вечерам эта разношёрстная толпа рассаживается по лодкам и катерам, а после водной прогулки забивается в зальчики и на балкончики ресторанов и в свете красных и оранжевых фонарей разглядывают пестрящие фотокартинками ламинированные меню.

Кстати, читайте отзывы о ресторанах - ценник может быть задранным, а получите доширак на ужин при свечах за 10 баксов. Кому интересно - спрашивайте в комментах - дам ссылку на отчёт изумленных русских путешественников.

Жители Хойана шельмоваты

Старая шельма с коромыслом. С ней вышла смешная история.)

Давайте я не буду нагнетать! Но и покрывать, знаете, не хочется.

Шельмовство на транспорте

Надувательство начинается с автобуса Дананг - Хойан, где с иностранцев берут 30 000 донгов, а иногда - 50 000, тогда как у местных - 20 000.

(Курс донга: 20 000 за 1 доллар США).

Как реагируют местные пассажиры на то, что обманывают иностранцев? - Молчат.

Помню, как взвыла одна французская парочка, когда я им тихонько подсказал, что они зря 100 000 донгов отдали за двоих...

Каждый раз - бой! Наиболее эффективный сценарий: категорически отказываешься переплачивать, аргументы кондуктора типа "так все платят", "тогда выходите из автобуса", "сейчас я сообщу водителю" игнорируешь, показываешь купюру в 20 000 донгов и приватно сообщаешь "когда вы будете готовы взять 20 000, просто подойдите и возьмите". И едешь с купюрой в руке (без сдачи!), в какой-то момент кондуктор её быстро выдернет и вопрос будет закрыт.

Если отдашь большой рюкзак им в руки (они прям хватают - "помогают"), будут просить плату за рюкзак.

В прочих, данангских автобусах совершенно нормальная обстановка, чтобы вы знали.

Шельмовство в хостеле

Хостел: хозяева пригласили меня, единственного на тот момент гостя, пообедать вместе с ними, отведать их стряпни совершенно бесплатно - рисок с куриной ножкой, а потом настаивали, чтобы я пообещал им отзыв на букинг.ком с оценкой 10 из 10.

Уступчивый, значит, для тебя эти деньги не настолько важны. А раз так - отдавай их тем, кто в них больше нуждается.

Говорю им: в местном магазине хлеб стоит в два раза дороже, чем в Дананге; называю цену. В ответ они смеются в духе: "ну отжигает продавец магазина! ай молодца!" Рекомендовали мне другой магазин, и сказали, что сообщат там, чтобы мне продавали хлеб по нормальной цене.

Кстати, я им не написал ни плохого, ни хорошего, в итоге.

Вьетнамский фастфуд - сэндвич из багета по-местному, банми. Витрина в Дананге.

Шельмовство в общепите

Или - наливают тебе похлёбку в придорожном шалмане - разваренный рис, кидают в него два лоскутка курицы, ложечку нарезанной зелени - просят 50 000 донгов (2.2 доллара).

А в центре Хошимина, например, 50 тысяч - это роскошный суп фо.

Окей, "хозяин - барин, просто больше сюда не приду".

Расплачиваешься - недодают сдачи...

Почему?

Например, потому, что если ты платишь за разваренные объедки 50 000 донгов, почему с тебя не взять ещё 10 000? Ведь это так легко: "неловко", "ошибка, но не буду портить нервы", "вьетнамцы бедные", "чаевые", "у нас в Москве/Сиднее за такие деньги..."

Раз у тебя столько аргументов - возможно, надо было взять с тебя втрое больше?

Уступчивый, значит, для тебя эти деньги не настолько важны. А раз так - отдавай их тем, кто в них больше нуждается.

Я просто спокойно сказал им, что они ошиблись, и мне вернули недостающую сдачу без лишних разговоров.

Не так всё плохо

Да, люди в Хойане не вредные. Есть у них свои плюсы.

Во-первых, нельзя сказать, что местные не дают прохода - почти и не пристают на улице "купи" и пр.

Во-вторых, найти адекватные цены на питание и нормальное отношение можно. Поговорить, объяснить, если надо.

А в-третьих, хойанцы, как мне показалось, не враждебны - денежку вытянуть стараются, просто потому что "бизнес, ничего личного". Застрессованность толпой с фотокамерами встречается, но - вполне ничего.

Вьетнамцы любят угостить, накормить и напоить бесплатно и безо всякого расчёта

В Таиланде не любят жесткое поведение, и оскорбляются даже негативным ноткам в голосе; никого раздражения, нетерпения - это всё идёт в минус. А во Вьетнаме встречаются люди, с которыми надо быть крутым в вопросе денег. Вьетнамская интеллигенция, конечно, не такая. В Сайгоне, например, вообще довольно благостная атмосфера - юг Вьетнама такой. Или, например, потрёпанные крестьяне, продающие овощи, разложенные на тротуаре, часто называют честные цены (те же цены, которые они озвучивают местным). Но время от времени путешественнику во Вьетнаме надо уметь включить металлические нотки в голосе, чутка накрутить громкости и не только держать оборону, но и бросаться в атаку в вопросах денег. За такую жёсткость могут даже зауважать.

Я уверен, что найдутся и такие искушенные личности, которые заявят, что на иностранцах во Вьетнаме всегда наживаются. Очень даже не согласен: вьетнамцы любят угостить, накормить и напоить бесплатно и безо всякого расчёта - случайного прохожего иностранца или постоянного клиента или приятного человека, иностранного приятеля и т.д. и т.п.

Как я заставил себя уважать

Помню, сидел я ночью на каменном бортике набережной, вдруг слышу в подплывающей лодке разговор: европейская молодая парочка (британцы, как выяснилось) спорит с лодочником и его менеджерихой, стоящей на берегу.

Суть спора: британцы заплатили за 20-минутную лодочную прогулку, а их высаживают через 10 минут, объясняя, мол, что уже следующий клиент ждёт - "несостыковка". (Очевидно, с расчётом, что ребята постесняются, как сотни других подобных доброжелательных ребят до них).

Клиент, правда, ждал - азиатская женщина. Очевидно, на ней хотели заработать денег, пока она не сбежала к первому освободившемуся лодочнику.

Кто-то мог бы отнестись, мол, я вмешался в их торг и подгадил, но нет, я стал их героем.

Ребята были не против высадиться, но хотели, чтобы им вернули половину денег - ведь им оказали лишь половину услуги. А вьетнамцы денег возвращать не хотели, так как услуга была оказана, пусть и неидеально.

Британцы, конечно, старались местных не обидеть. Не хотели портить конфликтом себе вечер и поездку в целом. Как это бывает. Да и вьетнамцы люди - бедные, сейчас им надо заработать, "вот придёт сезон дождей"...

Классические благородные размышления, на которых зиждется индустрия надувательства, та самая индустрия, которая обогащает лжецов и обделяет честных вьетнамцев.

Борьба "традиций" и современности: повреждённый злоумышленниками стенд с расценками на услуги лодочников.

Но неожиданно для всех из темноты раздался голос вашего покорного слуги.

Я провозгласил, что принять условия лодочника категорически невозможно и, что, если он не хочет соблюсти условия договора, то ему вовсе не положено платить. "Итого - ноль вьетнамских донгов" - отчеканил я... Как гром среди ясного неба...

...

Торги закончились следующим: ребята согласились подождать лодочника на берегу, а потом ещё покататься 10 минут. Вышло вполне в пользу вьетнамцев, но ребята настаивали, да и скучать им не пришлось: посидели-поболтали со мной в густой тропической ночи, под чвяканье черной речной воды ... ...фонари мерцают, галдят оранжевые лица, клацая вилками о тарелки, скатёрки помахивают кружевными краями в такт шелестению пальм...

Что больше всего мне понравилось - это отношение вьетнамцев: меня похлопали по плечу, мне улыбались, заглядывали в глаза. Кто-то мог бы отнестись, мол, я вмешался в их торг и подгадил, но нет, я стал их героем. Тёртый калач, с которым одно удовольствие...

Наверное, это как подраться с кем-нибудь, а потом - вы лучшие друзья. Мол, столкнулись лбами, бывает, но "как он мне красиво врезал с разворота, уважаю за такое".

Зло творится во имя прокорма цветов жизни и торжества высоких идеалов

Сейчас я вступлю в полемику с теми, кто думает: ну конечно, у них же традиция торговаться, никто не обманывает, надо просто торговаться. Когда вы покупаете вещь, надо торговаться. А когда в автобусе местные платят установленную таксу - надо отстаивать своё право платить столько же, сколько и все. Вьетнамцы не торгуются за тарелку супа - нет такой традиции. Ошибки со сдачей, "несостыковки" и прочие фокусы - это не традиция Вьетнама, а общечеловеческое разводилово.

Вьетнамцы - одна из самых патриотичных наций в мире, и подобные истории для большинства из них - это позор.

Кроме того, друзья мои, вообще-то во Вьетнаме есть закон, есть городские администрации, положительные люди, которые стараются создать положительные условия для иностранцев, туризма, инвестиций. Давайте же не будем саботировать усилия этих людей.

Конечно, у всех свой интерес, все выживают как могут, жизнь трудна... Всё так... Но ведь так часто зло творится во имя прокорма цветов жизни и торжества высоких идеалов. Однако же это не отменяет существование морали и закона. И не отменяет правомочности разочарования.

Хойан, ехать или не ехать

Можно, можно вполне. Поехать посмотреть на фонарики, забыть на время о вьетнамском дорожном движении - не считая верениц велорикш, трафика в старом городе практически нет. Кавардак вьетнамской городской архитектуры, адское месиво вывесок и реклам - от них тоже можно передохнуть в старом Хойане.

Не надо ехать в Хойан, если:

Если у вас накопились негативные впечатления от туристических мест Вьетнама - не приезжайте, станет хуже.

Ищете место для лонгстея во Вьетнаме? - поезжайте лучше в Дананг.

Минимум денег? Хойан, так или иначе, выжмет из вас средства - поезжайте лучше в Дананг - не в новостройки у моря, а в центр!

Если вы хотите увидеть реальный Вьетнам, Хойан - не то место.

А если у вас есть научный интерес к злокачественным формам туризма, тогда, да, поезжайте в Хойан.

P.S.

Людям, любящим Хойан: мне странно, что вы существуете! Но я точно знаю, что вы есть. Поэтому говорю: извините, что я так резко, вы только не обижайтесь, пожалуйста! Моя близкая приятельница, ей тоже понравился Хойан, например. Кто-то просто проставляет другие акценты, кого-то может сражают интерьеры ресторанов или шопинг в уютных лавочках, или, допустим, какая-то психологическая травма у человека, может, на него в детстве напала собака на улице, а он убегал от собаки, а собака всё следовала за ним, пока он не укрылся в сувенирной лавке, владелец которой был, возможно, азиат... и вот ... приезжает он в Хойан и просто влюбляется в этот город...

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Все фотографии в статье - мои. Оригинал статьи размещён в моём блоге о путешествиях za7gorami.ru.